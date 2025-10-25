El golazo de palomita de Lionel Messi para abrir el marcador en Inter Miami-Nashville

El gol de palomita de Messi ante Nashville

Lionel Messi volvió a presentarse con el Inter Miami en el inicio de los Playoffs de la MLS ante Nashville en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. El rosarino fue determinante, una vez más, en la victoria del equipo que conduce Javier Mascherano con un gol de palomita para poner el 1-0 de Las Garzas.

A los 18 minutos del primer tiempo, el rosarino apareció en el corazón del área para abrir el marcador. Tras una recuperación en mitad de cancha, Leo tomó la pelota en tres cuartos y abrió a la derecha para Luis Suárez. El uruguayo levantó la cabeza y vio a su amigo yendo al corazón del área. Un centro preciso del Pistolero localizó a la Pulga en el punto penal: Messi no dudó y se tiró de palomita ante la salida del arquero Joe Willis.

Esta hermosa definición significó el gol número 72 del capitán de la selección argentina en los 83 juegos oficiales que disputó con Las Garzas, más allá de que también sumó 36 asistencias en esos encuentros.

El momento exacto: la palomita de Messi para el 1-0 (Foto: Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

En la previa al inicio del encuentro, Messi recibió la Bota de Oro de la competencia luego de haber sido el máximo anotador de la temporada 2024/25 con 29 goles, superando a Denis Bouanga, de Los Ángeles FC, y a Sam Surridge, del Nashville SC, quienes anotaron 24 tantos cada uno. Es oportuno remarcar que el jugador de 38 años, quien renovó recientemente su contrato con Inter Miami, se convirtió en el único futbolista profesional en la historia del deporte en ganar el trofeo de goleador de la MLS así como también en Europa, donde defendió los escudos del Barcelona y PSG.

Otro de los datos que marcan la jerarquía del campeón del mundo en la liga de fútbol de Estados Unidos, es que Messi es el tercer jugador desde 2005 en anotar al menos 29 goles en una temporada ganadora de la Bota de Oro, uniéndose a Josef Martínez (31 en 2018) y Carlos Vela (34 en 2019). Su promedio de 1.03 goles por partido es solo superado por el del mexicano Vela en 2019 (1.10 goles por partido) entre los ganadores de la Bota de Oro desde 2005.

La temporada de Messi incluyó una gran cantidad de actuaciones que batieron récords al convertirse en el primer jugador en la historia de la MLS en registrar 10 partidos con más de un gol en una sola temporada, rompiendo el récord anterior de ocho, compartido por Stern John (Columbus Crew, 1998), Mamadou Diallo (Tampa Bay Mutiny, 2000) y Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy, 2019). Además, Leo registró más de un gol en cinco partidos consecutivos, del 28 de mayo al 12 de julio, convirtiéndose en el primer futbolista en la historia de la MLS en tener una racha de más de cuatro partidos con más de un gol, anotando 10 en ese periodo.

El jugador argentino fue distinguido en la previa del choque entre Inter Miami y Nashville por haber sido el goleador de la temporada

Por otro lado, Messi ha sido uno de los jugadores con mayor impacto en la historia de la MLS, con un total de 48 goles en 28 partidos en 2025, la segunda mayor cantidad en una sola temporada, incluyendo al menos tres goles en nueve partidos, un récord. El ocho veces ganador del Balón de Oro es el único jugador en la historia de la liga en registrar al menos 36 goles en una temporada varias veces (2024 y 2025) y es el segundo jugador en la historia de la MLS en liderar la liga tanto en goles (29) como en asistencias (19), uniéndose a Sebastian Giovinco del Toronto FC en 2015 (22 goles, 16 asistencias).

A lo largo de su carrera, Messi disputó 1131 partidos oficiales, contando los que jugó con la selección argentina, Barcelona, PSG e Inter Miami: el rosarino marcó 890 goles y 401 asistencias.

Messi recibió la bota de oro de la MLS tras ser el goleador de la etapa regular (Foto: Sam Navarro-Imagn Images)

Esta primera ronda de la MLS tiene como particularidad que se juega en una serie al mejor de tres partidos sin la posibilidad de terminar en empate. Si hay igualdad en los 90 minutos, no habrá tiempo extra y los encuentros se definirán en los penales para determinar al vencedor. El equipo que logre dos triunfos pasará a las semifinales de la conferencia y, en caso de necesitar un tercer partido, el mejor clasificado en la etapa regular de la MLS será el local.

La franquicia que dirige Javier Mascherano volverá a presentarse el próximo sábado 1 de noviembre como visitante en el Geodis Park a partir de las 20.30 (horario de Argentina).