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El “aura” de Shakira, la “pelea” de las Labubus y elogios a Los Ángeles Azules: las perlitas de la ceremonia inaugural del Mundial

El evento se produjo a más de una hora para el pitazo inicial del cruce entre México y Sudáfrica. Maná y Belinda, otros de los músicos destacados

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Mundial 2026 - La primera apertura del Mundial 2026

El Mundial 2026 tuvo su ansiada ceremonia inaugural en el Estadio Ciudad de México. La organización realizó un dispositivo que se prolongó por 16 minutos sobre el campo de juego y registró la convocatoria de reconocidos artistas del espectro musical latinoamericano, quienes animaron la previa del primer duelo entre el local y Sudáfrica.

La protagonista principal fue Shakira con la presentación de “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa del Mundo, bajo la compañía del nigeriano Burna Boy. Este tema ya se había estrenado el 14 de mayo pasado.

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Fue la cuarta ocasión que la cantante colombiana interpretó un himno para una Copa del Mundo: estuvo en Alemania 2006 con una versión especial de “Hips Don’t Lie/Bamboo”, en Sudáfrica 2010 con “Waka Waka (This Time for Africa)” y en Brasil 2014 con “La La La (Brazil 2014)”.

Shakira finalizó la ceremonia con la entonación del himno de la Copa del Mundo (Crédito: REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Shakira finalizó la ceremonia con la entonación del himno de la Copa del Mundo (Crédito: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La compositora salió a la cancha después de las presentaciones de Maná con el tema “Oye mi amor”, Danny Ocean entonó “Partidazo”, Belinda y Los Ángeles Azules deleitaron al público con “Por Ella” y J Balvin cantó “Que calor”.

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La aparición de Shakira provocó un inmediato alarido de los fanáticos en la Ciudad de México, ubicación del encuentro inaugural entre mexicanos y sudafricanos por la primera fecha del Grupo A. Y comenzó a introducir al mundo de cabeza a la cita internacional, luego de más de tres años de espera después de Qatar 2022.

Incluso, en las redes sociales no dudaron en destacar el “aura mundialista” de la bailarina y empresaria por sus repetidas asistencias a las ceremonias de los últimos Mundiales. Los Ángeles Azules también se llevaron elogios por su presentación. “Se merecen todo” y “espectacular” fueron algunas de las palabras elegidas hacia el grupo mexicano en distintas plataformas.

Las perlitas de la ceremonia del Mundial 2026
Las labubus también tuvieron su papel protagónico en la ceremonia

Las Labubus también fueron parte del evento, debido a la alianza entre la FIFA y una marca china de juguetes. Incluso, se promocionó una colección inspirada en el Mundial en la previa al certamen. En este sentido, aparecieron dos personajes de este peculiar juguete en el campo de juego. Una de ellas levantó el trofeo de campeón y su compañera intentó “pelearse” para arrebatárselo en una clara demostración de que habrá 48 selecciones que lucharán por alcanzar el cetro máximo de este deporte.

La ceremonia incluyó una introducción de Lila Downs, presentadora del evento: “El futbol lleva el mismo latido del corazón y une a varias generaciones. No es definido por jugadores o países, sino por todos nosotros. Bienvenidos a México. Bienvenidos al Mundial de Fútbol FIFA 2026”.

Más tarde, se produjo el desfile de las banderas pertenecientes a cada uno de los participantes de la competición bajo la presentación de Salma Hayek como embajadora de la FIFA: “La Copa Mundial regresa a esta tierra, a este estadio. Y junto a Canadá y EEUU, les damos la bienvenida al mundo entero recibiendo las banderas de las 48 naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA. Los mexicanos estamos muy honrados que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol, que nos une a todos. ¡Qué viva México y qué viva el fútbol!“.

Los Ángeles Azules cantaron junto a Belinda (Crédito: Reuters/Kai Pfaffenbach)
Los Ángeles Azules cantaron junto a Belinda (Crédito: Reuters/Kai Pfaffenbach)

Todos los partidos del Mundial 2026 hoy jueves 11 de junio

GRUPO A

  • México vs. Sudáfrica

Estadio: Ciudad de México

Televisación: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Caracol, Win Sports y RCN Television (Colombia), América TV (Perú), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), TUDN, VIX, Canal 9, Las Estrellas y Canal 5 (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras)

  • Corea del Sur vs. República Checa

Estadio: Guadalajara

Hora: 4:00 del viernes 12 (España) / 23:00 del jueves 11 (Argentina, Uruguay, Paraguay) / 22:00 (Bolivia, Chile, Venezuela, Miami -EEUU) / 21:00 (Ecuador, Colombia, Perú y Panamá) / 20:00 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras)

Televisación: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Tigo Sports (Panamá y El Salvador), VIX (México), Fox+ (Costa Rica) y Tigo Sports (Honduras).

Todos los grupos del Mundial 2026

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