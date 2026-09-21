Taylor Swift presume su anillo de bodas y celebra el primer touchdown de Travis Kelce de la temporada: “Ese es mi esposo”

Taylor Swift y la familia de Travis Kelce se reúnen para apoyarlo durante el partido de los Chiefs. (AP)

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Taylor Swift volvió a las gradas del Arrowhead Stadium para apoyar a su esposo, Travis Kelce, durante el segundo partido de los Kansas City Chiefs al que asiste desde que ambos contrajeron matrimonio en julio.

La cantante estuvo acompañada por sus padres, Scott y Andrea Swift, y por su suegra, Donna Kelce, mientras el equipo de Kansas City se enfrentaba a los Indianapolis Colts.

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La intérprete de “Blank Space”, de 36 años, lució una camiseta sin mangas de los Chiefs y mostró en distintos momentos sus anillos de matrimonio.

Durante el encuentro, las cámaras captaron a Taylor Swift celebrando una anotación de Travis Kelce, quien consiguió su primer touchdown de la temporada. En ese momento, la cantante aparentemente gritó: “¡Ese es mi esposo!”.

Las imágenes también mostraron a Swift señalando su anillo mientras seguía las acciones desde una suite del estadio. A su lado estuvieron su padre, Scott Swift, su madre, Andrea Swift, y Donna Kelce, madre del jugador de los Chiefs.

Taylor Swift mostró su anillo de bodas luego de que Travis Kelce hiciera una anotación. (AP)

La presencia de la artista en los partidos de Kansas City se ha convertido en una escena recurrente desde que comenzó su relación con el deportista.

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La cantante asistió también al primer encuentro de la temporada, disputado un lunes por la noche, cuando los Chiefs se enfrentaron a los Denver Broncos.

En aquella ocasión, Taylor Swift compartió una suite con el actor Tom Cruise. Durante el partido, ambos conversaron mientras seguían el desarrollo del encuentro. Días después, Cruise habló sobre esa experiencia durante una aparición en The Tonight Show, presentado por Jimmy Fallon.

El actor, de 64 años, explicó que no había asistido a un partido de futbol americano desde antes de la pandemia de COVID-19 y describió su conversación con Swift durante el encuentro.

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El actor señaló que la cantante conocía el deporte y recordó algunos de los comentarios que ella hizo sobre su relación con Kelce.

Tom Cruise recordó cómo fue compartir la suite con Taylor Swift. (Jay Biggerstaff-Imagn Images)

Según el relato del actor, Taylor Swift le contó que inicialmente no sabía de futbol americano cuando conoció al jugador de los Chiefs. También le habría dicho que Kelce había sido paciente con ella mientras comenzaba a familiarizarse con el deporte.

La relación entre Swift y Kelce comenzó a captar atención pública en septiembre de 2023, cuando la cantante asistió a un partido de los Chiefs contra los Chicago Bears en Arrowhead Stadium.

En aquella ocasión estuvo junto a Donna Kelce, lo que incrementó las especulaciones sobre una posible relación entre ambos.

Desde entonces, Taylor Swift ha asistido a numerosos partidos del equipo. Entre ellos estuvo el Super Bowl LVIII, disputado en febrero de 2024, cuando los Chiefs enfrentaron a los San Francisco 49ers. La cantante estuvo presente para apoyar a Kelce durante el encuentro.

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Taylor Swift ha a poyado a Travis Kelce en varios de sus partidos. REUTERS/Brian Snyder

La pareja confirmó su compromiso en agosto de 2025 mediante una publicación conjunta en Instagram. Posteriormente contrajeron matrimonio durante el fin de semana del 4 de julio en Nueva York, en una ceremonia celebrada en Madison Square Garden con alrededor de 1,000 invitados, según reportes citados por Page Six.

Taylor Swift utilizó un vestido de alta costura de Christian Dior para la ceremonia, mientras que Adam Sandler estuvo a cargo de oficiarla, de acuerdo con información publicada previamente por el medio.

Austin Swift, hermano de la cantante, participó como “hombre de honor”, mientras que Jason Kelce, hermano mayor de Travis, fue el padrino del jugador.