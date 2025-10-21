Deportes

Malestar en Real Madrid con una figura que quiere cambiar de club para jugar el Mundial 2026: la tajante frase de Xabi Alonso

Una joven estrella de la Casa Blanca busca emigrar en el próximo mercado de pases en búsqueda de continuidad de cara a la Copa del Mundo

Endrick no sumó minutos en lo que va de la temporada y podría emigrar del Real Madrid (REUTERS/Juan Medina)

En las últimas horas salió a la luz un importante malestar dentro de la Casa Blanca. El protagonista es el joven delantero brasileño Endrick, quien aún no pudo jugar de manera oficial en lo que va de la temporada con la camiseta del Real Madrid. El punta, incorporado en su momento desde Palmeiras a cambio de más de 60 millones de euros, esperaba consolidarse tras el cambio de entrenador en el Merengue, pero la competencia interna y las decisiones de Xabi Alonso lo mantienen en un segundo plano.

Los medios españoles sostienen que la frustración del atacante se hizo visible cuando no ingresó en la reciente victoria por 1-0 ante Getafe. Fue superado en la elección por Gonzalo García y Brahim Díaz, a pesar de las expectativas depositadas en su llegada como una de las grandes apuestas del proyecto deportivo de la institución. El brasileño se perdió el Mundial de Clubes por una lesión y hasta el momento no pudo sumar minutos ni en la Champions League ni en La Liga de España, lo que genera inquietud dentro del círculo íntimo del jugador.

El entorno cercano al futbolista ya analiza posibles salidas, incluyendo un préstamo para el mercado de enero. La intención es que la promesa recupere rodaje competitivo y no pierda ritmo ante la proximidad del Mundial 2026. La falta de acción en el campo preocupa en Brasil, donde temen que su situación impacte en la consideración de la selección nacional, actualmente dirigida por Carlo Ancelotti, su ex entrenador en Real Madrid.

Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases, informó en su cuenta de X: “Se espera que Endrick abandone el Real Madrid cedido en enero, y ya están en conversaciones. El brasileño quiere jugar más de cara al Mundial 2026 y se entiende que el Real Madrid está abierto a una cesión de Endrick”.

La dirigencia y el cuerpo técnico insisten en mantener la calma. En la previa del partido de Champions League de este miércoles ante Juventus, Xabi Alonso fue consultado sobre el futuro del delantero. “No estamos en ese momento. La competencia en las posiciones de arriba es intensa y hay que estar preparado para el momento y en el contexto de cada partido. Tanto Endrick, Gonzalo como Brahim tienen que estar preparados porque van a entrar y hay que estar preparados. Esto es la élite y necesitamos a muchos y buenos”, manifestó en conferencia de prensa. El brasileño la temporada pasada aportó 7 goles y brindó una asistencia en 37 juegos (la mayoría ingresando desde el banco de suplentes).

La comparación con Franco Mastantuono, nuevo talento argentino que debutó recientemente y suma minutos en la primera del Real Madrid, acentúa el malestar del brasileño. La adaptación veloz de Mastantuono y el lugar que conquistó en el vestuario exponen la diferencia de actualidad entre ambos refuerzos jóvenes. El argentino, surgido de la cantera de River Plate, lleva disputados 10 juegos con la camiseta del Merengue. Aportó un gol y una asistencia.

En lo que respecta a lo futbolístico, Real Madrid ostenta un muy buen comienzo de temporada luego de ser eliminados en semifinales del Mundial de Clubes. En el torneo local lideran la competencia con 24 unidades, producto de ocho victorias y una sola derrota (ante Atlético de Madrid), dos más que Barcelona, su más inmediato perseguidor y próximo rival, ya que se verán las caras este domingo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

En la Champions League, por su parte, es uno de los seis equipos que ostentan puntaje ideal en lo que va de la Fase Regular. Los Merengues comenzaron su camino con una victoria 2-1 contra Olympique Marsella y luego golearon 5-0 al Kairat Almaty en Kazajistán. Su próxima presentación será este miércoles, cuando reciba a Juventus de Italia, entidad que igualó sus dos juegos (Borussia Dortmund de Alemania y Villarreal de España).

