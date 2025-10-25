Deportes

Lionel Messi explicó la decisión de renovar su contrato con el Inter Miami

El delantero argentino detalló cómo el bienestar personal y la felicidad de su familia influyeron en su continuidad en la MLS, tras sellar un acuerdo con las Garzas hasta 2028

Messi explicó la decisión de seguir en el Inter Miami

La estrella argentina Lionel Messi continuará en el Inter Miami tras oficializarse este jueves la extensión de su contrato hasta 2028. El club de la Major League Soccer (MLS) confirmó la renovación a través de un video institucional y un comunicado difundido por sus canales oficiales, marcando así la continuidad del proyecto deportivo que encabeza el campeón del mundo.

Pocas horas después del anuncio, un adelanto de la entrevista que Messi concedió a la cadena NBC News (saldrá en su totalidad el lunes 27 de noviembre) sumó contexto a la decisión personal del delantero. Tom Llamas le preguntó si resultó difícil optar por quedarse en el club, a lo que Messi respondió: “No, la verdad que no. Siempre dije que me baso en cómo estoy en el día a día y en cómo me siento físicamente y mentalmente para seguir jugando y seguir siendo parte de este club. Y la verdad que me sentí muy bien durante el año, me siento feliz viviendo en Miami, al igual que mi familia”.

La noticia de la continuidad de Messi llegó acompañada por imágenes del jugador firmando el contrato en el predio del Miami Freedom Park Stadium, estadio que será la futura casa de Inter Miami a partir de 2026. En la filmación, que recorrió las redes sociales del club, se lo ve vistiendo un traje y suscribiendo el nuevo acuerdo en el escenario de la construcción. El club tituló la secuencia “está en casa”, reforzando el mensaje de vínculo a largo plazo entre la institución y el futbolista.

Inter Miami anunció la renovación de Lionel Messi y mostró su futuro estadio

El presidente del Inter Miami, Jorge Mas, celebró la noticia y remarcó lo que representa para la ciudad. “La firma de Leo hasta 2028 es un homenaje a nuestra increíble ciudad. Tenemos muchas ganas de escribir nuevos capítulos en nuestro estadio, el Miami Freedom Park”, expresó el directivo en el comunicado. La visión de futuro fue compartida por David Beckham, copropietario de la franquicia, quien destacó: “Trajimos al mejor jugador de la historia a nuestra ciudad. Eso demuestra nuestro compromiso con Miami, pero también el compromiso de Leo con la ciudad, con el Club y con el fútbol”.

Desde su arribo en 2023 a la MLS, Messi generó un impacto inmediato en la liga. Inter Miami duplicó sus ingresos en un año, pasando de entre 50 y 60 millones de dólares en 2022 a una cifra estimada de 120 a 130 millones en 2023. Para 2025, la proyección del club es alcanzar los 300 millones de dólares gracias a la venta de entradas, patrocinios y merchandising, un salto impulsado claramente por la presencia de la figura argentina.

En el terreno deportivo, Messi consiguió la Bota de Oro como máximo artillero de la última temporada regular de la MLS al marcar 29 goles en 28 partidos y sumar 16 asistencias, quedando apenas por detrás del líder en pases gol. En total, lleva 73 goles y 36 asistencias en 83 juegos oficiales con la camiseta rosa. Estos registros lo posicionan nuevamente como firme candidato a sumar el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS por segunda vez consecutiva, luego de liderar en goles, asistencias y títulos desde su llegada.

Don Garber, comisionado de la liga, valoró públicamente la decisión de renovar de Messi: “Cuando Lionel Messi eligió la MLS como su liga preferida, marcó un antes y un después, no solo para el Inter Miami, sino para todo nuestro deporte en Norteamérica”, declaró el directivo en la misma línea del comunicado, donde se destacó la atención internacional que despierta la presencia del futbolista.

Vale destacar que este viernes por la noche fue el estreno de Inter Miami en los playoffs de la MLS, el cual ofreció otro episodio destacado para Lionel Messi, quien anotó dos goles en el triunfo 3-1 sobre Nashville SC en el Chase Stadium. El equipo dirigido por Javier Mascherano controló el juego y quedó a solo una victoria de avanzar a las semifinales de la Conferencia Este. En la primera mitad, el capitán argentino abrió el marcador de cabeza a los 19 minutos tras un centro de Luis Suárez, y sentenció el resultado en tiempo de descuento tras aprovechar una desatención defensiva rival. El otro tanto local lo convirtió Tadeo Allende, mientras que Hany Mukhtar descontó para la visita de tiro libre.

La actuación de Messi volvió a ser determinante, reafirmando su liderazgo en un momento clave de la temporada. Además de alcanzar un nuevo doblete, sostuvo su lugar como máximo referente ofensivo del equipo rosado y renovó la ilusión de los aficionados por una nueva conquista. El segundo partido de la serie ante Nashville se disputará el sábado 1 de noviembre en el Geodis Park de Tennessee, donde una nueva victoria asegurará la clasificación del conjunto de Miami a la siguiente ronda de la liga estadounidense.

