River Plate buscará cortar su mala racha en su choque ante el Talleres de Carlos Tevez: hora, TV y formaciones

El Millonario, que arrastra cuatro derrotas en fila en el Torneo Clausura, intentará pisar con fuerza ante la T. Desde las 20.30, por TNT Sports

Horario y dónde ver Talleres de Córdoba-River Plate:

El partido se podrá ver a través del pack fútbol en el canal TNT Sports

20.30 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile

19.30 Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

18.30 Ecuador, Colombia y Perú

17.30 México

12:00 hsHoy

¿Cómo llega Talleres de Córdoba?

La T, de la mano de Carlos Tevez, parece haber encontrado el rumbo y sueña con meterse dentro de los ocho mejores de su zona tras ganar en la última jornada. Con 14 puntos aparece a solo uno de Sarmiento de Junín, último en acceder a ese lugar de privilegio. No obstante, necesita sumar para alejarse del último puesto de la Tabla Anual. Con 27 aparece solo cuatro por encima de San Martín de San Juan.

11:30 hsHoy

Probables formaciones:

Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Matías Galarza; Rick, Federico Girotti, Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

11:00 hsHoy

La T y el Millonario se verán las caras este sábado 17 de octubre, desde las 20.30, en el estadio Mario Alberto Kempes. El árbitro principal será Ariel Penel, mientras que sus asistentes serán Maximiliano Del Yeso y Federico Cano. El encargado del VAR será Adrián Franklin y el del AVAR será Juan del Fueyo.

10:32 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Talleres de Córdoba y River Plate, correspondiente a la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura.

Talleres de Córdoba recibirá a River Plate en el Mario Alberto Kempes

