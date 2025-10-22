Deportes

Chelsea, Liverpool y Real Madrid salen a la cancha en el cierre de la fecha 3 de la Champions League: la agenda de la jornada

Los clubes europeos buscan sumar de a tres para alcanzar la clasificación directa en la tabla general

Guardar
Se cierra la tercera fecha
Se cierra la tercera fecha de Champions League

La Champions League cierra su tercera fecha con partidos de alto voltaje. Después de las goleadas del Barcelona sobre el Olympiacos, del Arsenal ante el Atlético de Madrid y del PSG sobre el Leverkusen, será el turno del resto de los grandes equipos europeos de salir a escena.

El duelo más prometedor de la jornada se desarrollará en el Santiago Bernabéu, en donde los merengues recibirán a la Juventus de Italia. La Vecchia Signora no atraviesa el mejor presente y viene de caer ante el Como de Nico Paz y Cesc Fábregas por la Serie A, en la que actualmente se encuentra en la séptima posición. El equipo español, en tanto, es líder absoluto en la liga española y viene de superar al Getafe por 1-0.

El Liverpool de Alexis Mac Allister, el Chelsea de Enzo Fernández y el Bayern Múnich de Harry Kane, también harán su presentación ante el Frankfurt, el Ajax y el Brujas, respectivamente. A falta de cinco fechas para el final de la primera fase, los equipos ya comienzan a entrar en una etapa clave dentro de la liguilla que hoy encabezan el PSG, el Inter y el Arsenal con puntaje ideal. Cabe recordar que los primeros ocho clasifican de forma directa a los octavos de final.

Todos los partidos de la jornada

Athletic vs Qarabag

Athletic se medirá ante el
Athletic se medirá ante el Qarabag (Reuters)

Hora: 10.45 Ciudad de México / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 2

Estadio: San Mamés

Galatasaray vs Bodoglimt

Galatasaray va en búsqueda de
Galatasaray va en búsqueda de un triunfo en Champions (Reuters)

Hora: 10.45 Ciudad de México / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / Fox Sports

Estadio: Rams Park

Chelsea vs Ajax:

Chelsea se enfrentará al Ajax
Chelsea se enfrentará al Ajax (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN

Estadio: Stamford Bridge

Real Madrid vs Juventus

Real Madrid recibe a Juventus
Real Madrid recibe a Juventus en el Bernabéu

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / Fox Sports

Estadio: Santiago Bernabéu

Sporting Lisboa vs Marsella

Sporting Lisboa quiere sumar de
Sporting Lisboa quiere sumar de a tres

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 4

Estadio: Estadio José Alvalade

Mónaco vs Tottenham

Mónaco recibe al Tottenham (Reuters)
Mónaco recibe al Tottenham (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / Fox Sports 2

Estadio: Estadio Luis II

Atalanta vs Slavia Praga

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + /

Estadio: Gewiss Stadium

Frankfurt vs Liverpool

Liverpool visita a Frankfurt (Reuters)
Liverpool visita a Frankfurt (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 2

Estadio: Deutsche Bank Park

Bayern Múnich vs Brujas

Bayern Múnich busca sumar tres
Bayern Múnich busca sumar tres puntos para ser líder (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 3

Estadio: Allianz Arena

Temas Relacionados

deportes-internacionalChampions LeagueJuventusReal MadridChelseaBayern MúnichUEFA

Últimas Noticias

Con la presencia de Mastantuono, Real Madrid recibirá a Juventus por la tercera fecha de la Champions League: hora, TV y probables formaciones

El Merengue buscará mantener puntaje ideal frente a un rival que todavía no ganó en el certamen. Desde las 16 con televisación de Disney+ y Fox Sports

Con la presencia de Mastantuono,

Racing visitará a Flamengo en Brasil por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

La Academia se mide al Mengao en el Estadio Maracaná. Desde las 21:30 con transmisión de Disney+, Telefe y Fox Sports

Racing visitará a Flamengo en

Michael Jordan reapareció en TV en el inicio de la NBA y se emocionó: “Ojalá pudiera tomar una píldora mágica y salir a jugar”

La leyenda de los Chicago Bulls confesó que extraña la competencia y abrió las puertas de su casa para reflexionar sobre su vínculo con el deporte

Michael Jordan reapareció en TV

Franco Colapinto correrá el Gran Premio de México de Fórmula 1 este fin de semana: días, horarios y todo lo que hay que saber

El piloto argentino saldrá a pista con su Alpine en la segunda parada por la gira en América en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Franco Colapinto correrá el Gran

Tras las intensas lluvias, el Challenger de Costa do Sauípe vuelve a las acción con seis argentinos en cancha

Las precipitaciones en el norte brasileño obligaron a suspender la actividad del martes y la agenda se comprime. Uno por uno, los albicelestes que se presentarán y cómo ver los partidos

Tras las intensas lluvias, el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cristina Kirchner saludó a Estela

Cristina Kirchner saludó a Estela de Carlotto en su cumpleaños N° 95: “Es una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país”

Cuál es la edad límite para sacar la Licencia Nacional de Conducir y por cuánto tiempo rige

De cuánto es la multa por no votar en las elecciones legislativas nacionales 2025

El estilo de las sobrinas de Lady Di: quiénes son las tres damas Spencer que conquistan la moda global

Descubren dos tipos de grasa corporal que aumentan el riesgo de infarto y ACV

INFOBAE AMÉRICA
Meloni reiteró que no enviará

Meloni reiteró que no enviará tropas a Ucrania y que sólo reconocerá a Palestina sin Hamas

La pancreatitis crónica avanza silenciosamente y puede derivar en diabetes y cáncer

30 películas clásicas de terror para ver en streaming

Cientificos hallan una forma de proteger las células que producen insulina

Rodrigo Paz no invitará a Cuba, Nicaragua ni Venezuela a su posesión en Bolivia

TELESHOW
Luis Ventura habló del lado

Luis Ventura habló del lado menos glamoroso de Masterchef Celebrity: “Todos vamos por los 50 millones”

La hija de Paola Krum y Joaquín Furriel cumplió 17 años: el emotivo saludo de la actriz y la foto a pura sonrisa

Pampita aclaró sus dichos sobre Evangelina Anderson que generaron polémica: “No hablo mal de otras mujeres”

Marixa Balli jugó con un enigmático hombre ideal en MasterChef Celebrity: “Los futbolistas no son lo mío”

Melody Luz se decidió por un jugado cambio de imagen y regresó a un antiguo look: “Soy otra”