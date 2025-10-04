El Inter Miami de Lionel Messi buscará volver al triunfo frente a New England Revolution por la MLS: hora, TV y formaciones

Lionel Messi es el goleador del Inter Miami y la MLS con un total de 24 tantos en la temporada (Foto: Reuters/Sam Navarro-Imagn Images)

Inter Miami de Lionel Messi recibirá este sábado al New England Revolution en el penúltimo encuentro de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. El partido se jugará en el estadio Chase Center de Fort Lauderdale, comenzará a las 20.30 (hora de la Argentina) y será televisado por Apple TV.

El equipo que conduce Javier Mascherano acumula 56 puntos en la tabla de posiciones de la Conferencia Este y actualmente se encuentra en la tercera colocación, ya clasificado a los Playoffs. No obstante, el partido ante New England representará un nuevo desafío para Inter Miami, ya que una victoria podría dejarlos como escoltas del líder Philadelphia Union (63).

Las Garzas acumulan dos partidos sin victorias, tras un empate 1-1 ante Toronto FC como visitante y una caída 5-3 ante Chicago Fire en la Florida el pasado 30 de septiembre. Además, cabe destacar que al elenco rosado aún tiene un partido pendiente (11/10) ante Atlanta United, que podría mejorar su posición de cara a los cruces eliminatorios.

Enfrente estará el Revolution, que ya no tiene chances de clasificar a la postemporada. Los de New England suman 35 unidades en la tabla de la MLS y vienen de una victoria 2-1 ante Atlanta United que cortó una racha negativa de cuatro encuentro sin triunfos (3 caídas y un empate). El equipo del noreste de Estados Unidos cuenta con tres futbolistas argentinos en su plantel: Luca Langoni, Maximiliano Urruti y Tomás Chancalay.

Lionel Messi en acción en el duelo frente a New England Revolution del pasado 9 de julio (Winslow Townson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El último antecedente entre Inter Miami y New England Revolution fue el pasado 9 de julio y fue triunfo para Las Garzas 2-1 con un doblete de Lionel Messi, quien además es el máximo goleador de su equipo y la MLS con 24 goles en la temporada.

En cuanto a los próximos partidos que deberán afrontar ambos equipos, Inter Miami tendrá dos encuentros más por delante: Atlanta United (11/10) como local y Nashville SC (18/10) como visitante. Por su parte, al Revolution cerrará en su estadio frente al Chicago Fire el 18 de este mes.

Probables formaciones:

Inter Miami: Oscar Ustari; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Gonzalo Luján y Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets, Telasco Segovia; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

New England: Matt Turner; Brandon Bye, William Sands, Brayan Ceballos, Mamadou Fofana, Tanner Beason; Allan Oyirwoth, Carles Gil, Matt Polster; Tomás Chancalay y Luca Langoni. DT: Pablo Moreira.

Estadio: Chase Center

Hora: 20.30

TV: Apple TV

TABLA DE POSICIONES DE LA MLS