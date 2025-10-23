Deportes

El blooper en la transmisión de un partido de Champions League que se hizo viral y la divertida reacción del Bambino Pons

Durante la televisación de Eintracht Frankfurt-Liverpool se mostró por error la cabina en el estudio. Ante la desesperación de su compañero, el relator bromeó sobre el tema

El blooper que vivió el Bambino Pons durante la transmisión de Eintracht Frankfurt y Liverpool por Champions League

El Liverpool impuso su jerarquía en el Deutsche Bank Park de Alemania y goleó 5-1 a Eintracht Frankfurt en un encuentro correspondiente a la 3ª fecha de la fase de liga de la Champions League. El trámite del evento estuvo bajo la lógica esperada ante la presentación de uno de los mejores equipos de la Premier League, que contó además con un amplio porcentaje de efectividad.

Sin embargo, el partido en territorio sudamericano terminó convirtiéndose en viral por una peculiar perlita que ocurrió en la transmisión cuando el duelo estaba ya 3-1 y transitaba por los primeros minutos del complemento. En la pantalla principal se cambió por error la imagen del partido para poner durante algunos segundos las escenas que se vivían en las cabinas con el Bambino Pons y Jorge Baravalle.

“Toda para Hugo Ekitike que la baja bien....”, alcanzó a describir la acción el relator cuando de golpe hizo un profundo silencio. La transmisión puso en plano principal la cabina donde Pons y su comentarista estaban siguiendo el duelo.

Su compañero Jorge Baravalle rápidamente notó que había un error en la transmisión y comenzó a realizar gestos al control para que solucionaran el problema. Pons miró para el costado, pero fiel a su estilo se lo tomó con gracia en medio de la desesperación también de una productora: “Hola, ¿cómo les va?“.

La falla se mantuvo durante unos diez segundos, pero rápidamente se convirtió en viral en redes sociales. “¿Se vio o no se vio?“, continuó con su tono descontracturado Pons, cuando ya la escena del partido otra vez dominaba la pantalla de TV. Durante un tramo más, el silencio del relator y del comentarista marcaron la incomodidad que vivieron desde la cabina en el estudio.

Sin embargo, Pons continuó con su forma despreocupada de vivir esta pequeña falla. Incluso, la acción que estaba relatando terminó en un córner y le dio paso a su compañero entre chistes: “Tiro de esquina para Liverpool... Comenta el caluroso Jorge Baravalle”, dijo mientras reía. “Extraordinario esto, es divino, hermoso”, continuó entre risas antes de darle la palabra al comentarista.

La transmisión continuó sin problemas y dejó este desliz como una anécdota que, al fin de cuentas, expuso cómo se trabaja en una jornada de relato a distancia, algo que sucede habitualmente especialmente en fechas de Champions League.

El Liverpool se quedó con los tres puntos en territorio alemán con una goleada 5-1 gracias a los tantos de Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai y Ekitike. El argentino Alexis Mac Allister fue suplente e ingresó en el complemento por Gakpo con el resultado ya cerrado. Del otro lado, una perlita para los fanáticos albicelestes: Mario Götze, autor del tanto de Alemania en la final del Mundial 2014, fue titular y asistió a Rasmus Kristensen para lo que había sido la apertura del marcador del Eintracht.

Los Reds de Inglaterra suman seis puntos en la Champions League tras vencer en el debut a Atlético Madrid en un vibrante partido, pero sufrir una inesperada caída contra Galatasaray en Turquía luego. El combinado de Frankfurt, por su lado, fue goleado previamente también 5-1 por el Colchonero de España pero tiene tres unidades porque se había estrenado con una goleada similar de 5-1 ante Galatasaray.

Los alemanes visitarán la próxima jornada al Napoli en Italia, mientras que los ingleses afrontarán uno de los duelos más atractivos de la cuarta fecha del torneo: recibirán a Real Madrid.

TABLA DE POSICIONES DE LA CHAMPIONS LEAGUE

