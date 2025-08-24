Increíble definición en el Moto3: el argentino Valentín Perrone terminó segundo en el Gran Premio de Hungría por 18 milésimas

Increíble definición del Moto3 en Hungría con Valentín Perrone

Valentín Perrone logró la mejor actuación de su carrera en el Moto3. En un final apasionante, el piloto que nació en Barcelona pero representa a la Argentina llegó en el segundo lugar del Gran Premio de Hungría detrás de Máximo Quiles en el circuito Balaton Park. El español cruzó la meta apenas 18 milésimas de segundo por delante del joven de 17 años, en una definición que se convirtió en una de las más ajustadas de la temporada.

El podio en territorio húngaro lo completó David Muñoz, mientras que Ángel Piqueras y José Antonio Rueda finalizaron en la cuarta y quinta posición, respectivamente. Con este resultado, Piqueras logró recortar la diferencia en la clasificación general respecto a Rueda, que continúa liderando el campeonato.

Tras terminar en el segundo puesto en la clasifiación, el argentino se mantuvo en carrera desde el inicio. Quiles defendió la primera posición ante la presión de Perrone y Piqueras, quien recibió un toque de Muñoz en la primera chicana, aunque la situación no derivó en caídas ni incidentes mayores. El grupo de cabeza se estiró rápidamente, con Muñoz y Álvaro Carpe completando los primeros cinco puestos y abriendo una ligera ventaja sobre el resto, donde se encontraba el líder del Mundial, Rueda.

Un error de Quiles al final de la décima vuelta, cuando se pasó en una frenada, le permitió a Perrone tomar el liderazgo, seguido de cerca por Piqueras y Muñoz, mientras el poleman cayó al cuarto lugar. Rueda, por su parte, superó a Guido Pini para intentar acercarse al grupo puntero.

A medida que la carrera avanzaba, los cinco primeros se mantuvieron agrupados. Perrone se sostenía al frente del pelotón, con Muñoz y Piqueras alternando posiciones. En las últimas vueltas, Quiles intensificó su ataque y adelantó a Muñoz, situándose segundo para intentar impedir que Perrone se escapara hacia su primer triunfo en la categoría. El argentino mantuvo la cabeza fría y defendió la punta hasta el penúltimo giro, pero Quiles se mantuvo detrás. En la curva 5 de la última vuelta, el español logró superar a Perrone, quien intentó recuperar la posición en la última curva. Aunque el argentino consiguió adelantar, entró algo pasado, lo que permitió a Quiles aprovechar la mejor inercia y recuperar la delantera. Ambos pilotos se tocaron al inicio de la recta de meta, pero fue Quiles quien cruzó primero la línea de llegada, con una diferencia mínima de 18 milésimas.

*El resumen del GP de Hungría en el Moto3

Una vez que terminó la prueba y antes de subirse al podio por segunda vez en lo que va del 2025, Perrone analizó la carrera: “Sabía que él salía muy bien de las curvas, si me pasa lo vuelvo a intentar. Pero así son las carreras. Había probado la goma blanda, por eso decidimos poner las medias, sabía que podía ser un poco más lento, pero apostamos. Quería no cometer errores y mantener el ritmo, pero en la última vuelta sabía que él se iba a tirar. Me tiré yo en la última curva, pero no se dio. Disfruté mucho la carrera. Quiero agradecer a todo mi equipo”, dijo el argentino.

Muñoz aseguró el tercer puesto, seguido de Piqueras y Rueda. El resto de la zona de puntos la ocuparon Adrián Fernández, David Almansa, Joel Kelso, Álvaro Carpe, Jacob Roulstone, Dennis Foggia, Nicola Carraro, Casey O’Gorman, Ryusei Yamanaka y Marcos Uriarte.

Con ocho carreras para sumar puntos por delante, Perrone se ubica 7° en el Campeonato de Pilotos con 92 unidades en un torneo que lidera el español José Rueda (250 puntos), seguido por sus compatriotas Piqueras (181) y Quiles (164).

El argentino, integrante del equipo KTM Tech3, se vio obligado a abandonar en las tres primeras carreras del año, incluyendo un accidente en la segunda fecha en el Gran Premio de Argentina. Posteriormente, sumó resultados como el 15° puesto en Qatar, 10° en España y Francia, y un avance significativo con el quinto lugar en Gran Bretaña. Tras ubicarse 13° en Aragón y 8° en Italia, Perrone logró su primer podio con un tercer puesto en el Gran Premio de Países Bajos. En las siguientes pruebas, finalizó 12° en Alemania, 8° en República Checa y 7° en Austria, donde un incidente en la última vuelta le privó de luchar por la victoria tras haber logrado el primer puesto en la clasificación.

¿Cómo sigue el calendario del Moto3? El fin de semana del 5 al 7 de septiembre, la acción sobre dos ruedas tendrá su cita en el circuito español de Cataluña.

Valentín Perrone terminó segundo en el GP de Hungría (REUTERS/Bernadett Szabo)