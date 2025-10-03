Deportes

La particular frase de Gustavo Costas sobre la manera en la que jugó River frente a Racing por la Copa Argentina

El entrenador de la Academia habló en conferencia de prensa y dejó una singular definición acerca de su rival

Guardar

El impacto de la eliminación de Racing en la Copa Argentina se sintió con fuerza en el vestuario, especialmente tras el análisis autocrítico de Gustavo Costas. El entrenador, de 62 años, no solo reconoció el dolor de la derrota ante River, sino que también destacó la forma en que el rival gestionó el partido en Rosario

En palabras de Costas, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo supo controlar el ritmo del encuentro tras el gol de Maxi Salas, ex jugador de la Academia, que definió la clasificación del Millonario a las semifinales.

“Jugamos con un River que hacía tiempo constantemente. El segundo tiempo pisó el partido. Está bien, las copas se juegan así. Yo capaz hubiese hecho lo mismo”, indicó el estratega en la conferencia de prensa posterior al partido.

El técnico consideró que una igualdad habría reflejado de manera más fidedigna lo sucedido en el campo, al afirmar: “El empate iba a ser lo más justo”. La eliminación no solo significó un golpe deportivo, sino que también obligó a Racing a replantear sus objetivos inmediatos. Con la Copa Libertadores como horizonte más claro, Costas remarcó la ambición del plantel y el compromiso mostrado por sus dirigidos. “Salimos a ganar todo, nos duele perder este partido. Los chicos dejaron todo y hay que prepararnos para lo que se nos viene”, manifestó.

Por otro lado, Costas se tomó un tiempo para destacar la actitud de los hinchas de Racing, que viajaron hasta Rosario para presenciar el duelo y mencionó positivamente la presencia de las dos parcialidades: “Agradecer a la gente cómo cantaron los 90 minutos. Hay gente que perdió plata y no fue al trabajo porque vino acá. Se extraña estos partidos así, que pienso que no va a haber nunca más entre equipos grandes. El argentino volvió a esa pasión que se dicen de un lado una cosa y del otro otra”.

Luego, fue consultado por la expulsión al delantero Adrián Martínez, quien vio la tarjeta roja a poco del final y protagonizó una de las jugadas polémicas del encuentro, y respondió: “A Maravilla lo iban a buscar. En la jugada que lo echa, tenía que haber echado a los dos de última. Fue el fastidio que venía perdiendo y no la pudo meter”.

Para Racing, la derrota representa un golpe en sus aspiraciones de clasificación internacional: el equipo dirigido por Costas se ve obligado a conquistar la actual edición de la Copa Libertadores o el Torneo Clausura para asegurar su presencia en la próxima Copa Libertadores, ya que se encuentra a ocho puntos de los puestos de acceso por la Tabla Anual.

Con este triunfo, River Plate enfrentará en semifinales a Independiente Rivadavia de Mendoza. En caso de avanzar, disputará la final ante el ganador del cruce entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba.

El próximo compromiso para el conjunto de Avellaneda será ante Independiente Rivadavia por la fecha 11 del Clausura, el lunes 6 de octubre a las 21. En cuanto al certamen continental, la Academia deberá medirse en las semifinales ante el Flamengo. La ida la disputará el 22/10, en el mítico Maracana; mientras que la vuelta se jugará siete días más tarde, en el Cilindro.

Temas Relacionados

Gustavo CostasRiver PlateRacingdeportes-argentinaCopa Argentina

Últimas Noticias

La FIFA presentó la pelota del Mundial 2026: el chip con inteligencia artificial que ayudará a los árbitros

La entidad oficializó a Trionda, el balón que se empleará en el certamen del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá

La FIFA presentó la pelota

9 frases de Gallardo tras el triunfo ante Racing: su manejo con Salas en la previa, la salida de Quintero y el escupitajo de Balboa

El Muñeco resaltó la victoria de River que lo clasificó a las semifinales de la Copa Argentina

9 frases de Gallardo tras

El encendido diálogo entre Gallardo y Gonzalo Costas tras la gresca del final en River y Racing: “¿Por qué te querés pelear?"

El entrenador del Millonario y el ayudante de campo de la Academia discutieron tras la trifulca que se generó por el escupitajo de Adrián Balboa a Marcos Acuña

El encendido diálogo entre Gallardo

El escupitajo de Balboa a Acuña que desató una enorme gresca en el final entre River y Racing: todos los videos de los incidentes

Los detalles de un clásico caliente en el que el equipo de Marcelo Gallardo se clasificó a la semifinal de la Copa Argentina

El escupitajo de Balboa a

Fran Cerúndolo, Seba Báez y Novak Djokovic se presentan en el Masters 1000 de Shanghai

Los argentinos saltan a la cancha en la madrugada del viernes con el deseo de alcanzar la tercera ronda. El serbio hace su debut en el certamen. Orden de juego y cómo ver los partidos

Fran Cerúndolo, Seba Báez y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sería inminente un video de

Sería inminente un video de José Luis Espert para explicar la transferencia por USD 200 mil que recibió de una empresa vinculada a Fred Machado

Incautaron 280 kilos de cocaína en el conurbano y apuntan a un nuevo narco peruano

Juan Grabois: “Lo mejor para Argentina sería que La Libertad Avanza lo haga renunciar a Espert”

Máximas de verano y otra vez lluvias: cómo estará el tiempo el fin de semana en el AMBA, según el SMN

Un vuelo de Ezeiza a Salta fue demorado por una amenaza de bomba

INFOBAE AMÉRICA
Vladimir Putin cuestionó la militarización

Vladimir Putin cuestionó la militarización creciente de Europa y advirtió que Rusia responderá con “rapidez” a cualquier amenaza

Un sospechoso del asesinato de Fernando Villavicencio negó haber sido arrestado tras un operativo del FBI en su residencia en Miami

Protestas en Europa por la interceptación israelí de la Flotilla Sumud con ayuda para Gaza

China y Nicaragua profundizan su alianza: Beijing financiará la construcción de una planta de energía eólica

Vladimir Putin advirtió que entregar misiles Tomahawk a Ucrania generaría una “nueva escalada” con Estados Unidos

TELESHOW
Marixa Balli acusó a Matilda

Marixa Balli acusó a Matilda Blanco de pegarle un “colazo” en el Martín Fierro: “Fue para que la tome la cámara”

El descargo de Lali Espósito tras sus declaraciones sobre la ostentación: “Otros hubieran priorizado comprar un Rolls Royce”

El pedido de Oriana Sabatini a Paulo Dybala de cara a su próximo partido: “Lo estoy esperando”

Flavio Mendoza recordó su pelea con Ricardo Fort: “Era un alma atormentada”

El insólito posteo de Alex Caniggia luego del anuncio de Melody Luz sobre el cierre de su marca: “Nave nueva o barats secos”