Impacto argentino en Moto3: Valentín Perrone logró por primera vez la pole position y buscará la victoria en el GP de Austria

El motociclismo argentino tiene muchas de sus ilusiones depositadas sobre las actuaciones destacadas del piloto Valentín Perrone, quien alimenta esas expectativas en cada salida a pista. El corredor de 17 años logró la primera pole position de su trayectoria en Moto3 y largará adelante de todos este domingo en la carrera principal del Gran Premio de Austria que se iniciará a las 6AM de Argentina con televisación de Disney+ y ESPN.

Si bien nació en Barcelona, Perrone es hijo de argentinos y eligió representar al país en las citas internacionales por lo que corre bajo bandera albiceleste. Tras haber quedado tercero en el campeonato de pilotos de la Rookie Cup el año pasado, ascendió esta temporada al primer escalafón rumbo al MotoGP.

Este sábado giró en 1:39.938 en la Q2 de la clasificación para ser el más veloz de la jornada por delante del español Ángel Piqueras (1:39.984) y del japonés Ryusei Yamanaka (1:40.084). Por primera vez, el Coyote iniciará una carrera por delante de todos en esta divisional.

El joven piloto del equipo KTM Tech3 debió retirarse en las primeras tres carreras del año, incluyendo en ese tramo un duro accidente en la segunda fecha durante el Gran Premio de Argentina que se celebró en Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) en marzo pasado. Quedó 15° en Qatar, 10° en España y Francia para dar los primeros síntomas de gran progreso con el 5° lugar en Gran Bretaña.

Tras ubicarse 13° en Aragón y 8° en Italia, Valen logró su resultado más sobresaliente hasta el momento con un tercer puesto que le permitió subir al podio por primera vez en el Gran Premio de Países Bajos de la 10ª fecha del Campeonato. Luego de quedar 12° en Alemania y 8° en República Checa, Perrone peleará por su primera victoria en el circuito Red Bull Ring de la ciudad austriaca de Spielberg.

Con diez competencias todavía por delante, el Coyote llega a esta fecha con 63 puntos que lo posicionan en la 13ª colocación del Campeonato de Pilotos que lidera el español José Antonio Rueda con 228 unidades. Hay que recordar que cada cita reparte puntos del 1 lugar (25 unidades) al 15°.

“Es asombroso estar en la pole por primera vez. Con el equipo estuvimos trabajando muy duro. Ayer también P2 y P2 y ahora… estaba pensando antes: ‘Ok, hoy tiene que ser el día, hoy tiene que ser P1’. Mañana vamos a tratar de repetir y de ganar el P1. Lo primero es disfrutar la carrera, pensar y tratar de estar adelante todo el tiempo. Sabemos que tenemos un buen ritmo. Pienso que tal vez podemos romper el grupo, 6 o 7 pilotos, y después voy a tratar de dar mi máximo en las últimas vueltas”, expresó luego de conseguir este resultado.

Nacido el 28 de diciembre de 2007, Perrone es uno de los más jóvenes de la divisional junto con el español Máximo Quiles (19/3/2008) y el italiano Guido Pini (10/1/2008).

El pasado fin de semana hubo otro debut argentino en la tercera categoría rumbo al MotoGP: Marco Morelli, quien nació el 2 de julio del 2007 también en España pero corre bajo la bandera argentina. Reemplazó al sudafricano Ruché Modley —se había accidentado en la jornada previa– en el equipo BOE Motorsport y se posicionó 13° en el GP de República Checa. Más allá de esta actuación de emergencia, Morelli figura 7° en la Rookie Cup que vio finalizar 3° a Perrone la temporada pasada y al propio Morelli en el séptimo puesto.

La jornada en República Checa fue un hito para el motociclismo nacional porque hacía dos décadas que no había dos banderas argentinas en categorías principales de este deporte motor: Sebastián Porto y Fabricio Perren en los 250cc del GP de Italia en 2006.

Al mismo tiempo, es la primera pole para la bandera argentina en cuatro años en esta divisional. En el 2021, Gabriel Rodrigo –español hijo de argentinos que representaba la bandera albiceleste– fue el poleman en el Gran Premio de Cataluña de Moto 3, logrando su sexta pole en esa categoría en 116 presencias en esa divisional: subió dos veces al podio tras ser tercero en Cataluña 2018 y Italia 2021. El corredor nacido en 1996 se retiró sorpresivamente en el 2022 después de disputar apenas siete citas en Moto2.

La vinculación de Valentín con Argentina es más que particular. En 1998, su padre Marcelo Perrone emigró a España por trabajo. Electromecánico de profesión, formó una familia en el Viejo Continente y uno de sus hijos, Valentín, corre en motos. Si bien el joven nació en Barcelona, eligió representar a Argentina. Fue un reconocimiento a su padre por todo el esfuerzo que hizo para que pudiera competir, un sacrificio que incluyó jornadas extenuantes, sin aspirar a tomarse vacaciones. Se trata de una familia humilde y trabajadora al punto que Valentín recién este año pudo conocer nuestro país y no por turismo: desembarcó para ser parte de la fecha en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo. “Estoy muy contento de estar en Buenos Aires. Visité a mis primos y por lo poco que pude ver de la ciudad me gusta como es la gente porque son muy apasionados, iguales a mi papá”, le dijo por entonces a Infobae.