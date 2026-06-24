Julio Bárbaro: “El peronismo es una etapa del pasado, ahora hay que recuperar el patriotismo”

Julio Bárbaro afirmó que el peronismo es una etapa del pasado y sostuvo que el movimiento perdió su identidad original

Julio Bárbaro volvió a mirar la historia del peronismo para explicar el presente. El dirigente justicialista sostuvo que el movimiento perdió su identidad original, cuestionó la lógica de las internas permanentes y planteó que la Argentina necesita recuperar una idea que, según su visión, quedó relegada: el patriotismo.

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Bárbaro trazó un recorrido que fue desde las disputas históricas del peronismo hasta la actualidad, con eje en la pelea interna entre el kirchnerismo y Axel Kicillof.

PUBLICIDAD

Su diagnóstico fue contundente: la crisis del justicialismo forma parte de una crisis política más profunda. “La política argentina se fragmentó y perdió coherencia”, resumió.

“El peronismo es una etapa del pasado”

Bárbaro cuestionó la evolución del movimiento que marcó gran parte de la historia argentina del último siglo. “Perón fue una etapa de la historia. Después el sello se usó para cualquier cosa. Lo usó Menem para vender hasta los ferrocarriles”, afirmó.

PUBLICIDAD

El ex secretario de Cultura sostuvo que el problema no es solamente del peronismo, sino del sistema político en general. “La coherencia no es una palabra santa, no es un valor en la política hoy”, señaló.

Julio Bárbaro dijo en Infobae al Regreso que la crisis del justicialismo forma parte de una fragmentación más amplia de la política argentina (Infobae en Vivo)

En esa línea, describió una dinámica que considera habitual en la dirigencia argentina: “Estamos acostumbrados a ver personas que saltan de un lado a otro, amigos que se convierten en enemigos acérrimos, que pasan de abrazarse a insultarse”.

PUBLICIDAD

Para Bárbaro, esa pérdida de referencias debilitó a los partidos tradicionales. “Estamos buscando paraguas debajo de los cuales uno pueda cobijarse acorde a sus ideas”, planteó.

Y agregó: “Yo fui diputado con Perón. La Cámara era un lujo porque éramos hijos de la rebeldía: radicales, peronistas, conservadores. Era un país enorme que fue destruido”.

PUBLICIDAD

De Cafiero y Menem a Cristina y Kicillof: “Sin interna no hay partido”

Durante la entrevista, Bárbaro repasó algunas de las principales rupturas dentro del justicialismo. Recordó la salida de Carlos Menem tras la etapa menemista, la llegada de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y la posterior tensión con otros sectores del peronismo.

Bárbaro planteó que Axel Kicillof puede ser una promesa si logra despegarse de Cristina Kirchner y Sergio Massa (NA)

“Enfrentamos entre todos a Cafiero porque si no sacábamos a Cafiero no podíamos volver al poder. Pusimos a Menem, nos equivocamos, está bien. Después con Néstor y Cristina sacamos a Menem, que nos ganó 30 a 22. Nos ganó. Pero después Néstor y Cristina destruyeron a Duhalde, que era el que los había llevado hasta ahí”, recordó.

PUBLICIDAD

Según su mirada, cada nueva conducción necesita romper con la anterior para consolidarse. “Para ser hombre tenés que dejar de ser hijo. Está bien ese proceso”, explicó.

Al referirse a Kicillof, planteó una posibilidad pero también una condición: “Si logra sacarse a Cristina y a Massa de encima, es una promesa. Y si no lo logra, no lo es”.

PUBLICIDAD

Sobre el futuro del gobernador bonaerense, fue más cauteloso: “No es el tiempo todavía de dar ese paso. Lleva siete años gobernando la provincia más grande de la Argentina”.

Sin embargo, sostuvo que las internas son parte indispensable de cualquier reconstrucción política. “Sin interna no hay partido. Sin rebeldía no hay política. Si no hay una interna, no hay recuperación de la energía, de la vitalidad”.

PUBLICIDAD

Julio Bárbaro repasó las internas del peronismo desde Cafiero y Menem hasta Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Eduardo Duhalde (Infobae en Vivo)

“No necesitamos recuperar el peronismo, necesitamos recuperar el patriotismo”

Bárbaro insistió en que la discusión central no debería estar enfocada únicamente en la identidad partidaria, sino en un proyecto nacional.

“Hace muchos años digo que lo que necesitamos es recuperar el patriotismo, no el peronismo. La P de patria tiene que ser dolor país”, afirmó.

PUBLICIDAD

En ese marco, cuestionó la lógica de los extremos políticos actuales. “Hay dos sectas en la Argentina, la de Cristina y la de Milei. Y las sectas son la muerte de la libertad de pensar”, sostuvo.

“Uno perseguía a los periodistas de una manera y el otro los persigue de otra. Pero el periodismo es el espejo de la realidad. La secta es la muerte de la idea”, agregó.

Kicillof, Milei y el futuro político

Consultado sobre el escenario electoral, Bárbaro ubicó a Kicillof y Patricia Bullrich como posibles protagonistas junto al presidente Javier Milei. “Los candidatos más posibles van a ser Kicillof y Patricia. Y Milei, sí”, afirmó.

Bárbaro planteó que Axel Kicillof puede ser una promesa si logra despegarse de Cristina Kirchner y Sergio Massa

Sobre Bullrich, señaló: “Ya está manejando. Ya le dicen: ‘Traémelo, sacalo’. Ya está manejando ella”. Y frente a una eventual disputa entre oficialismo y oposición, pidió otro tipo de relación política: “Sean capaces de ser opositores respetuosos. No hay patria entre enemigos, no hay democracia entre enemigos”.

Messi, Bergoglio y una comparación final

Hacia el final de la charla, Bárbaro recordó su vínculo con Jorge Bergoglio y habló sobre la dimensión que tuvo el papa Francisco.

“Bergoglio era, cuando vos tenés lucidez, lo ves al tipo y decís: ‘Esto es otra cosa’. Bergoglio era a la religión lo que es Messi al fútbol”, afirmó.

Antes de despedirse, dejó un mensaje para las nuevas generaciones: “Ustedes tienen el mayor desafío de la historia: devolverle a la Argentina el destino. Eso es un regalo. Háganlo”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.