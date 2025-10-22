Tras la goleada de Unión a Defensa, así están las posiciones del Torneo Clausura, el ingreso a las Copas y el descenso

La fecha 13 del Torneo Clausura está a punto de culminar y la lucha está que arde

La continuidad de la fecha 13 del Torneo Clausura tuvo este martes un solo partido: el triunfo de Unión por 3 a 0 sobre Defensa y Justicia. De esta manera, el Tatengue escaló hasta la segunda posición de la Zona A, solo un punto por debajo del líder Estudiantes de La Plata (21). El Halcón, por su parte, marcha en tercer puesto con 19.

Este lunes, hubo dos enfrentamientos clave: Deportivo Riestra, que se impuso por la mínima a Instituto; y Tigre, que rescató un empate 2 a 2 con un hombre menos frente a Barracas Central. Estos resultados, al margen del gran triunfo de San Lorenzo ante Atlético en Tucumán en el cierre del día, complicaron notoriamente a Boca Juniors en su lucha por avanzar a los playoffs y clasificar a la próxima Copa Libertadores vía Tabla Anual.

Es que el Xeneize, cayó al décimo puesto en la Zona A del Torneo Clausura, lo que por el momento le impide avanzar a la fase de eliminación directa. Asimismo, por la tabla acumulada, el equipo de Claudio Úbeda bajó a la quinta posición y sigue sin poder ocupar zona de Libertadores 2026. Vale recordar que Boca tiene un encuentro pendiente frente a Barracas Central, que se jugará el próximo lunes 27 en condición de visitante.

Boca Juniors vs Belgrano de Córdoba. Foto: FOTOBAIRES Fecha 13 Torneo Clausura Liga Profesional.

La fecha 13 comenzó el viernes con tres encuentros que repercutieron en lo alto y bajo de cada zona, al igual que en la Tabla Anual que define la clasificación a las copas internacionales y un descenso. Además, se movieron los promedios, donde se define el otro equipo que perderá la categoría.

Racing venció 1-0 a Aldosivi en el Cilindro de Avellaneda gracias a un penal convertido por Luciano Vietto. La Academia trepó al noveno puesto en su grupo con 18 puntos, las mismas unidades que Tigre que es el último que se estaría clasificando por poseer mejor diferencia de gol. Además, el equipo de Gustavo Costas da pelea por un lugar en la próxima Copa Libertadores -está en zona de Sudamericana-. El Tiburón, en tanto, sigue en zona de descenso.

Luego, Argentinos Juniors le ganó 3-1 a Newell’s con el estreno de Sergio Romero en el arco y quedó cuarto en el Grupo A, además de meterse de lleno en la lucha por ingresar a la próxima Copa Libertadores por tabla acumulada. Por su parte, Lanús derrotó 2-0 a Godoy Cruz en La Fortaleza y quedó como escolta en Zona B, detrás del líder Deportivo Riestra.

En el comienzo de la jornada del sábado, Independiente Rivadavia cayó 2-1 ante Banfield en Mendoza. Acto seguido ,Boca Juniors sufrió una derrota ante Belgrano (2-1) y desaprovechó la oportunidad de quedar como el único líder de la Zona A. Con la caída en La Bombonera, el Xeneize se mantiene con 17 puntos y por ahora se ubica en la 10° posición del grupo.

En Córdoba, River Plate volvió al triunfo ante Talleres(2-0) y superó al equipo de Claudio Úbeda en la Tabla Anual. Después de la actividad del día, el Millonario suma 52 puntos y se ubica en la segunda posición detrás de Rosario Central (59), pero uno por delante de Argentinos (51) y Riestra (51) y dos de Boca (50), que todavía debe el duelo ante Barracas Central -se jugará el lunes 27 a las 16-.

En la jornada del domingo, Estudiantes le ganó 2-0 a Gimnasia en una nueva edición del clásico de La Plata y se subió a la cima de la Zona A; mientras que Sarmiento perdió con Vélez Sarsfield en Junín. En el cierre del día, San Martín de San Juan dio el golpe ante Independiente, en un cotejo clave en la lucha por no descender, y el líder de la Anual, Rosario Central, se impuso al último campeón, Platense. El Canalla está cuarto en el Grupo B.

El último encuentro de la fecha se jugará este miércoles con el duelo entre Huracán y Central Córdoba de Santiago del Estero (19:30).

ASÍ SERÍAN LOS CRUCES DE OCTAVOS

Estudiantes vs Atlético Tucumán

Unión vs San Martín de San Juan

Defensa y Justicia vs San Lorenzo

Argentinos vs River

Deportivo Riestra vs Tigre

Lanús vs Barracas Central

Vélez vs Belgrano

Rosario Central vs Central Córdoba de Santiago del Estero

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 13

Viernes 17 de octubre

Racing 1-0 Aldosivi (Zona A)

Lanús 2-0 Godoy Cruz (Zona B)

Argentinos 3-1 Newell’s (Zona A)

Sábado 18 de octubre

Independiente Rivadavia 1–2 Banfield (Zona A)

Boca 1–2 Belgrano (Zona A)

Talleres 0-2 River Plate (Zona A)

Domingo 19 de octubre

Sarmiento 0–2 Vélez (Zona B)

Estudiantes 2–0Gimnasia (interzonal)

Rosario Central 1–0 Platense (Zona B)

San Martín (SJ) 1–0 Independiente (Zona B)

Tigre 2-2 Barracas Central

Deportivo Riestra 1-0 Instituto

Atlético Tucumán 1-2 San Lorenzo

Unión 3-0 Defensa y Justicia

Miércoles 22 de octubre

19:30 Huracán – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-

LAS TABLAS DE POSICIONES