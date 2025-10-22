Franco Colapinto correrá el Gran Premio de México de Fórmula 1 este fin de semana: días, horarios y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto saldrá a pista en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de Mexico (Jerome Miron-Imagn Images)

A pesar de haber terminado en el puesto 17 en la carrera principal del Gran Premio de los Estados Unidos, Franco Colapinto estuvo en boca de todos en la Fórmula 1. Su actitud competitiva, además de que su compañero de equipo era más lento en pista, lo llevó a desobedecer una orden de Alpine y sobrepasar a Pierre Gasly en el final de la prueba en el Circuito de las Américas.

Después de este escenario, el piloto argentino saldrá a pista en el Autódromo Hermanos Rodríguez para afrontar lo que será el GP de México, segunda parada de la gira por América.

Cuando restan sólo cinco fechas en el calendario 2025, y a la espera del anuncio sobre su continuidad en la Máxima de cara al próximo año, el oriundo de Pilar buscará tener un mejor resultadoo con su A525 en un trazado que, según él, se adapta mejor al magro rendimiento del monoplaza, algo que se puede ver por la última posición en la tabla de Constructores (20 puntos). El año pasado a bordo de Williams acabó en el 12° lugar, cerca de los puntos, tras haber largado en el puesto 16 de la grilla.

El desarrollo del fin de semana será tradicional, con tres entrenamientos, la clasificación y la carrera: el viernes 24 a las 15.30 (hora argentina) se desarrollará la práctia libre 1. Horas más tarde llegará la segunda tanda (19). El sábado 25 se llevará a cabo FP3 (14.30) y luego llegará la clasificación al Gran Premio (18) que definirá la grilla de partida de la carrera a 71 giros que se disputará el domingo 26 desde las 17 de Argentina.

El corredor argentino se estrenó en la séptima fecha con un 16° lugar en el Gran Premio italiano de Emilia-Romaña. Luego estuvo en Monaco (13°), España (15°), Canadá (13°), Austria (15°), Gran Bretaña (no pudo largar), Bélgica (fue 19° tanto en la Sprint como en la principal) en Hungría (18°), donde padeció los serios problemas que tuvo el equipo en los boxes. Tras el largo parate por las vacaciones, Colapinto alcanzó su mejor posición en Alpine en el trazado de los Países Bajos en Zandvoort (puesto 12). En el GP de Italia en Monza acabó en el 17° lugar y acabó 19° en Azerbaiyán. En la continuidad del año, vio la bandera de cuadro en Singapur (16°) y lo mencionado en Austin, Texas, con sus actuaciones en la Sprint (14°) y la carrera principal (17°).

La del próximo fin de semana será la 62° edición del GP de México en la F1 (de 1993 a 2014 se ausentó del calendario). Con una longitud de poco más de 4 kilómetros, el trazado cuenta con dos zonas de DRS, 17curvas y una larga recta principal. La vuelta rápida en carrera le pertenece a Valtteri Bottas (2021) con un tiempo de 1:17.714. El año pasado, Carlos Sainz a bordo de la Ferrari se quedó con la victoria. El más ganador en el circuito es Max Verstappen (5).

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE MÉXICO

Viernes 24 de octubre

Práctica Libre 1: 15.30 (Argentina) / 12.30 (México)

Práctica Libre 2: 19.00 (Argentina) / 16.00 (México)

Sábado 25 de octubre

Práctica Libre 3: 14.30 (Argentina) / 11.30 (México)

Clasificación: 18.00 (Argentina) / 15.00 (México)

Domingo 26 de octubre

Carrera a 71 vueltas: 17.00 (Argentina) / 14.00 (México)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

El circuito del GP de México de F1

LA AGENDA DE LAS CARRERAS DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto

2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto

3- GP de España: llegó en el 15° lugar

4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13

5- GP de Austria: terminó en el puesto 15

6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico

7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar

8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar

9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar

10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11

11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar

12- GP de Azerbaiyán: llegó en el puesto 19

13- GP de Singapur: terminó en el 16° lugar

14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° lugar

15- GP de Estados Unidos: acabó en el puesto 17

EL CALENDARIO COMPLETO DE LA FÓRMULA 1

16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00

17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00

18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00

19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00

20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00

21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00

22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina

Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1:

Oscar Piastri (McLaren) – 346 Lando Norris (McLaren) – 332 Max Verstappen (Red Bull) – 306 George Russell (Mercedes) – 252 Charles Leclerc (Ferrari) – 192 Lewis Hamilton (Ferrari) – 142 Kimi Antonelli (Mercedes) – 89 Alex Albon (Williams) – 73 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 Carlos Sainz (Williams) – 38 Fernando Alonso (Aston Martin) – 37 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28 Esteban Ocon (Haas) – 28 Pierre Gasly (Alpine) – 20 Oliver Bearman (Haas) – 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 Franco Colapinto (Alpine): 0 puntos Jack Doohan (Alpine)*: 0 puntos

*Fue reemplazado después de seis carreras

Campeonato de Constructores de la Fórmula 1:

McLaren* – 678 Mercedes – 341 Ferrari – 334 Red Bull Racing – 331 Williams – 111 Racing Bulls – 72 Aston Martin – 69 Kick Sauber – 59 Haas – 48 Alpine – 20

*Se consagró campeón en el GP de Singapur