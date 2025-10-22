Los 9 cambios de pilotos que habrá en el primer entrenamiento del Gran Premio de México de Fórmula 1

Max Verstappen y Lewis Hamilton, dos de los que cederán sus coches en la práctica libre de México (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)

La Fórmula 1 vivirá un inicio por demás particular de la 20ª fecha del calendario 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de México: habrá nueve pilotos novatos girando en la práctica 1 del viernes.

Con el fin de cumplir con las obligaciones reglamentarias, McLaren, Mercedes, Ferrari, Red Bull, Racing Bulls, Williams, Aston Martin, Haas y Alpine cederán uno de sus coches a rookies en la FP1 que el viernes comenzará a las 15.30 de Argentina (12.30 de México).

El local Pato O’Ward estará en lugar de Lando Norris, Arvid Lindblad ocupará la butaca de Max Verstappen, Antonio Fuoco sustituirá a Lewis Hamilton, Fred Vesti será reemplazante de George Russell, Luke Browning conducirá el monoplaza de Carlos Sainz, Jak Crawford irá por Lance Stroll, Ryo Hirakawa se subirá al coche de Ollie Bearman, Ayumu Iwasa estará en el sitio de Liam Lawson y Paul Aron se sentará en el lugar de Pierre Gasly. De este modo, sólo Sauber estará toda la jornada completa con sus dos corredores titulares: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.

Paul Aron conducirá el Alpine de Pierre Gasly (Foto: Pirelli)

El reglamento de la FIA indica que los equipos deben prestar cada monoplaza dos ocasiones a un corredor considerado “rookie”, es decir que deben dar a lo largo del año cuatro chances por escudería en las prácticas a un piloto que “no haya participado en más de dos carreras del Campeonato a lo largo de su carrera”.

Ante esto, el monoplaza que ocupa Franco Colapinto, por ejemplo, ya fue utilizado dos veces a lo largo del año: Jack Doohan se lo cedió a Ryo Hirakawa en el primer entrenamiento del Gran Premio de Japón y el argentino luego le dio su lugar a Aron en el GP de Italia. Es decir que Alpine ya cumplió en el lado del garage de Franco con el reglamento, pero aún debe dar dos sesiones en el A525 de Gasly antes de fin de año.

Aron tendrá este fin de semana su cuarta aparición en un F1 luego de dos prácticas en Sauber y una más en el Alpine de Colapinto meses atrás. "Disfruté mucho de la experiencia en Monza y me resultó increíblemente útil para mi desarrollo personal como piloto y para comprender mejor el coche. El Autódromo Hermanos Rodríguez es un circuito muy diferente a todos los que he pilotado. Se encuentra a gran altitud, lo que hará que el manejo del coche y la configuración que elijamos sean muy diferentes a los de la mayoría de los demás circuitos, y estoy deseando afrontar ese reto", dijo el estonio que, según había advertido Flavio Briatore, era uno de los que peleaba con Colapinto por la titularidad en 2026 aunque se entiende que el argentino será ratificado como corredor principal en los próximos días.

Pato O'Ward, una de las figuras de la estructura McLaren, tendrá su chance en la FP1 de su país (Foto: AP/Moisés Castillo)

Aunque sin dudas que la mayor expectativa de los fanáticos locales estará sobre el rendimiento del mexicano Pato O’Ward. El piloto de 26 años cumple el rol de reserva en McLaren en F1 y es también parte del equipo que terminó subcampeón en IndyCar Series: tendrá su cuarta experiencia en un monoplaza de la Máxima tras salir a pista dos años seguidos en Abu Dhabi (2022 y 2023), además de comandar el coche en México la temporada pasada. “Estoy emocionado de volver a subirme al coche para la FP1 en mi carrera de casa, en México, este año. La afición de Ciudad de México estuvo increíble la última vez, y fue una gran sensación poder aprovechar al máximo el programa que el equipo había planeado“, declaró. Los MCL39 ya fueron utilizados otras dos veces por el irlandés Alex Dunne en el año.

