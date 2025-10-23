Deportes

Las primeras palabras de Messi tras renovar contrato con el Inter Miami y el emotivo posteo de Beckham: “Aquí está el futuro”

El inglés, copropietario del equipo, utilizó sus redes sociales para demostrar su alegría por la extensión del contrato del astro rosarino

Guardar
El posteo de David Beckham
El posteo de David Beckham

El futuro de Lionel Messi y del Inter Miami quedó sellado con la extensión de su contrato hasta el cierre de la temporada 2028 de la Major League Soccer (MLS), un acuerdo que coincide con la inminente mudanza del club a su nuevo estadio, el Miami Freedom Park. La noticia, anunciada por el club, marca el inicio de una etapa que promete consolidar la huella del astro argentino en el fútbol estadounidense y en la historia de la institución.

El propio Messi expresó su satisfacción por continuar en el club: “Es una alegría seguir acá y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, es una realidad hermosa: jugar en este estadio, en Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami soy muy feliz, así que estoy realmente contento de continuar”.

“Vivimos con mucha ansiedad el momento en que podamos jugar en el Miami Freedom Park. Tenemos muchas ganas de que esté terminado, poder vivirlo desde adentro, en nuestra nueva casa y que la gente también la pueda disfrutar. Va a ser algo muy lindo jugar de local en una cancha tan espectacular”, agregó el rosarino en diálogo con el sitio oficial de Las Garzas.

La palabra de Messi en
La palabra de Messi en el sitio oficial del Inter Miami

Además, una vez anunciada la renovación, Leo se expresó en las redes sociales del club: “VAMOSSSS!!!!”, fue el comentario que dejó en la publicación que fue titulada “he´s home" (Él está en casa).

Por su parte, David Beckham, copropietario del club, remarcó el impacto de la llegada y permanencia del capitán de la selección argentina: “Cuando comenzamos este viaje, nuestra visión era traer a los mejores jugadores a Miami. En 2023, trajimos a nuestra ciudad el mejor jugador que jamás haya jugado el juego. Hoy, estoy tan feliz de que siga tan comprometido como siempre lo ha estado y todavía quiere vestir el rosa de Miami y jugar en nuestro equipo”.

“Como dueño, tener un jugador que ame el juego tanto como él, y que ha hecho tanto por el juego en este país e inspirar a la próxima generación de jóvenes talentos como él, me siento muy afortunado. Gracias Leo, aquí está el futuro”, sentenció el exjugador inglés.

Inter Miami anunció la renovación de Lionel Messi y mostró su futuro estadio

Desde su llegada al sur de Florida en el verano de 2023, Messi transformó el destino de Inter Miami. Bajo su liderazgo, el club conquistó sus dos primeros trofeos: la Leagues Cup 2023 y el trofeo Supporters’ Shield de la MLS 2024.

En la Leagues Cup 2023, el argentino fue distinguido como Mejor Jugador y Máximo Goleador, con 10 goles en siete partidos. En la temporada regular de la MLS 2024, recibió el Premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso, tras registrar 36 contribuciones de gol (20 goles y 16 asistencias en 20 partidos). La temporada 2025 reforzó su dominio, al obtener el Botín de Oro de la MLS 2025 con 29 goles, convirtiéndose en el primer futbolista del club en alcanzar ese reconocimiento.

El comentario de Messi en
El comentario de Messi en las redes sociales del club

En el plano internacional, Messi condujo al Inter a una histórica clasificación a los octavos de final del renovado Mundial de Clubes de la FIFA 2025 y a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025. Hasta la fecha, el argentino suma 71 goles y 44 asistencias en 82 partidos con el club, cifras que constituyen récords absolutos en la historia de la institución.

En el ámbito individual, Messi ha sido galardonado con un récord de ocho Balones de Oro, tres premios The Best de la FIFA, dos Balones de Oro en Copas Mundiales de la FIFA (único jugador en lograrlo dos veces), tres premios al Jugador Masculino del Año de la UEFA, seis Botas de Oro europeas, seis distinciones al Mejor Jugador de La Liga, ocho Trofeos Pichichi y 16 premios al Futbolista Argentino del Año.

