Deportes

11 frases de Gallardo tras la eliminación de River ante Palmeiras: fuerte autocrítica por la imagen del final y un dardo al arbitraje

El Muñeco brindó la habitual conferencia de prensa luego de caer 3-1 en el Allianz Parque de Sao Paulo por los cuartos de la Copa Libertadores

Guardar

El entrenador Marcelo Gallardo analizó lo que dejó la eliminación de River Plate en los cuartos de final de la Copa Libertadores siendo goleado 3-1 por Palmeiras en una complicada serie que tuvo su correlato en el Monumental de Núñez y el Allianz Parque de Brasil. El Muñeco profundizó en las razones que llevaron a este resultado, que selló su adiós en el certamen más importante a nivel clubes de Sudamérica. El Verdao chocará con Liga de Quito o Sao Paulo, eliminatoria que tiene arriba a los ecuatorianos por 2-0 y jugarán este jueves en suelo brasileño.

El líder del plantel brindó una autocrítica en su primera mirada sobre el encuentro ante el elenco de Sao Paulo: “Bronca, bronca, porque se nos escapa un encuentro que pudimos pasar a ganarlo rápidamente y jugamos un buen partido en esa primera mitad. Después, bueno, nos empatan, pero estábamos en partido así y todo. Tuvimos algunas ocasiones para pasar a ganarlo nuevamente. No me gustó lo que pasó en los últimos cinco minutos del partido, donde todavía estábamos en juego. Desconcentraciones que se pagan caro, eso me da mucha bronca”.

En conferencia de prensa, criticó al árbitraje de Andrés Matonte cuando un periodista lo calificó de “tendencioso”: “Un poco nos puede quedar esa sensación, pero sabemos que en estos partidos suelen pasar este tipo de situaciones. No voy a caer en eso, se le fue de las manos en un momento. Podría haberlo manejado mejor. En el primer tiempo sintió esa presión de acá adentro, una presión... Y salió a jugar el segundo con algunas situaciones que cambiaron ese contexto que llevaba bien el partido”.

Su mención hizo alusión a un episodio vivido con los jugadores de Palmeiras en el túnel de camino al entretiempo: “Terminaron muy nerviosos en esa primera mitad. Tal es así que en el pasillo cuando terminó el primer tiempo hubo un desborde de su parte con el árbitro”.

Además, cuestionó un tiro libre concedido por Matonte en campo de Palmeiras, ya que esa sanción derivó en un mal retroceso defensivo y el penal cometido por Marcos Acuña seguido de expulsión al lateral en el complemento: “Se reclamó que no era mano (de Colidio). Había un jugador de ellos tirado también. El árbitro no supo manejar el partido en ese momento porque cobra algo que no ve, porque está de espaldas, cobra una mano porque quiere cobrarla, y después hay un jugador de ellos tirado, se lo va a atender y después hay una mezcla de todo: de él que no supo llevarlo y, en esa confusión, nosotros le dimos esa ventaja al rival, que no nos puede pasar”.

Por otro lado, puntualizó en las desatenciones colectivas que costaron la eliminatoria en Brasil, iniciando por el gol de Vitor Roque que selló el 1-1: “No supimos defender esa pelota que vino del costado. Así y todo, estuvimos en partido, tuvimos situaciones de (Maxi) Salas y de (Miguel) Borja. Se veía que podíamos hacer otro gol. En esa desconcentración de cinco minutos, cuando todavía había juego por delante, nos pasa lo que nos pasó. No se justifica los dos goles que nos hicieron al final con lo que había sido el partido. Esa es la sensación que queda. En definitiva, el partido de hoy fue muy parejo y hasta estuvo un poco favorable para nosotros cuando tuvimos la concentración alta. Cuando bajamos un poquito, se nos fue el partido de las manos”.

“Cuando jugas series muy cerradas, ahí está la diferencia. No hubo diferencia en el juego entre un equipo y otro. Cuando bajamos el nivel de atención, se nos fue de las manos. En este tipo de series, cuando pasa eso, lo podés pagar caro. Ahí tenemos que focalizar. No nos pueder pasar estas cosas si queremos ser un equipo confiable. Tenemos que hacernos cargo de los errores nuestros. La serie estuvo en los detalles”, manifestó.

River Plate volverá a jugar por el Torneo Clausura el próximo domingo desde las 18 contra Deportivo Riestra como local en un cruce decisivo porque el Malevo está en la cima de la Zona B y el Millonario es su escolta junto a Vélez. Además, el jueves 2 de octubre chocará con Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

*El resumen de la victoria de Palmeiras sobre River

MÁS DECLARACIONES DE MARCELO GALLARDO

¿Por qué sacó a Enzo Pérez de la formación titular? “Está dentro de las posibilidades. Son decisiones tácticas que se entienden perfectamente bien. En el partido de ida nosotros estuvimos bien en los segundos 45 minutos y decidí mantener a Juan (Portillo) en la mitad de la cancha y hasta el golpe estábamos bien. Si bien Enzo es un jugador de mucha representación para nosotros, puede salir del equipo y volver a entrar, no es un problema eso”.

¿Qué debe mejorar su equipo? “La obligación está siempre. No le escapo, y menos en el lugar donde estamos. Ya pasada la bronca, habrá que focalizarse en lo que viene. Tenemos que todavía convertirnos en un equipo más fuerte para estos partidos donde se definen situaciones a nivel internacional, tenemos que ser más fuertes para ganarlos. No estamos lejos. Es un rival que es serio candidato a ganar la Copa. En el balance de la serie, hubo mucho respeto entre los dos equipos. Pero la diferencia está en los detalles y ahí tenemos que evolucionar, aprender y crecer. Necesitamos ser un equipo más fuerte si les queremos ganar a rivales como estos en series decisivas”.

