Defensa y Justicia va por la cima de la Zona A como visitante de Unión: hora, TV y probables formaciones

Unión y Defensa jugarán por la fecha 13 del Torneo Clausura

El cierre de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Copa de la Liga presenta un escenario de alta tensión en el estadio 15 de Abril, donde Unión y Defensa y Justicia se enfrentan con la mira puesta en los puestos de playoffs. Un triunfo del conjunto santafesino lo catapultaría del décimo al segundo lugar de la tabla, mientras que una victoria del equipo de Florencio Varela lo dejaría como único líder de la zona A. Desde las 19:15, dirigirá Nazareno Arasa y televisará ESPN Premium.

La actualidad de Defensa y Justicia sorprende si se compara con su desempeño en la campaña anterior, cuando finalizó en la décima posición con apenas 19 puntos y quedó fuera de la fase final. Bajo la conducción de Mariano Soso, el equipo ha experimentado una transformación notable, igualando ya la cantidad de unidades obtenidas en el Torneo Apertura, pese a contar con cuatro partidos menos disputados. El esquema de tres defensores centrales ha sido una de las claves de este rendimiento, consolidando a la línea formada por Lucas Ferreira, Damián Fernández y Rafael Delgado como una de las más sólidas del certamen.

Dentro de este trío defensivo, la figura de Emanuel Aguilera se había convertido en una alternativa valiosa para el entrenador, especialmente por su experiencia y su capacidad para imponerse en el juego aéreo gracias a su estatura de 1,87 metros. Sin embargo, una molestia en el aductor lo marginó del último encuentro, en el que el “Halcón” venció por 1-0 a Argentinos Juniors. Los estudios médicos posteriores confirmaron una ruptura fibrilar en el aductor derecho, lo que lo dejará fuera de las canchas durante aproximadamente cuatro semanas. Esta lesión implica que Aguilera se perderá el resto del Clausura y solo podría regresar en caso de que su equipo acceda a los playoffs.

Por el lado de Unión, el entrenador Leo Madelón enfrenta la incertidumbre respecto a la presencia de Marcelo “Chelo” Estigarribia, quien no se encuentra en plenitud física y será esperado hasta último momento. En caso de que no pueda ser de la partida, su reemplazante será Agustín Colazo, autor de un gol en el reciente compromiso disputado en Santiago del Estero. Además, se prevé el regreso de Julián Palacios por el sector derecho en lugar de Augusto Solari, mientras que Franco Fragapane, de bajo rendimiento en los últimos encuentros, dejará su lugar en el equipo titular.

En este contexto, Nicolás Palavecino mantendrá su puesto entre los once iniciales, a pesar de haber jugado solo un tiempo en el último partido frente al “Ferroviario”, donde fue amonestado y no regresó al campo tras el descanso.

El duelo entre Unión y Defensa no solo definirá posiciones clave en la tabla, sino que también pondrá a prueba la capacidad de ambos equipos para sobreponerse a bajas sensibles y sostener el nivel competitivo en la recta final del torneo.

Probables formaciones:

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Valentín Fascendini, Maizon Rodríguez, Mateo Del Blanco; Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Julián Palacios, Franco Fragapane; Agustín Colazo y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado; Ezequiel Cannavo, Kevin Gutiérrez, Aaron Molinas, Alexis Soto; Lucas González, Abiel Osorio y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso

Estadio: 15 de abril

Hora: 19:15

Árbitro: Nazareno Arasa

Televisará: ESPN Premium