La mudanza al Miami Freedom Park, prevista para 2026, marcará un hito para el club y su capitán. El estadio, ubicado en el corazón de Miami, se integrará en un distrito de 53 hectáreas (131 acres) que incluirá áreas comerciales, hoteleras y de entretenimiento, con una apertura escalonada a partir de ese año.

Temas Relacionados

David BeckhamLionel MessiInter Miamideportes-argentina

Últimas Noticias

Los videos de los piedrazos al micro de Lanús antes de la semifinal de la Copa Sudamericana ante la U de Chile: “No cambiamos más”

Simpatizantes del club chileno agredieron a la delegación argentina que se dirigía rumbo al estadio

Los videos de los piedrazos

La explicación detrás del particular atuendo del árbitro Jesús Valenzuela en Flamengo-Racing que desató una ola de memes

El árbitro del encuentro fue blanco de los bromas por la “Referee Cam” que llevó en su espalda

La explicación detrás del particular

Los “refuerzos” de Gallardo y Berti para la semifinal de Copa Argentina: las probables formaciones de River e Independiente Rivadavia

Ambos entrenadores recuperan piezas claves en sus equipos para ir en búsqueda de la final y quedar a un paso de la próxima Copa Libertadores. Los detalles

Los “refuerzos” de Gallardo y

Los beneficios ocultos del golf: cómo mejora el sistema cardiovascular, la movilidad y la salud emocional

Especialistas y estudios recientes destacan ventajas poco conocidas de este deporte, que van más allá del ejercicio físico. Las claves que transforman esta práctica en una herramienta valiosa para la salud integral

Los beneficios ocultos del golf:

Revelaron el video del tiro libre que más nervioso puso a Michael Jordan: “No había tomado una pelota en años”

La leyenda de la NBA y los Chicago Bulls, ganador de seis anillos de campeón, había narrado una anécdota impensada sobre el día que temió fallar ante un grupo de niños

Revelaron el video del tiro
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de pan de hamburguesa,

Receta de pan de hamburguesa, rápida y fácil

“Se van a dar cuenta de que estoy re bien”: el video de Lourdes Fernández de Bandana en diálogo con la Policía

Milei llegó a Rosario y encabezará el cierre de campaña a tres días de las elecciones legislativas

Un auto que llevaba hinchas de Belgrano chocó en la Ruta 9: hubo un muerto y varios heridos

Qué pasó con el carpincho brutalmente golpeado por un grupo de hombres en un country de Canning

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea postergó la

La Unión Europea postergó la decisión sobre el uso de los activos rusos congelados para financiar a Ucrania

El Partido Comunista impulsa la transformación tecnológica y ecológica para impulsar una economía china que se desacelera

Un ambicioso proyecto editorial mexicano busca revitalizar la lectura entre los jóvenes latinoamericanos

Donald Trump indultó a Changpeng Zhao, fundador de la plataforma de criptomonedas Binance

El ex candidato Andrónico Rodríguez acusó a Evo Morales de “celebrar” el triunfo de Rodrigo Paz

TELESHOW
El exnovio de Lourdes se

El exnovio de Lourdes se enfrentó con las cámaras: “¿Cuándo fue la última vez que la vi? No tengo ganas de decirte"

Mario Pergolini contó la increíble reacción de Daniel Grinbank cuando renunció a la Rock & Pop: “Vino con una Filcar”

Tini Stoessel anunció la suspensión de su primer show en Tecnópolis: “Tengo el corazón partido”

La intimidad del cumpleaños de Charly García: invitados famosos, regalos musicales y una emotiva dedicatoria

La aventura de Celeste Cid y Santiago Korovsky en Puerto Madryn: pingüinos, guanacos y paisajes increíbles