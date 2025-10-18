Boca Juniors recibirá a Belgrano de Córdoba en un emotivo partido tras la pérdida de Miguel Russo: hora, TV y probables formaciones

En lo que será un emotivo encuentro para el Mundo Boca por ser el primero tras la partida de Miguel Ángel Russo, el equipo ahora dirigido por Claudio Úbeda intentará sumar de a tres para mantenerse en zona de clasificación a octavos del Clausura y la Libertadores 2026 vía Tabla Anual. A Belgrano solo le sirve ganar para ubicarse entre los primeros ocho de la Zona A, antes de afrontar las semifinales de la Copa Argentina. Dirigirá Pablo Dóvalo y televisará ESPN Premium.

