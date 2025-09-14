Deportes

El notable gesto de Terence Crawford con Canelo Álvarez tras su contundente victoria

El pugilista estadounidense, que se impuso por decisión unánime, respetó la tradición del boxeo y dejó en evidencia el respeto que tiene por el mexicano

Guardar
El notable gesto de Crawford con Canelo después de la pelea

El desenlace de la pelea entre Terence Crawford y Saúl Canelo Álvarez en el Allegiant Stadium de Las Vegas no solo redefinió el panorama del boxeo mundial, sino que también dejó una imagen imborrable: la devolución de los cinturones de peso supermediano por parte del estadounidense al mexicano, un gesto que simbolizó respeto y deportividad en la cúspide de la competencia. El pugilista estadounidense se impuso por decisión unánime en las tarjetas (116-112, 115-113 y 115-113) y marcó un hito al imponerse sobre el mexicano.

No obstante, tras recibir los títulos supermedianos de la FIB, AMB, CMB y OMB, optó por entregárselos a Álvarez durante la conferencia de prensa posterior, argumentando que pronto recibiría sus propios cinturones oficiales de la organización y rindiendo homenaje a la trayectoria de su rival.

Esto forma parte de una tradición no escrita del boxeo, que permite al excampeón sostener sus cinturones por última vez en la conferencia posterior a la pelea. Crawford respetó dicha costumbre y se presentó en la conferencia de prensa de Canelo Álvarez para devolverle los títulos.

El resumen del triunfo de Crawford ante Canelo

El combate, que se desarrolló bajo una expectativa internacional sin precedentes, estuvo marcado por el dominio técnico de Crawford desde el primer asalto. El estadounidense, de 37 años, desplegó una estrategia basada en la movilidad, la precisión y la capacidad de adaptación, elementos que le permitieron controlar el ritmo de la pelea y neutralizar los intentos ofensivos de Canelo. Las tarjetas de los jueces reflejaron la superioridad de Crawford con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113, consolidando su victoria de manera clara.

Una de las tácticas que marcó un punto de inflexión fue la decisión de Crawford de pelear en guardia zurda, una recomendación de su equipo técnico que resultó determinante. El propio boxeador explicó tras la pelea: “Quería salir con la postura diestra, pero mis entrenadores dijeron que el zurdo lo mataría. Eso fue lo que hicimos esta noche”, confesó tras la victoria. Esta elección descolocó a Álvarez, quien no logró ajustar su estrategia para contrarrestar la versatilidad de su oponente.

Durante los doce asaltos, Crawford exhibió un juego de pies elaborado y una defensa sólida, manteniendo la distancia adecuada y esquivando los ataques del mexicano. En los asaltos intermedios, Canelo intentó revertir la tendencia con ataques frontales, pero se encontró con un rival en óptimas condiciones físicas y mentales, que evitó el intercambio y respondió con golpes precisos.

Uno de los momentos más destacados se produjo en el último asalto, cuando Crawford conectó un golpe de izquierda que giró a Álvarez casi 180 grados, dejando al mexicano visiblemente desconcertado. La escena se viralizó en plataformas como X (antes Twitter).

El golpe de Crawford que recorre el mundo

El resultado de la pelea no solo otorgó a Crawford los cinturones de peso supermediano, sino que también lo convirtió en el primer boxeador en ser campeón indiscutido en tres categorías diferentes bajo la era de los cuatro cinturones. Con esta victoria, el estadounidense elevó su registro a 42 combates ganados, con 31 nocauts, y consolidó su legado como uno de los nombres más relevantes del boxeo contemporáneo.

“Me siento genial. Cualquiera puede ser un don nadie”, expresó Crawford tras la pelea. “La gente dudó de mí y dijo que no podía vender y que no tenía personalidad. Me descartaron durante años, pero todo quedó demostrado esta noche. Estoy bendecido por Dios. La gente no me dio crédito ni creyó en mí. Pero estarán decepcionados y llorarán esta noche”, afirmó el campeón en diálogo con la prensa acreditada.

Por su parte, Canelo Álvarez, quien suma 63 triunfos, dos empates y tres derrotas en su carrera profesional, reconoció la magnitud del logro de su adversario y la dificultad del combate. El mexicano declaró: “Una derrota no me define; he hecho mucho como profesional, tengo un gran legado. Mi respeto para Crawford”. Además, en la rueda de prensa posterior, profundizó en su análisis al afirmar: “Creo que Crawford es mucho mejor que Floyd Mayweather”, aludiendo a su derrota de 2013 frente al estadounidense y elevando la discusión hacia la comparación histórica entre los grandes campeones de la era reciente.