Arvid Lindblad es uno de los rookies preferidos de la estructura Red Bull y podría ser ascendido a titular en 2026 (Foto:Sipa USA)

En Red Bull otra vez estará al mando del coche el joven Lindblad, el piloto que acaba de cumplir 18 años y es uno de los preferidos de la estructura juvenil del energizante. El británico, que tendrá su segunda sesión del año en un F1, sería ascendido en el 2026 a un Racing Bulls para iniciar su trayectoria como titular. Cabe destacar que además de la mencionada sesión de Arvid, Red Bull Racing ya dio otra tanda de entrenamiento en el año a Ayumu Iwasa.

Precisamente Iwasa será protagonista este fin de semana porque se sentará en la butaca del VCARB 02 de Lawson. El japonés de 24 años comandó el año pasado dos veces un Racing Bulls y esta temporada se había puesto al frente del RB21 de Verstappen en Baréin.

El japonés Ayumu Iwasa ocupará la butaca de Lawson (Foto: Reuters/Issei Kato)

Sin dudas que el caso más particular lo protagonizará el experimentado Hirakawa, quien a los 31 años no corrió nunca oficialmente una cita de la Máxima pero sumará este viernes su quinta aparición con tres equipos distintos. Subió a un F1 por primera vez a fin del 2024 con una sesión en McLaren, ocupó este año en su país el asiento del Alpine de Doohan y ahora tendrá su tercera chance en el Haas de Bearman tras haberlo reemplazado al británico en la FP1 de Baréin y a Esteban Ocon en Barcelona.

Vesti con la ropa de Mercedes en el 2023 tras participar de la FP1 de México (Foto: Reuters/Raquel Cunha)

La tanda de práctica del viernes en México no tendrá a las figuras Russell y Hamilton en pista ya que aparecerán Fred Vesti y Antonio Fuoco en sus lugares, respectivamente.

Vesti es un corredor danés de 23 años que cumple el papel en el simulador de Mercedes, tuvo un pasado en la F2 y comandó el W16 este año en Baréin: “He trabajado mucho en el simulador estos últimos meses y es un gran privilegio ponerlo en práctica en la pista. Esta nueva oportunidad me brindará más experiencia como piloto, pero también me permitirá aportar nuevos conocimientos al equipo de simulador en Brackley”. Será la cuarta aparición en la Máxima tras su debut en México y Abu Dhabi 2023. El detalle es que Mercedes saldará su obligación reglamentaria con esta cesión: “Como Kimi no había disputado más de dos Grandes Premios al inicio de esta campaña, sus dos FP1 de novato se cubrieron en las dos primeras carreras en Australia y China”.

Fuoco, por su lado, es un italiano de 29 años que es pieza clave de la Scuderia en el programa WEC y además cumple funciones en el simulador de F1 del team. Ferrari, que ya cedió el coche de Charles Leclerc a Dino Beganovic dos veces, prescindirá por primera vez de Hamilton. Fuoco se estrenó en un monoplaza de Ferrari en la Máxima en dos días de prueba tras el GP de Austria del 2015. Una década más tarde, y tras haber estado en las pruebas de fin de año de Abu Dhabi en 2020, será reconocido por la escudería con esta sesión de entrenamiento.

El italiano Antonio Fuoco, que ganó Las 24 Horas de Le Mans en 2024 con el español Miguel Molina y el danés Nicklas Nielsen en 2024, tendrá su chance en un F1 (Foto: AP/Jeremías González)

Finalmente, el británico Luke Browning de 23 años tendrá su cuarta aparición en la F1. El corredor que lleva dos temporadas en la Fórmula 2 ocupará el asiento de Sainz en Williams y le dará a la escudería la tercera sesión a un rookie teniendo en cuenta que este año también piloteó para ellos el francés Victor Martins.

Además, el norteamericano Jak Crawford, de 20 años, sumará kilómetros oficiales en la F1 en el Aston Martin de Lance Stroll tras cumplir un papel importante en el simulador del equipo: “Es fantástico darle a Jak la oportunidad de participar en la FP1 en México. Ha demostrado una gran madurez y ha brindado una excelente retroalimentación técnica durante todo el año. Ha tenido una temporada excelente en la Fórmula 2 y ha sido clave en el desarrollo del AMR25 y el AMR26“, dijo el director del equipo Andy Cowell.

El británico Luke Browning sustituirá a Sainz en Williams