Otra brillante actuación del argentino Valentín Perrone en Moto3: logró la pole position en el GP de San Marino

La esperanza del motociclismo argentino está depositada sobre la figura del joven Valentín Perrone. El corredor de 17 años volvió a dar una muestra de su creciente rendimiento y se apoderó de la pole position en Moto3 por segunda vez en la temporada.

Tras ser el más veloz en la clasificación para el GP de Austria y ubicarse segundo en la qualy de Hungría, el Coyote fue otra vez el más rápido de la tercera categoría rumbo al MotoGP. Valentín giró en 1:40.328 para quedar en el primer lugar de la carrera principal del Gran Premio de San Marino que se correrá este domingo 14 de septiembre a partir de las 6 de la mañana (hora Argentina).

Detrás del corredor de Red Bull KTM Tech3 –que representa a la bandera argentina por su padre a pesar de haber nacido en Barcelona– figuraron los australianos Joel Kelso (a 0.025 del tiempo de pole) y Jacob Roulstone (0.092).

El piloto de 17 años tendrá por delante la chance de celebrar por primera vez un triunfo en la divisional, teniendo en cuenta que sus mejores resultados de esta temporada fueron el tercer lugar en el GP de Países Bajos y de llegar segundo en una infartante definición en Hungría.

Actualmente figura 10° en el Campeonato de Pilotos con 98 puntos en un certamen que lidera el español José Rueda con 270 unidades. Detrás del puntero aparecen Ángel Piqueras (206 puntos), Máximo Quiles (168), David Muñoz (163), Álvaro Carpe (149), Joel Kelso (132), Taiyo Furusato (103), David Almansa (101) y Adrián Fernández (100) antes del argentino.

Nacido en Barcelona e hijo de argentinos, compite bajo la bandera albiceleste en los torneos internacionales. Este año, tras su ascenso desde la Rookie Cup, se incorporó al primer escalafón del camino hacia el MotoGP.

La familia Perrone tiene una historia marcada por el esfuerzo. En 1998, Marcelo Perrone emigró a España por motivos laborales y, años después, su hijo Valentín eligió representar a Argentina como reconocimiento al sacrificio de su padre, quien trabajó jornadas extenuantes para apoyarlo en su carrera. El joven piloto visitó el país por primera vez este año, no por turismo, sino para competir en el Gran Premio de Argentina en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo. “Estoy muy contento de estar en Buenos Aires. Visité a mis primos y por lo poco que pude ver de la ciudad me gusta como es la gente porque son muy apasionados, iguales a mi papá”, expresó en diálogo con Infobae.

Durante la temporada, Perrone debió abandonar en las primeras tres carreras, incluyendo un accidente en la segunda fecha en Termas de Río Hondo en marzo. Posteriormente, logró el 15° puesto en Qatar, 10° en España y Francia, y un avance significativo con el 5° lugar en Gran Bretaña. Más adelante, se ubicó 13° en Aragón, 8° en Italia y alcanzó el podio con un 3° puesto en el Gran Premio de Países Bajos por la décima fecha del campeonato. Siguió con un 12° lugar en Alemania, 8° en República Checa, 7° en Austria —donde consiguió su primera pole del año—, 2° en Hungría y 10° en Cataluña.

La pole position obtenida en Austria había sido la primera para un piloto argentino en cuatro años en esta categoría. En 2021, Gabriel Rodrigo, también nacido en España e hijo de argentinos, había logrado la pole en el Gran Premio de Cataluña de Moto3, sumando su sexta pole en 116 participaciones y dos podios: tercero en Cataluña 2018 e Italia 2021. Rodrigo, nacido en 1996, se retiró en 2022 tras disputar siete carreras en Moto2.