Boca Juniors recibirá a Belgrano de Córdoba en un emotivo partido tras la pérdida de Miguel Russo: hora, TV y probables formaciones

Horarios del partido:
18:00 Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
17:00 Bolivia, Estados Unidos (Miami) y Venezuela
16:00 Colombia, Ecuador y Perú
15:00 México
Televisará ESPN Premium para toda Argentina
Probables formaciones:
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda
Belgrano: Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Facundo Quignon, Adrián Spörle; Lucas Zelarayán; Lucas Passerini y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski
El Xeneize y el Pirata, frente a frente en la Bombonera:
En lo que será un emotivo encuentro para el Mundo Boca por ser el primero tras la partida de Miguel Ángel Russo, el equipo ahora dirigido por Claudio Úbeda intentará sumar de a tres para mantenerse en zona de clasificación a octavos del Clausura y la Libertadores 2026 vía Tabla Anual. A Belgrano solo le sirve ganar para ubicarse entre los primeros ocho de la Zona A, antes de afrontar las semifinales de la Copa Argentina. Dirigirá Pablo Dóvalo y televisará ESPN Premium.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Boca-Belgrano!