Terence Crawford se impuso sobre
Terence Crawford se impuso sobre Canelo Álvarez en una histórica pelea de boxeo (AP Foto/David Becker)

El aspecto económico del evento también resultó sobresaliente. Según estimaciones de ESPN, Álvarez aseguró una bolsa mínima de más de USD100 millones, cifra que podría elevarse hasta USD150 millones al sumar bonificaciones por patrocinadores, derechos de transmisión y premios adicionales por nocaut.

Crawford, en calidad de retador, recibió alrededor de USD50 millones, aunque diferentes fuentes señalaron que sus ingresos totales podrían alcanzar esa cifra gracias a incentivos y acuerdos contractuales.

Un reporte de CNN indicó que la pelea formó parte de los compromisos de Álvarez con la llamada Riyadh Season y Turki Al-Alsheikh, un acuerdo que contempla cuatro combates a cambio de aproximadamente USD400 millones.

Temas Relacionados

Terence CrawfordSaúl Canelo ÁlvarezBoxeoFIBAMBCMBOMB

Últimas Noticias

Las imágenes del impresionante choque del Dibu Martínez con un compañero del Aston Villa

El arquero argentino impactó contra Lucas Digne, quien quedó en el piso y recibió atención médica, pero pudo seguir jugando. Fue en el empate sin goles ante Everton

Las imágenes del impresionante choque

Quién es Nadia Battocletti, la fondista que hizo historia al ganar la medalla de plata y marcar un récord para su país

Con apenas 25 años, esta joven atleta emocionó al público al superar límites personales y nacionales en una de las finales más intensas del Mundial de Atletismo

Quién es Nadia Battocletti, la

Boca Juniors visita a Rosario Central en un duelo que enfrenta a Leandro Paredes y Ángel Di María: formaciones confirmadas

El Xeneize viene de ganar tres partidos al hilo, mientras que el Canalla triunfó en el clásico de la ciudad. Transmite TNT Sports

Boca Juniors visita a Rosario

La tajante posición del Bayer Leverkusen ante el deseo de la Selección de contar con el Diablito Echeverri en el Mundial Sub 20

El club alemán y el Manchester City, dueño de la ficha, se expresaron ante la convocatoria del argentino. Sucedió horas después de que el Real Madrid negara a Franco Mastantuono

La tajante posición del Bayer

La reacción de Mascherano ante las preguntas por el penal fallado por Messi en la derrota del Inter Miami

El entrenador de Las Garzas defendió al capitán, que intentó picar un remate desde los 12 pasos y el arquero lo atajó fácilmente. Luego, los de Florida cayeron 3-0

La reacción de Mascherano ante
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Colegio Público de Abogacía

El Colegio Público de Abogacía de la Capital Federal inauguró una sala de profesionales en los tribunales de Retiro

Lo atraparon cuando hacía ingresar colados al show de Don Osvaldo: los camuflaba como personal de seguridad

Tragedia en Corrientes: una mujer de 85 años murió tras ser atropellada por una moto con tres ocupantes

Cómo la dermatitis atópica impacta en el descanso y el bienestar, según expertos

Atacó a puñaladas dos vecinos por conflicto previo y todo terminó en tragedia: mató a un joven de 23 años

INFOBAE AMÉRICA
Guinea Ecuatorial dejó sin internet

Guinea Ecuatorial dejó sin internet a la isla de Annobón por protestar contra una constructora vinculada al dictador Obiang

Keir Starmer defendió la “diversidad” del Reino Unido tras los disturbios en una protesta antiinmigrantes en Londres

Sergio Vila-Sanjuán contra la “sociedad presentista, fragmentaria y tecnologizada”

Israel informó que varios terroristas de Hamas y sus familias solicitaron salir de la Franja de Gaza

El poder y las potencias vs. las potencias y el poder

TELESHOW
La China Suárez mostró cómo

La China Suárez mostró cómo sus hijos aprendieron a hablar turco en su nueva vida en Estambul: “¿Cómo se dice?"

El último posteo de Thiago Medina antes de accidentarse: “Gracias por el regalo”

Juana Viale a puro rojo pasión: su look con flores y maxifalda en su programa

La inesperada reacción de la China Suárez con un fanático del club rival al de Mauro Icardi en la calle: el video

Lizy Tagliani celebró su cumpleaños en La Peña de Morfi: la insólita llegada y un festejo lleno de recuerdos