El dólar al público bajó por tercer día seguido y cerró a $1.450 en el Banco Nación

El dólar mayorista sostiene una suba de 1,7% en lo que va de junio.

En una sesión con un monto operado USD 545,3 millones en el mercado de contado, el dólar mayorista terminó negociado sin variantes a 1.432,50 pesos. El tipo de cambio oficial mantiene una suba de 24,50 pesos o 1,7% en junio, mientras que en lo que va de 2025 cede baja de 22,5 pesos o 1,5 por ciento.

“Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una baja de 8 pesos, muy lejos de la suba de 32,50 pesos registrada en toda la semana anterior”, detalló Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

PUBLICIDAD

El Banco Central estableció una banda superior de su esquema cambiario en los $1.779,27, con lo que dejó al dólar mayorista a $346,77 o 2,2% de ese límite de flotación libre.

El dólar al público bajó cinco pesos o 0,3%, a $1.450 para la venta en el Banco Nación, un mínimo desde el 2 de junio. El billete minorista anotó la tercera rueda consecutiva en baja.

PUBLICIDAD

El dólar blue, en cambio, terminó estable a $1.450 para la venta -ahora igual que el minorista en el Banco Nación-, tras haberse operado a un mínimo de $1.445 por la mañana.

El economista Gustavo Ber ponderó el “positivo tono financiero” con acciones y bonos, que “contribuye a que el dólar mayorista continúe en descenso, ahora amagando con testear los $1.425, a partir de una demanda que afloja y ello vuelve a permitir al BCRA a acelerar el ritmo de compras. Que el organismo vaya calibrando su participación en la plaza cambiaria, pero extendiendo el objetivo de acumulación de reservas, resulta bienvenido de cara al segundo semestre, donde estacionalmente se anticipa una menor oferta de divisas”.

PUBLICIDAD

Un informe del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano evaluó que “mientras subsiste el cepo para empresas, los sobrantes de liquidez del sector privado le permitieron al gobierno renovar en mayo el total de su deuda en pesos e incluso acumular un excedente para hacer frente a los pagos de junio. Se da por descontado, por tanto, que no habrá inconveniente en hacer frente al pico de vencimientos que debe afrontar en el corriente mes. La subsistencia de barreras para acceder al mercado cambiario encausa los fondos líquidos de las empresas hacia el financiamiento del Estado”.

“Esas mismas restricciones mantienen a raya la demanda en el mercado cambiario, permitiendo al Banco Central adquirir los excedentes diarios de dólares, fortaleciendo sus reservas –ya lleva comprados unos USD 10.000 millones este año- e impidiendo una mayor sobrevaluación del peso", explicaron desde el CENE.

PUBLICIDAD

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, destacó el rol de la reciente mejora de calificación soberana para Argentina de parte de S&P (Standard and Poor`s) para incentivar el ingreso de divisas de fondos de inversión. “En el plano bancario, los requerimientos regulatorios globales de capital exigidos bajo la normativa de Basilea III para estructurar operaciones financieras con la Argentina se reducen. Al volverse técnicamente menos ‘costoso’ para los bancos globales prestarle al país, se acelera la viabilidad de créditos y el cierre de eventuales operaciones de REPO (préstamos de bancos garantizados con bonos), mejorando el perfil financiero de corto plazo de la administración nacional”, afirmó Vlassich.

El informe de S&P sobre Argentina puntualizó que “la perspectiva estable sobre las calificaciones de largo plazo refleja nuestra expectativa de que el gobierno continuará con su programa de austeridad fiscal mientras el banco central incrementa sus reservas internacionales, sosteniendo el crecimiento económico y reduciendo la inflación”.

PUBLICIDAD

Los últimos datos disponibles de depósitos privados en dólares en efectivo, actualizados por el BCRA hasta el 8 de junio, exhibieron una disminución diaria de USD 109 millones, hasta 39.279 millones de dólares.