Chelsea, Liverpool y Real Madrid salen a la cancha en el cierre de la fecha 3 de la Champions League: la agenda de la jornada

Se cierra la tercera fecha de Champions League

La Champions League cierra su tercera fecha con partidos de alto voltaje. Después de las goleadas del Barcelona sobre el Olympiacos, del Arsenal ante el Atlético de Madrid y del PSG sobre el Leverkusen, será el turno del resto de los grandes equipos europeos de salir a escena.

El duelo más prometedor de la jornada se desarrollará en el Santiago Bernabéu, en donde los merengues recibirán a la Juventus de Italia. La Vecchia Signora no atraviesa el mejor presente y viene de caer ante el Como de Nico Paz y Cesc Fábregas por la Serie A, en la que actualmente se encuentra en la séptima posición. El equipo español, en tanto, es líder absoluto en la liga española y viene de superar al Getafe por 1-0.

El Liverpool de Alexis Mac Allister, el Chelsea de Enzo Fernández y el Bayern Múnich de Harry Kane, también harán su presentación ante el Frankfurt, el Ajax y el Brujas, respectivamente. A falta de cinco fechas para el final de la primera fase, los equipos ya comienzan a entrar en una etapa clave dentro de la liguilla que hoy encabezan el PSG, el Inter y el Arsenal con puntaje ideal. Cabe recordar que los primeros ocho clasifican de forma directa a los octavos de final.

Todos los partidos de la jornada

Athletic vs Qarabag

Athletic se medirá ante el Qarabag (Reuters)

Hora: 10.45 Ciudad de México / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 2

Estadio: San Mamés

Galatasaray vs Bodoglimt

Galatasaray va en búsqueda de un triunfo en Champions (Reuters)

Hora: 10.45 Ciudad de México / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / Fox Sports

Estadio: Rams Park

Chelsea vs Ajax:

Chelsea se enfrentará al Ajax (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN

Estadio: Stamford Bridge

Real Madrid vs Juventus

Real Madrid recibe a Juventus en el Bernabéu

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / Fox Sports

Estadio: Santiago Bernabéu

Sporting Lisboa vs Marsella

Sporting Lisboa quiere sumar de a tres

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 4

Estadio: Estadio José Alvalade

Mónaco vs Tottenham

Mónaco recibe al Tottenham (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / Fox Sports 2

Estadio: Estadio Luis II

Atalanta vs Slavia Praga

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + /

Estadio: Gewiss Stadium

Frankfurt vs Liverpool

Liverpool visita a Frankfurt (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 2

Estadio: Deutsche Bank Park

Bayern Múnich vs Brujas

Bayern Múnich busca sumar tres puntos para ser líder (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 3

Estadio: Allianz Arena