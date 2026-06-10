La Selecta femenina de El Salvador goleó 5-1 a Guatemala y cerró la fecha FIFA con una victoria

La Selecta Femenina goleó 5-1 a Guatemala en el estadio Revolución y cerró la fecha FIFA con una victoria antes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y el partido de noviembre ante Estados Unidos. (Cortesía: La Selecta SLV)

La Selecta Femenina goleó5-1 a Guatemala en el estadio Revolución y cerró la fecha FIFA con una victoria que reforzó el impulso del equipo de Eric Acuña tras el empate ante Costa Rica, mientras el cuerpo técnico ya enfoca la preparación hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe y el partido de noviembre ante Estados Unidos.

El resultado se resolvió antes del descanso. El Salvador marcó cuatro veces en la primera mitad: Danya Gutiérrez abrió el marcador al 10, Guatemala empató al 17, Brenda Cerén devolvió la ventaja al 23 y amplió al 35, y Abigail López firmó el 4-1 al 39.

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La quinta anotación llegó al 53 por medio de Mya Ulloa, en un amistoso en el que la selección salvadoreña fue superior de principio a fin. El equipo sostuvo el control en la segunda parte y cerró la noche con una ventaja de cuatro goles.

El Salvador construyó la goleada con reacción inmediata y eficacia ofensiva

La selección femenina de El Salvador tomó la iniciativa desde los primeros minutos y encontró premio con el gol de Gutiérrez, que puso en ventaja al equipo visitante al 10. Guatemala reaccionó rápido y alcanzó el 1-1 al 17.

La respuesta salvadoreña fue inmediata. Brenda Cerén anotó el 2-1 al 23 y volvió a aparecer al 35 para sellar su doblete, una actuación que confirmó el dominio del conjunto dirigido por Acuña sobre el terreno de juego.

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Eric Acuña sostuvo que la idea de juego de la selección femenina de El Salvador está en construcción y remarcó que el equipo todavía no ha alcanzado su techo. (Cortesía: La Selecta SLV)

Antes del intermedio, Abigail López aprovechó una oportunidad al 39 y dejó el partido casi sentenciado con el 4-1. En la segunda mitad, Mya Ulloa marcó al 53 y estableció el resultado definitivo.

Cerén, seleccionada nacional, dijo después del partido que estaba “contenta primeramente por la victoria y también por poder aportarle al equipo”. La atacante añadió que el grupo “logró hacer un buen partido” y que los goles le dieron “felicidad” para celebrarlos con sus compañeras.

La futbolista sostuvo que intenta contribuir “no siempre con goles o con asistencias, sino comportándome a la altura, tratando de marcar y hacer lo que el profe me pide”. También afirmó que el plantel supo adaptarse a la intensidad inicial del rival: “Sabíamos que los iban a jugar de una manera intensa y bueno, al final nosotras nos logramos acoplar al partido y gracias a Dios que se nos vinieron los goles a nosotros”.

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Brenda Cerén vinculó la victoria con el trabajo diario y el crecimiento del plantel

Cerén explicó que la selección trabaja con doble sesión todos los días y que estos partidos sirven para seguir creciendo futbolísticamente. La jugadora resumió la ventana internacional con “un empate contra Costa Rica y ahora un gane, gracias a Dios, contra Guatemala”.

También dijo que salió a la cancha con la idea de divertirse y aportar desde el rol que le tocara. Sobre su actuación, afirmó: “Ahora, gracias a Dios, pues me tocó dos goles y poder asistirle a Abi también”.

La seleccionada consideró que el equipo le sacó “el mayor de los provechos a esta fecha FIFA” y que los dos partidos dejaron aprendizaje por la fortaleza física de los rivales. Añadió que el grupo avanza “paso a paso” y que la mente está puesta en llegar en las mejores condiciones al compromiso de noviembre.

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Mya Ulloa marcó al minuto 53 y la selección femenina de El Salvador sostuvo el control del partido para sellar una ventaja de cuatro goles sobre Guatemala. (Cortesía: La Selecta SLV)

Cerén también destacó la cohesión interna del plantel. “Creo que el grupo es muy unido. Si se fijan en los entrenamientos, en los partidos, siempre vamos como una piñita todas”, afirmó.

La atacante reveló además que la próxima semana viajará a México para incorporarse a su nuevo club y que la institución hará oficial su llegada. Señaló que la presencia de más jugadoras salvadoreñas fuera del país aumenta la competencia interna y ayuda al crecimiento de la selección.

Eric Acuña dijo que el equipo aún está en construcción y apuntó a rivales de élite

Acuña, entrenador de la selección femenina, sostuvo que el partido respondió a lo esperado por tratarse de un rival local. Explicó que el plan era sostener el marcador en los primeros cuatro o cinco minutos y después “voluminizar el juego”.

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El técnico advirtió que la idea de juego “se está empezando a implementar”, pero remarcó que el equipo todavía está lejos de su techo. “Todavía nos falta mucho, no hemos ganado nada”, dijo.

Acuña enmarcó la goleada dentro de una preparación más amplia. Señaló que a El Salvador le esperan unos Juegos Centroamericanos y del Caribe “en un grupo muy complicado” y que, incluso si supera esa fase, vendrán partidos de mayor exigencia.

El entrenador insistió en la necesidad de consolidar no solo un modelo, sino una identidad. “Las casualidades no son las mejores amigas de un entrenador, sino las causalidades”, afirmó, al defender la continuidad del trabajo como base del éxito futuro.

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Brenda Cerén vinculó la victoria de la Selecta Femenina con el trabajo diario en doble sesión y con el crecimiento del plantel en esta fecha FIFA. (Cortesía: La Selecta SLV)

También valoró la respuesta del público en el estadio Revolución. Dijo que le encantó ver varias banderas de El Salvador y un estadio lleno, aunque pequeño, en un ambiente que, a su juicio, permitió disfrutar y aprovechar al cien por cien lo planificado.

Acuña identificó además aspectos por corregir pese a la victoria. Señaló que hubo “un par de cierres muy malos”, que el equipo empezó lento y que los centrales aparecieron muy separados. Aclaró que no era la defensa titular, pero subrayó que eso “no es un pretexto”.

El seleccionador se mostró especialmente inconforme con la caída de rendimiento tras hacer seis cambios. Sostuvo que una selección necesita mejor respuesta desde la banca y que quiere ver un equipo alternativo “muchísimo más sólido, más consolidado”.

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El técnico informó que en este partido debutaron dos jugadoras en la selección mayor y aseguró que aún hay “mucho que leer, mucho que estudiar”. Según su análisis, cuando se gana también se debe revisar con atención los errores, porque cada rival exige de manera distinta.

Acuña planteó además la necesidad de buscar rivales de alto nivel para la próxima fecha FIFA, con la mirada puesta en el duelo ante Estados Unidos. Dijo que El Salvador es un equipo de propuesta ofensiva, pero que necesita enfrentarse a selecciones del top 20 e incluso del top 10 para trabajar mejor la defensa y la transición, aspectos que considera determinantes para ese próximo desafío.

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