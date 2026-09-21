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La razón por la que Jennifer Garner no quiso trabajar junto a Ben Affleck en ‘Animals’

El actor contó que pensó en su exesposa para interpretar a Abigail, pero al final no pudieron compartir pantalla

Jennifer Garner pudo ser la protagonista de ‘Animals’ junto a Ben Affleck. (Danny Moloshok / Reuters)
Jennifer Garner pudo ser la protagonista de ‘Animals’ junto a Ben Affleck. (Danny Moloshok / Reuters)
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Ben Affleck consideró inicialmente a su exesposa, Jennifer Garner, para interpretar a la protagonista femenina de Animals, su más reciente película como director.

Sin embargo, un cambio en el reparto y los conflictos de agenda llevaron al propio Affleck a asumir el papel principal masculino junto a Kerry Washington.

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En una entrevista con Entertainment Weekly, el artista explicó que pensó en Garner para interpretar a Abigail, la esposa de su personaje en la cinta. Según el actor y director, trabajar juntos también habría permitido que ambos organizaran sus respectivas agendas en función de sus hijos.

Pensé: ‘Dios, Jen Garner sería increíble para este papel’. Además, tiene la ventaja añadida de que ambos veremos más a nuestros hijos, ya que trabajamos una semana sí y otra no, y así sucesivamente. Pensé: ‘Bueno, podemos coordinar nuestros horarios”, relató.

Ben Affleck también consideró que Garner podría “aportar algo interesante que no ha hecho antes, algo que sé que puede hacer, algo que no creo que haya tenido la oportunidad de hacer en una sola película”.

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Ben Affleck pensó que este personaje le daría una imagen nueva a Jennifer Garner como actriz. REUTERS/Mario Anzuoni
Ben Affleck pensó que este personaje le daría una imagen nueva a Jennifer Garner como actriz. REUTERS/Mario Anzuoni

La idea, sin embargo, cambió cuando Matt Damon, quien originalmente estaba vinculado al proyecto para interpretar a Mark Kimball, tuvo que abandonar debido a otros compromisos profesionales.

Affleck explicó que, además de los problemas de agenda, otra película del mismo género tenía previsto estrenarse en un periodo cercano, por lo que decidió posponer temporalmente la producción de Animals.

Cuando el proyecto volvió a ponerse en marcha, Damon ya estaba comprometido con La Odisea, la película dirigida por Christopher Nolan. Ben se refirió a la decisión de su amigo con humor durante la entrevista y bromeó sobre que Damon había elegido trabajar con “un director más pequeño” y una película “más pequeña”, en referencia a la producción de Nolan.

Finalmente, Ben Affleck asumió el papel de Mark Kimball. Ese cambio también modificó la posibilidad de que Garner formara parte del reparto.

El actor explicó que ambos hablaron sobre la conveniencia de compartir pantalla en esas circunstancias y decidieron que no querían incorporar al proyecto los problemas asociados a su relación personal.

Ben Affleck - Jennifer Garner
Ben Affleck reveló que Jennifer Garner le dijo que no era buena idea trabajar juntos. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

“Hablé con Jen, y ella me dijo: ‘No queremos hacer eso. Solo te genera problemas”, recordó.

Affleck y Garner estuvieron casados entre 2005 y 2018 y tienen tres hijos. Aunque su relación matrimonial terminó, ambos han continuado vinculados por la crianza de sus hijos.

Al hablar sobre la posibilidad de trabajar nuevamente con ella, Affleck destacó que mantienen una relación cercana.

“Me encantaría trabajar con ella, francamente. Es fabulosa, somos muy buenos amigos, le estoy profundamente agradecido y tenemos una gran relación. Me gustaría seguir trabajando con ella en el futuro, pero lo que no quieres es que los prejuicios del público jueguen en tu contra, ¿sabes?”, afirmó.

Ben affleck
Ben Affleck aseveró que le estará eternamente agradecido con Jennifer Garner. (WireImage)

Animals fue escrita por Ben Affleck junto con Connor O. McIntyre y Billy Ray. La historia sigue a un candidato a la alcaldía de Los Ángeles cuyo hijo es secuestrado.

Ante la situación, el personaje de Affleck y su esposa, Abigail, interpretada finalmente por Kerry Washington, disponen de unas pocas horas para reunir el dinero exigido como rescate.

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