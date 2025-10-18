River Plate buscará cortar su mala racha en su choque ante el Talleres de Carlos Tevez: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Talleres de Córdoba y River Plate, correspondiente a la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura.

La T y el Millonario se verán las caras este sábado 17 de octubre, desde las 20.30, en el estadio Mario Alberto Kempes. El árbitro principal será Ariel Penel, mientras que sus asistentes serán Maximiliano Del Yeso y Federico Cano. El encargado del VAR será Adrián Franklin y el del AVAR será Juan del Fueyo.

La T, de la mano de Carlos Tevez, parece haber encontrado el rumbo y sueña con meterse dentro de los ocho mejores de su zona tras ganar en la última jornada. Con 14 puntos aparece a solo uno de Sarmiento de Junín, último en acceder a ese lugar de privilegio. No obstante, necesita sumar para alejarse del último puesto de la Tabla Anual. Con 27 aparece solo cuatro por encima de San Martín de San Juan.

Últimas noticias

Franco Colapinto largará 17° en la Sprint del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber El piloto argentino de la escudería Alpine, a bordo de su A525, comenzará desde la parte baja de la grilla. Luego será la clasificación de la carrera principal

Independiente Rivadavia recibirá a Banfield en la continuidad de la fecha 13 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones La Lepra y el Taladro se verán las caras en Mendoza en un duelo clave por acercarse a los puestos de playoff. Desde las 15.45, por ESPN Premium

El Inter Miami de Lionel Messi cierra la fase regular de la MLS ante Nashville: hora, TV y formaciones Las Garzas se presentarán en el GEODIS Park con la garantía de tener un lugar asegurado en los playoffs

Las revelaciones de Argentina campeón en Qatar 95: la interna en Brasil antes de la final y el permiso de Pekerman en la Zona Roja de Holanda En vísperas de una nueva final de la categoría, el detrás de escena del título que cambió el paradigma en las Juveniles de la selección argentina