Deportes

El Inter Miami de Lionel Messi buscará volver al triunfo frente a New England Revolution por la MLS: hora, TV y formaciones

Las Garzas vienen de sufrir una dura derrota ante Chicago Fire e intentarán seguir escalando posiciones de cara a los Playoff. Desde las 20.30, por Apple TV

Guardar
Lionel Messi es el goleador
Lionel Messi es el goleador del Inter Miami y la MLS con un total de 24 tantos en la temporada (Foto: Reuters/Sam Navarro-Imagn Images)

Inter Miami de Lionel Messi recibirá este sábado al New England Revolution en el penúltimo encuentro de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. El partido se jugará en el estadio Chase Center de Fort Lauderdale, comenzará a las 20.30 (hora de la Argentina) y será televisado por Apple TV.

El equipo que conduce Javier Mascherano acumula 56 puntos en la tabla de posiciones de la Conferencia Este y actualmente se encuentra en la tercera colocación, ya clasificado a los Playoffs. No obstante, el partido ante New England representará un nuevo desafío para Inter Miami, ya que una victoria podría dejarlos como escoltas del líder Philadelphia Union (63).

Las Garzas acumulan dos partidos sin victorias, tras un empate 1-1 ante Toronto FC como visitante y una caída 5-3 ante Chicago Fire en la Florida el pasado 30 de septiembre. Además, cabe destacar que al elenco rosado aún tiene un partido pendiente (11/10) ante Atlanta United, que podría mejorar su posición de cara a los cruces eliminatorios.

Enfrente estará el Revolution, que ya no tiene chances de clasificar a la postemporada. Los de New England suman 35 unidades en la tabla de la MLS y vienen de una victoria 2-1 ante Atlanta United que cortó una racha negativa de cuatro encuentro sin triunfos (3 caídas y un empate). El equipo del noreste de Estados Unidos cuenta con tres futbolistas argentinos en su plantel: Luca Langoni, Maximiliano Urruti y Tomás Chancalay.

Lionel Messi en acción en
Lionel Messi en acción en el duelo frente a New England Revolution del pasado 9 de julio (Winslow Townson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El último antecedente entre Inter Miami y New England Revolution fue el pasado 9 de julio y fue triunfo para Las Garzas 2-1 con un doblete de Lionel Messi, quien además es el máximo goleador de su equipo y la MLS con 24 goles en la temporada.

En cuanto a los próximos partidos que deberán afrontar ambos equipos, Inter Miami tendrá dos encuentros más por delante: Atlanta United (11/10) como local y Nashville SC (18/10) como visitante. Por su parte, al Revolution cerrará en su estadio frente al Chicago Fire el 18 de este mes.

Probables formaciones:

Inter Miami: Oscar Ustari; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Gonzalo Luján y Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets, Telasco Segovia; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

New England: Matt Turner; Brandon Bye, William Sands, Brayan Ceballos, Mamadou Fofana, Tanner Beason; Allan Oyirwoth, Carles Gil, Matt Polster; Tomás Chancalay y Luca Langoni. DT: Pablo Moreira.

Estadio: Chase Center

Hora: 20.30

TV: Apple TV

TABLA DE POSICIONES DE LA MLS

Temas Relacionados

Inter MiamiLionel MessiRodrigo De PaulMLSNew England Revolutiondeportes-argentina

Últimas Noticias

La selección argentina buscará cerrar con puntea ideal la fase de grupos del Mundial Sub 20 en un atractivo duelo ante Italia

Con el pase a octavos asegurado, los dirigidos por Diego Placente se medirán ante la Azzurra. Desde las 20, por Telefe y DSports

La selección argentina buscará cerrar

Con Franco Mastantuono, Real Madrid buscará recuperar la cima ante Villarreal: hora, TV y formaciones

El Merengue recibirá en el Santiago Bernabéu al Submarino Amarillo por la 8ª fecha de La Liga de España

Con Franco Mastantuono, Real Madrid

Franco Colapinto largará 18° en el exigente circuito callejero del Gran Premio de Singapur

El piloto argentino fue más rápido que su compañero Pierre Gasly (comenzará 20°), pero no logró avanzar más allá de la Q1

Franco Colapinto largará 18° en

Challenger de Antofagasta: Facundo Díaz Acosta va en búsqueda de su primera final tras 19 meses

El argentino recupera su nivel después de un inicio de 2024 en el que logró meterse entre los mejores 50 del mundo. Su rival en las semis del certamen trasandino será Joao Reis da Silva. ¿A qué hora y cómo ver el partido?

Challenger de Antofagasta: Facundo Díaz

“Me voy caliente”: el fastidio de Franco Colapinto tras quedar eliminado en la Q1 del Gran Premio de Singapur

El argentino largará 18° en la carrera de mañana. Algunos problemas de tráfico lo complicaron en la clasificación

“Me voy caliente”: el fastidio
ÚLTIMAS NOTICIAS
La economía porteña se estancó:

La economía porteña se estancó: en el segundo trimestre su “Producto Bruto Geográfico” cayó 0,3% respecto del primero

Triple femicidio narco: el gobierno bonaerense cree que “Pequeño J” podría ser extraditado a Argentina este mes

Una exposición de Juan Rulfo llega a Buenos Aires con 90 fotografías inéditas

Elecciones 2025, en vivo: todo lo que hay que saber sobre los comicios legislativos

El Gobierno busca concretar el apoyo de EEUU para reencauzar la gestión económica antes de la elección legislativa

INFOBAE AMÉRICA
Una tendencia viral en TikTok

Una tendencia viral en TikTok desató ataques en la Universidad de Pensilvania y encendió la alarma por los desafíos peligrosos

La policía británica comenzó a interrogar a los seis detenidos por el atentado terrorista contra la sinagoga de Manchester

Salman Rushdie: “Sobreviví al atentado, esa es mi venganza”

El papa León XIV publicará “Dilexi te”, su primera exhortación que trata sobre la pobreza y está inspirada en Francisco

Finalizaron las elecciones legislativas en República Checa: el país define su rumbo político ante la atenta mirada de Rusia

TELESHOW
A tres años de la

A tres años de la muerte de César Mascetti, Sandra Mihanovich lo recordó con el poema que dejó como legado

Oriana Sabatini mostró por primera vez su pancita en su cuarto mes de embarazo

Pampita reavivó el escándalo entre Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi: “Hay versiones encontradas”

Juli Savioli, cantante, actriz y tiktoker: “No me subo para no bajarme”

Damián de Santo y Martín Seefeld se preparan para la temporada en Mar del Plata: “Ya somos un matrimonio con cama afuera”