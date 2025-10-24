Deportes

El Inter Miami de Lionel Messi comenzará su camino en los playoffs de la MLS frente al Nashville: hora, TV y formaciones

Las Garzas vuelven a enfrentarse a los dirigidos por Callaghan tras superarlos por goleada en su última presentación

Inter Miami busca un triunfo
Inter Miami busca un triunfo en la llave de ida (Foto: Reuters)

El Inter Miami recibirá a Nashville SC en el Chase Stadium por la primera ronda de los Playoffs de la Major League Soccer (MLS), un encuentro donde el equipo dirigido por Javier Mascherano buscará afianzar su campaña y avanzar en la competencia. Con una destacada fase regular y una ofensiva encabezada por Lionel Messi, el conjunto local apunta a repetir el buen rendimiento que mostró días atrás ante el mismo rival.

Inter Miami culminó la temporada regular en el tercer lugar de la Conferencia Este con 65 puntos, apenas a uno del líder Philadelphia y con la misma cantidad de unidades que Cincinnati. En los últimos partidos, se impuso a New England Revolution por 4-1, a Atlanta United por 4-0 y, en el antecedente inmediato, a Nashville SC por un contundente 5-2. Este registro ofensivo le permitió promediar 2,38 goles por encuentro, una cifra que sostiene las aspiraciones de un plantel reforzado en todas sus líneas.

El acceso a la siguiente fase se define en una serie al mejor de tres partidos, con la ventaja local para el conjunto rosado gracias a su posición en la tabla. El probable equipo de Inter Miami incluirá a sus figuras Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Lionel Messi y Luis Suárez. Por su parte, Nashville SC, dirigido por BJ Callaghan, alineará con Joe Willis en el arco, Walker Zimmerman en defensa y Sam Surridge y Jacob Shaffelburg en el ataque, entre los once iniciales.

En declaraciones durante la previa, Rodrigo De Paul expresó el ánimo que atraviesa el grupo de cara a la fase final: “A mí me ha sorprendido mucho el vestuario del Inter para bien y la clase de jugadores que hay y estoy muy ilusionado con estos playoffs. Tengo confianza en mi equipo, tenemos al mejor de todos, y bueno, tenemos mucha ilusión, pero en el fútbol no siempre gana el mejor ni el que lo merece, así que intentaremos dejar ese porcentaje de suerte que sea lo menor posible y todo lo que sea trabajo, dar todo lo que tenemos para que los playoffs y el campeonato sean para nuestro lado”.

Nashville SC accedió a los playoffs tras ubicarse sexto en la conferencia, con 54 puntos, una diferencia de 12 unidades respecto al líder. El conjunto amarillo llega con el envión de haber conquistado la US Open Cup, pero tras una recta final irregular en la MLS, con una victoria en sus últimos tres partidos.

El foco estará puesto en la actuación de Lionel Messi, quien encara sus segundos playoffs desde su arribo a la liga estadounidense. En su primera participación en la postemporada, el capitán rosado marcó un gol y dio una asistencia en tres partidos. Esta temporada, Messi consiguió la Bota de Oro con 29 goles, una cifra que lo posiciona como principal candidato al premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS 2025.

Cabe destacar que el astro argentino firmó recientemente su renovación con la entidad de Miami hasta 2028, lo que asegura su permanencia en el club cuando se inaugure el nuevo estadio el Miami Freedom Park Stadium de la Major League Soccer.

El anuncio se realizó a través de un video en redes sociales titulado “Está en casa”, donde se ve al campeón del mundo en un escritorio revisando y firmando el nuevo contrato. Luego, el montaje se desarma y aparece en la cancha que representaría el nuevo recinto del club.

Messi llegó al Inter Miami el 15 de julio de 2023 bajo la figura de jugador franquicia, con un acuerdo de dos años y medio. Su llegada marcó un hito tanto para la liga como para el club.

El duelo entre Inter Miami y Nashville SC abrirá la serie en el Chase Stadium de Fort Lauderdale a partir de las 21 horas (hora Argentina), con transmisión a través de MLS Season Pass. Una victoria local dejaría al conjunto de Mascherano a un triunfo de asegurar su lugar en la próxima instancia, en un torneo donde la expectativa sigue creciendo entre los aficionados y el plantel.

Posibles formaciones:

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Jordi Alba, Maximiliano Falcón, Gonzalo Luján, Marcelo Weigandt; Baltasar Rodríguez, Sergio Busquets, Rodrigo De Paul; Luis Suárez, Lionel Messi y Tadeo Allende.

Nashville: Joe Willis; Daniel Lovitz, Walker Zimmerman, Jack Maher, Andy Najar; Hany Mukhtar, Patrick Yazbek, Edvard Tagseth; Jacob Shaffelburg, Sam Surridge y Alex Muyl.

Hora: 18.00 Ciudad de México / 19.00 Perú, Colombia, Ecuador y Miami (Estados Unidos) / 20.00 Bolivia y Venezuela / 21.00 Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.

TV: Apple TV

Estadio: Chase Stadium

