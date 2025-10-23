Las primeras palabras de Messi tras renovar contrato con el Inter Miami y el emotivo posteo de Beckham: “Aquí está el futuro”

El posteo de David Beckham

El futuro de Lionel Messi y del Inter Miami quedó sellado con la extensión de su contrato hasta el cierre de la temporada 2028 de la Major League Soccer (MLS), un acuerdo que coincide con la inminente mudanza del club a su nuevo estadio, el Miami Freedom Park. La noticia, anunciada por el club, marca el inicio de una etapa que promete consolidar la huella del astro argentino en el fútbol estadounidense y en la historia de la institución.

El propio Messi expresó su satisfacción por continuar en el club: “Es una alegría seguir acá y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, es una realidad hermosa: jugar en este estadio, en Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami soy muy feliz, así que estoy realmente contento de continuar”.

“Vivimos con mucha ansiedad el momento en que podamos jugar en el Miami Freedom Park. Tenemos muchas ganas de que esté terminado, poder vivirlo desde adentro, en nuestra nueva casa y que la gente también la pueda disfrutar. Va a ser algo muy lindo jugar de local en una cancha tan espectacular”, agregó el rosarino en diálogo con el sitio oficial de Las Garzas.

La palabra de Messi en el sitio oficial del Inter Miami

Además, una vez anunciada la renovación, Leo se expresó en las redes sociales del club: “VAMOSSSS!!!!”, fue el comentario que dejó en la publicación que fue titulada “he´s home" (Él está en casa).

Por su parte, David Beckham, copropietario del club, remarcó el impacto de la llegada y permanencia del capitán de la selección argentina: “Cuando comenzamos este viaje, nuestra visión era traer a los mejores jugadores a Miami. En 2023, trajimos a nuestra ciudad el mejor jugador que jamás haya jugado el juego. Hoy, estoy tan feliz de que siga tan comprometido como siempre lo ha estado y todavía quiere vestir el rosa de Miami y jugar en nuestro equipo”.

“Como dueño, tener un jugador que ame el juego tanto como él, y que ha hecho tanto por el juego en este país e inspirar a la próxima generación de jóvenes talentos como él, me siento muy afortunado. Gracias Leo, aquí está el futuro”, sentenció el exjugador inglés.

Inter Miami anunció la renovación de Lionel Messi y mostró su futuro estadio

Desde su llegada al sur de Florida en el verano de 2023, Messi transformó el destino de Inter Miami. Bajo su liderazgo, el club conquistó sus dos primeros trofeos: la Leagues Cup 2023 y el trofeo Supporters’ Shield de la MLS 2024.

En la Leagues Cup 2023, el argentino fue distinguido como Mejor Jugador y Máximo Goleador, con 10 goles en siete partidos. En la temporada regular de la MLS 2024, recibió el Premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso, tras registrar 36 contribuciones de gol (20 goles y 16 asistencias en 20 partidos). La temporada 2025 reforzó su dominio, al obtener el Botín de Oro de la MLS 2025 con 29 goles, convirtiéndose en el primer futbolista del club en alcanzar ese reconocimiento.

El comentario de Messi en las redes sociales del club

En el plano internacional, Messi condujo al Inter a una histórica clasificación a los octavos de final del renovado Mundial de Clubes de la FIFA 2025 y a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025. Hasta la fecha, el argentino suma 71 goles y 44 asistencias en 82 partidos con el club, cifras que constituyen récords absolutos en la historia de la institución.

En el ámbito individual, Messi ha sido galardonado con un récord de ocho Balones de Oro, tres premios The Best de la FIFA, dos Balones de Oro en Copas Mundiales de la FIFA (único jugador en lograrlo dos veces), tres premios al Jugador Masculino del Año de la UEFA, seis Botas de Oro europeas, seis distinciones al Mejor Jugador de La Liga, ocho Trofeos Pichichi y 16 premios al Futbolista Argentino del Año.

La mudanza al Miami Freedom Park, prevista para 2026, marcará un hito para el club y su capitán. El estadio, ubicado en el corazón de Miami, se integrará en un distrito de 53 hectáreas (131 acres) que incluirá áreas comerciales, hoteleras y de entretenimiento, con una apertura escalonada a partir de ese año.