Deportivo Riestra busca seguir haciendo historia ante Platense, el campeón defensor: hora, TV y formaciones

El conjunto de Gustavo Benítez sueña con avanzar a los octavos de final como el mejor de su grupo para definir los partidos de los playoffs en condición de local. Además, de vencer, entrará en zona de clasificación a la próxima Libertadores

Deportivo Riestra y Platense se
Deportivo Riestra y Platense se enfrentan bajo un diluvio

En una jornada marcada por las sorpresas, la expectativa aumenta en el estadio Ciudad de Vicente López, donde Platense y Deportivo Riestra se medirán a partir de las 18:30 en un duelo que podría definir el rumbo de ambos equipos en el cierre de la fecha 12 del Torneo Clausura.

En un fin de semana que tuvo la inesperada derrota de River ante Sarmiento en el Monumental, la caída de San Lorenzo con San Martín de San Juan en el Nuevo Gasómetro y la decepción de Independiente contra Lanús en Avellaneda, el Malevo quiere dar un nuevo golpe en el campeonato doméstico frente al último campeón.

Antes del inicio del espectáculo se le rendirá un homenaje con un minuto de silencio a Miguel Ángel Russo, ex entrenador de Boca Juniors, quien falleció el pasado miércoles a los 69 años tras una prolongada batalla contra el cáncer.

El ídolo popular dejó una huella profunda en el fútbol argentino, habiendo dirigido también a Rosario Central, San Lorenzo, Estudiantes, Lanús, Vélez, Colón, Racing y Los Andes. Y en todos los partidos hubo un reconocimiento hacia Miguel.

El presente de Platense exige una reacción inmediata. Tras caer 2-0 ante Atlético Tucumán como visitante, el equipo acumula tres partidos sin victorias y se ubica en la decimotercera posición de la Zona B con 10 puntos. Esta cifra lo deja a solo tres unidades de los puestos de clasificación, por lo que un triunfo ante Riestra lo reinsertaría en la pelea por acceder a los octavos de final. La urgencia de sumar de a tres se convierte en el principal motor para el conjunto local, que busca revertir su racha negativa y mantener vivas sus aspiraciones en el torneo.

En contraste, Riestra atraviesa un momento destacado. Con 23 puntos, lidera la Zona B y se consolida como uno de los protagonistas del certamen. El equipo del Bajo Flores ha logrado imponerse en cinco de sus últimos seis compromisos y sostiene un invicto de siete encuentros, lo que refuerza su objetivo de finalizar en la primera posición. Alcanzar ese puesto le permitiría definir todas las instancias mano a mano en su propio estadio, una ventaja estratégica de cara a la fase decisiva del campeonato.

Además. de vencer, superaría a River en la tabla anual, por lo que quedaría en zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores, junto a Boca y a Rosario Central.

Posibles formaciones

Platense: Federico Losas; Juan Saborido, Oscar Salomón, Edgar Elizalde, Celías Ingenthron; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ignacio Schor, Franco Zapiola; y Maximiliano Rodríguez. DT: Cristian González.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonathan Goitia, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Hora: 18:30

TV: TNT Sports

Árbitro: Jorge Baliño

VAR: Javier Delbarba

Estadio: Ciudad de Vicente López

Posiciones

