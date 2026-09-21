El mapa exportador más desigual: una provincia superó en un mes lo que otras 18 vendieron en todo un año

A nivel país, las exportaciones se mantiene en terreno positivo durante el 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El crecimiento de las exportaciones argentinas no se reparte de manera pareja entre los distintos territorios que integran el país. Detrás de cada informe mensual del comercio exterior conviven realidades muy distintas: mientras algunas economías provinciales lograron ampliar sus ventas al exterior, otras retrocedieron o permanecen estancadas en niveles bajos. Ese contraste, que no es nuevo, se refleja con claridad al comparar lo que exportó Buenos Aires en un solo mes con lo que otras jurisdicciones vendieron al exterior en todo un año.

En detalle, Buenos Aires exportó en agosto de 2026 un total de USD 2.805 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Ese número alcanza para superar el total exportado por otras 18 jurisdicciones en todo el 2025. Entre ellas se encuentra por ejemplo Entre Ríos, que entre enero y diciembre del año pasado facturó USD 2.115 millones por sus envíos al exterior.

PUBLICIDAD

Más atrás aparece la provincia de San Juan, que pese al “boom minero” en todo el 2025 logró exportar USD 2.101 millones. Le siguen de cerca Mendoza (USD 1.539 millones), Salta (USD 1.432 millones) y Jujuy (USD 1.259 millones).

Otras provincias se mantienen por debajo de los USD 1.000 millones, como es el caso de La Pampa (USD 939 millones facturados en 2025), Catamarca (USD 402 millones) y La Rioja (USD 163 millones), entre otras. En la lista aparece además la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que el año pasado exportó USD 409 millones, casi siete veces menos de lo que Buenos Aires exportó sólo en agosto de 2026.

PUBLICIDAD

Parte de la diferencia entre Buenos Aires y otras jurisdicciones responde al tamaño de la economía provincial. Según estimaciones oficiales citadas por organismos de análisis fiscal, Buenos Aires aporta entre un 32% y un 35% del producto bruto interno del país, la participación más alta entre las 24 jurisdicciones argentinas. A eso se suma su peso demográfico: la provincia concentra cerca de 17,5 millones de habitantes, según el Censo 2022, lo que la convierte también en el principal mercado interno y en la principal base industrial y agroindustrial del país.

Los rubros que explican el liderazgo bonaerense

El Indec todavía no publicó el desagregado de las exportaciones provinciales por producto correspondientes al 2026. Sin embargo, la composición de las ventas externas de la provincia se mantiene relativamente estable de un año a otro, por lo que los productos que lideraron en 2025 son también, en líneas generales, los principales en 2026.

PUBLICIDAD

El material de transporte terrestre encabezó las exportaciones bonaerenses en 2025, con USD 6.801 millones, en un rubro asociado a la producción automotriz. Le siguieron los cereales, con USD 4.617 millones, y las grasas y aceites, con USD 2.980 millones, dos categorías vinculadas al complejo agroindustrial. Más atrás aparecen los residuos y desperdicios de la industria alimenticia, con USD 2.509 millones, y las carnes y sus preparados, con USD 2.460 millones.

Las exportaciones de autos tienen alta incidencia en la facturación de Buenos Aires por sus envíos al exterior. (EFE)

¿Qué más exporta Buenos Aires? Detrás de ese grupo de productos aparecieron en 2025 los carburantes (USD 2.234 millones), los productos químicos y conexos (USD 2.206 millones) y las semillas y frutos oleaginosos (USD 1.777 millones). Esta combinación de rubros industriales y agroindustriales explica buena parte del volumen exportador de la provincia: a diferencia de otros distritos con una matriz productiva más concentrada en un solo sector, como los hidrocarburos o la minería, Buenos Aires reúne al mismo tiempo producción automotriz, agroindustria, química y alimentos, lo que le permite sostener un nivel de exportaciones muy superior al del resto del país.

PUBLICIDAD

De hecho, varias categorías de productos exportados por Buenos Aires superan, por sí solos, a todo lo exportados por varias provincias en forma conjunta, lo que da cuenta de la enorme diferencia que existe en la capacidad exportadora de cada provincia.