El argentino Valentín Perrone sumó otra actuación destacada en Moto3 y largará segundo en el Gran Premio de Japón

Valentín Perrone largará segundo en GP de Motegi de Moto 3

El desempeño de Valentín Perrone en la clasificación del Gran Premio de Moto3 en Motegi lo posicionó como uno de los protagonistas destacados de la jornada, al asegurar un lugar en la primera fila de salida para la carrera. El piloto argentino, apodado el Coyote, registró un tiempo de 1:55.064, lo que le permitió ubicarse en la segunda posición, a tan solo 0.238 del español José Antonio Rueda, quien se quedó con la pole position en Japón.

La sesión de clasificación estuvo marcada por la tensión y la estrategia. Cuando restaban pocos minutos para el final, Perrone ocupaba el sexto puesto. Decidió entonces salir de los boxes para intentar una última vuelta rápida. En ese lapso, mejoró de manera significativa los dos últimos sectores del circuito, lo que le permitió escalar hasta el segundo lugar.

Perrone expresó: “Me sentí súper bien y pude terminar 2°, mañana será súper importante salir desde la primera fila. Pude hacer un par de vueltas buenas, aunque no como para estar en el top 3, y la última fue casi perfecta. Rueda tiene un increíble ritmo, vamos a intentar seguirle hasta el final y lucharle en la última vuelta si es que podemos... Será una carrera complicada, daremos nuestro máximo y ganar la primera carrera de la temporada, por qué no”.

Perrone buscará dar el golpe en Motegi

“En el FP2 de la mañana trabajé bastante mi ritmo y en perfeccionar algunas cosas, tanto de la moto como de mi pilotaje. Y me fue bastante bien, me sentí súper cómodo. El trabajo estaba bien hecho”, añadió.

En la misma jornada, Marco Morelli también tuvo una actuación destacada. Tras su regreso al campeonato luego de participar en la Red Bull Rookies Cup, Morelli logró avanzar hasta la Q2, la segunda tanda de clasificación, y se ubicó en el puesto 16 de la tabla de tiempos con un registro de 1:56.705.

La carrera de Moto3 en Motegi presenta una particularidad para los aficionados argentinos: el horario. La competencia está programada para comenzar a las 23.00 del sábado (hora de Argentina) y será transmitida por ESPN 3 y Disney+ Premium.

Perrone en la pista de Motegi

El resultado en Motegi representa una oportunidad de revancha para Perrone, quien venía de lograr la pole position en Misano, aunque en esa ocasión finalizó en la sexta posición. Ahora, con la motivación renovada y una ubicación privilegiada en la grilla, el piloto argentino buscará capitalizar su buen momento en el trazado japonés.

El camino de Perrone en la temporada 2025 de Moto3 ha estado marcado por desafíos y progresos. Tras abandonar en las primeras tres carreras, incluyendo un accidente en la segunda fecha en Termas de Río Hondo en marzo, el piloto logró recuperarse y sumar puntos en las siguientes competencias.

Alcanzó el 15° puesto en Qatar, el 10° en España y Francia, y mostró una mejora significativa con el 5° lugar en Gran Bretaña. Posteriormente, se ubicó 13° en Aragón, 8° en Italia y subió al podio con un 3° puesto en el Gran Premio de Países Bajos durante la décima fecha del campeonato. Su desempeño continuó con un 12° lugar en Alemania, 8° en República Checa, 7° en Austria —donde consiguió su primera pole del año—, 2° en Hungría, 10° en Cataluña y 6° en San Marino.

Nacido en España, la participación de Valentín Perrone en el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad en la categoría Moto3 representa no sólo la concreción de un sueño personal, sino también el resultado de una historia familiar marcada por el esfuerzo y la identidad.

La familia Perrone se instaló en Barcelona tras la emigración de Marcelo Perrone en 1998, quien abandonó Argentina y buscó mejores oportunidades laborales como electromecánico. Junto a su pareja, Ruth, y su hija menor, Inés, han sostenido durante años una rutina de trabajo intenso, destinando todos sus recursos a la carrera deportiva de Valentín. En honor al esfuerzo de su padre es que el Coyote representa la bandera Argentina en el certamen.

Su formación inicial transcurrió en explanadas junto a su padre, donde aprendió técnicas básicas como el toque de rodilla al piso en las curvas. Posteriormente, compitió en torneos regionales en Cataluña y luego en toda España, sumando experiencias con entrenadores como Chicho Lorenzo, padre del tricampeón de MotoGP Jorge Lorenzo.

La progresión de Valentín incluyó cuatro años en minimoto, el salto a motos de 110 cm³ y 140 cm³, y su participación en el Campeonato Mediterráneo. El acceso al Campeonato Español supuso un desafío económico considerable: “En Moto4, donde corrés cuando tenés 12 años, cuesta por temporada unos 75 mil euros (83 mil dólares)”, detalló a Infobae.

La falta de resultados y el alto costo lo llevaron a buscar alternativas en categorías como la Pre Moto3 y la European Talent Cup, hasta llegar en 2024 a la Red Bull MotoGP Rookies Cup, donde finalizó tercero con seis podios y dos victorias en Mugello y Misano. Finalmente, concretó su llegada a Moto3 en 2025.

En el presente campeonato se encuentra actualmente en el 8° puesto con 108 puntos. El español José Rueda, quien suma 295 unidades, es el que lidera. Detrás de Rueda se encuentran Ángel Piqueras (217), Máximo Quiles (188), David Muñoz (172), Álvaro Carpe (155), Joel Kelso (145) y Adrián Fernández (116), antes del argentino.