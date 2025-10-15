Deportes

Dos asistencias lujosas y un grito atragantado: las perlas de Messi en la goleada de la Selección a Puerto Rico

El capitán volvió a ser titular con la Selección y tuvo una buena labor en la goleada 6-0 en Miami. Generó peligro y completó el encuentro

La asistencia de Lionel Messi para Gonzalo Montiel en el segundo gol de Argentina ante Puerto Rico

Lionel Messi se destacó en su vuelta como titular a la selección argentina. El crack rosarino fue gravitante en la goleada 6-0 ante Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami. El capitán brindó dos asistencias (una de lujo), participó activamente en todos los goles y también tuvo ocasiones para poder convertir.

Leo volvió a ser titular luego de dos encuentros, ya que no estuvo en la derrota 1-0 ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias ni tampoco en la victoria del viernes 1-0 ante Venezuela.

Desde el comienzo Messi se mostró muy activo. Buscó el contacto con la pelota y por el sector derecho intentó arrimarse al área rival. Con su habitual precisión colaboró en la edificación del juego.

La volea de Lionel Messi en Argentina-Puerto Rico

Estuvo participativo y a los 23 minutos la empaló para asistir a Gonzalo Montiel en el segundo tanto albiceleste. Fue una linda definición de Cachete que le pegó de primera y amplió las diferencias.

Luego, a los 41 minutos, desde la medialuna Messi sacó una volea que pasó cerca del palo izquierdo del arco defendido por Sebastián Cutler. Mientras que en el inicio del complemento, Leo tuvo otra con un buen cabezazo que exigió al propio Cutler.

El cabezazo de Lionel Messi en Argentina-Puerto Rico

Más tarde, el rosarino estuvo otra vez cerca de poder concretar: recibió dentro del área, enganchó dos veces (una hacia adentro y otra hacia afuera) y luego sacó su remate de zurda que fue desviado por Cutler. El protagonismo del capitán argentino se mantuvo y en el final asistió de taco a Lautaro Martínez en el tanto que decoró el resultado.

Si bien estaba pautado que no complete el partido, Messi decidió quedarse dentro de la cancha y disputó los 90 minutos. La última vez que Leo jugó todo el encuentro y no pudo convertir en una goleada argentina, fue en la semifinal de la Copa América 2015 en Chile en el triunfo 6-1 ante Paraguay.

El enganche y remate de Lionel Messi en Argentina-Puerto Rico

El equipo argentino controló el encuentro y en el primer tiempo terminó 3-0 arriba con un doblete de Alexis Mac Allister y el mencionado gol de Gonzalo Montiel. En el complemento llegó el cuarto: Nicolás Paz remató y la pelota se desvió en Steven Echevarría. Más tarde, Lautaro Martínez marcó un doblete.

Messi (38 años) jugó su segundo partido en cuatro días, ya que el sábado estuvo en la goleada 4-0 del Inter Miami frente a New England Revolution por la Major League Soccer (MLS) y en ese encuentro brindó tres asistencias y marcó un tanto. “Ayer le pregunté cómo estaba y me dijo que estaba para jugar”, contó el entrenador argentino Lionel Scaloni en la conferencia de prensa posterior al partido.

Asistencia de taco de Lionel Messi para el sexto tanto de la selección argentina ante Puerto Rico

Este fue el segundo amistoso del equipo dirigido por Scaloni en esta doble fecha de octubre. La selección argentina terminará el año con dos encuentros en noviembre. Uno se disputará en Angola y sería ante el equipo local, mientras que estaría en duda el cotejo en la India, cuyos posibles rivales iban a ser Estados Unidos o Qatar.

Además, entre el 23 y el 31 de marzo próximo habrá un choque fuerte: La Finalissima ante España. La fecha exacta se confirmará dependiendo de la disponibilidad del combinado ibérico, ya que podría jugar en ese lapso un repechaje mundialista. Sin embargo, el conjunto campeón de Europa lidera su grupo en la Eliminatoria del Viejo Mundo y clasificaría de forma directa a la Copa del Mundo que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México en 2026.

El compacto de la goleada 6-0 de Argentina sobre Puerto Rico