La búsqueda hacia el equipo ideal: “Ahora se puede ver mucha desilusión por la eliminación y creer que todo es negativo. No lo tomo así, pero sí tenemos que construir un equipo más fuerte. Es un equipo en construcción, hay muchos jugadores que llegaron y muchos que se fueron. En esa construcción tenemos que competir y ganar, porque es nuestra obligación. Tal vez no estamos en nuestro mejor funcionamiento, tienen que crecer futbolistas a nivel individual y tenemos que crecer a nivel equipo. Seguiremos trabajando para construir un equipo mucho más confiable que pueda ganar este tipo de partidos”.

¿Por qué sacó a Enzo Pérez de la formación titular? “Está dentro de las posibilidades. Son decisiones tácticas que se entienden perfectamente bien. En el partido de ida nosotros estuvimos bien en los segundos 45 minutos y decidí mantener a Juan (Portillo) en la mitad de la cancha y hasta el golpe estábamos bien. Si bien Enzo es un jugador de mucha representación para nosotros, puede salir del equipo y volver a entrar, no es un problema eso”.

Más de su análisis sobre la eliminatoria: “Dije que sería una serie cerrada, no había diferencia en cuanto a dos equipos fuertes. Ellos se impusieron con dos goles rápidos en la primera media hora en Núñez y nosotros también logramos hacer un gol rápido acá. El partido se iba a jugar de acuerdo a lo que pudiesemos imponernos, y lo hicimos en esa primera mitad. Después, el empate de ellos les dio tranquilidad y seguridad”.

El fixture de River Plate en el Torneo Clausura

  • Fecha 10: Riestra (L)
  • Fecha 11: Rosario Central (V)
  • Fecha 12: Sarmiento (L)
  • Fecha 13: Talleres (V)
  • Fecha 14: Gimnasia (L)
  • Fecha 15: Boca Juniors (V)
  • Fecha 16: Vélez (V)

Así está River Plate en el Torneo Clausura

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Marcelo GallardoRiver PlateCopa LibertadoresPalmeirasdeportes-argentina

Últimas Noticias

Estallaron los memes tras la eliminación de River de la Libertadores: de la “quinta” de Gallardo a los “festejos” de Boca y Racing

El Millonario cayó en Brasil y se despidió en los cuartos de final. Así reaccionaron en las redes sociales

Estallaron los memes tras la

El millonario cheque que perdió River Plate tras quedar eliminado de la Libertadores: cuánto recaudó por su participación

En el partido de ida, disputado en el Monumental, los de Núñez habían caído por 2-1

El millonario cheque que perdió

El “Super River” de Gallardo volvió a quedar eliminado de la Copa Libertadores

El equipo millonario sufrió una goleada en el Estadio de Palmeiras

El “Super River” de Gallardo

Así quedó el cuadro de la Copa Libertadores tras el triunfo de Palmeiras y la eliminación de River

El Millonario disputó un muy buen primer tiempo en Brasil, pero volvió a sufrir en defensa en el complemento. Así, los paulistas cerraron la llave con un 5-2 en el global

Así quedó el cuadro de

Dos goles exquisitos y una asistencia de caño: las perlas de Messi en el triunfo del Inter Miami ante New York City

El argentino fue la gran figura de la goleada 4-0 en la Gran Manzana, por la MLS. Es el top scorer del torneo y su equipo se clasificó a los playoffs

Dos goles exquisitos y una
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio en Florencio Varela:

Triple femicidio en Florencio Varela: el asesinato fue transmitido por redes sociales para un grupo cerrado

Scott Bessent elogió a Javier Milei: “Gracias a su liderazgo visionario, el mundo comienza a ver a Argentina con nuevos ojos”

Juicio por el crimen de Bastián: el jurado declaró culpable al policía por el homicidio del nene de 10 años

Tucumán: un motociclista sin casco golpeó a un menor y destrozó un vehículo tras un choque

Vuelven las retenciones: en sólo tres días se agotó el cupo de USD 7.000 millones de liquidación al 0 por ciento

INFOBAE AMÉRICA
Suecia y Polonia ensayan la

Suecia y Polonia ensayan la protección de Gotland en medio del pulso militar en el Báltico

La Fiscalía de la dictadura cubana pidió nueve años de cárcel por un cacerolazo pacífico contra los apagones

Alemania denunció que un avión ruso sobrevoló una de sus fragatas en el Báltico: “Putin quiere provocar a la OTAN”

Guyana y Estados Unidos refuerzan su “alianza estratégica” antinarcóticos en medio de las tensiones con Venezuela

Trump presentó un plan de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza y pidió apoyo de líderes árabes y musulmanes

TELESHOW
Marcelo Tinelli, separado de Milett

Marcelo Tinelli, separado de Milett Figueroa, recordó su relación con Momi Giardina: “La amo”

Los 8 Escalones: un participante conmovió a Pampita al contar que su sueño era volver a ver a su hija tras años separados

Las imágenes de Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi, en la cárcel tras ser condenado por abuso sexual

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa tras dos años de relación: “Final de un ciclo”

Benito Fernández confirmó que será abuelo por segunda vez: “Estoy feliz de que venga Rufino”