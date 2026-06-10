Crimen y Justicia

La familia del hombre asesinado a puñaladas en La Plata contradijo la versión de uno de los detenidos

El cuerpo de Santiago Correa fue encontrado con múltiples puñaladas en el acceso a una casa en City Bell. Un docente y su amigo están siendo investigados

Guardar
Google icon
Vista de una calle arbolada en City Bell, La Plata, con un ciclista a lo lejos, un coche rojo estacionado y el número "C. 454" pintado en el asfalto
Vista de la calle en City Bell, La Plata, donde se investiga el asesinato de un hombre y la detención de su pareja y un amigo. (Google Maps)

Un día después de que las autoridades encontraran el cuerpo sin vida de Santiago Correa en una vivienda de City Bell, La Plata, su familia reveló información que contradijo la versión manifestada por uno de los hombres detenidos como sospechoso en la investigación.

Desde el entorno más cercano al hombre de 33 años asesinado a puñaladas aseguraron que la víctima no tenía pareja y que días antes del homicidio les había dicho que iba a encontrarse con una mujer que lo había citado.

PUBLICIDAD

El dato, al que accedió El Día, complicó a J. G. B., el docente que reside en la vivienda donde ocurrió el hecho, quien declaró ante la Policía que mantenía una relación sentimental con Correa. Tanto el hombre de 41 años como R. A. G., de 49 años, se encuentran detenidos. Este último afirmó ser amigo de J. G. B. y dijo que había ido al domicilio después de que se desatara una discusión de pareja.

El cuerpo de Correa, domiciliado en el barrio Villa Elvira, fue hallado en el patio delantero de la casa ubicada en la calle 454 entre 24 y 25 de City Bell el lunes por la noche, luego de que un llamado de emergencia alertara a la Policía. Los oficiales del Comando de Patrullas Base Norte llegaron al lugar y lo encontraron sin signos vitales y con múltiples heridas cortantes en la zona del cuello. En el interior de la vivienda estaba todo desordenado con manchas de sangre distribuidas entre las habitaciones y objetos tirados en el suelo. La escena demostraba que había existido una pelea violenta previa al desenlace fatal.

PUBLICIDAD

Ambos hombres quedaron detenidos de inmediato a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de La Plata, a cargo del fiscal Patricio Barraza, luego de que los investigadores detectaran contradicciones en sus relatos sobre los horarios y la secuencia de los hechos. En el procedimiento se secuestraron sus teléfonos celulares para peritaje y una tijera de 10 centímetros con mango negro y plateado presuntamente vinculada al ataque.

La nueva información aportada por el entorno de la víctima podría generar un giro en la causa. Según reconstruyeron familiares y amigos, Santiago solía mantener encuentros ocasionales, por lo que no les llamó la atención cuando mencionó que debía ver a una mujer en City Bell.

La causa quedó caratulada como “Homicidio”. El fiscal Barraza dispuso la preservación de la escena para el trabajo de la Policía Científica, mientras efectivos del Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata analizaban las cámaras de vigilancia de la zona.

La UFI N° 6 aguarda además los resultados de la autopsia, que permitirán precisar la mecánica de las lesiones y el tiempo estimado del deceso. Según publicó el mismo portal local, Correa era hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata y ex alumno de la Escuela Media N° 26.

Mataron a un hombre a puñaladas en Córdoba

Camioneta policial de "Guardia Local" estacionada en una calle, con césped verde, árboles y una persona de azul caminando al fondo
El hecho ocurrió en una calle de Las Varillas, Córdoba (Radio Regional Las Varillas)

Un hombre murió apuñalado en plena vía pública en Las Varillas, localidad del departamento San Justo, en la provincia de Córdoba, tras una pelea que tuvo lugar el lunes por la tarde en la calle San Martín al 600. La víctima presentaba una herida punzante en el pecho y ya no tenía signos vitales cuando llegaron los paramédicos al lugar.

El episodio se desencadenó poco después de las 17, cuando los vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia y a la Policía de Córdoba sobre una pelea entre dos personas en esa dirección. Los efectivos llegaron al lugar y constataron el fallecimiento del hombre, cuya identidad no fue difundida de manera oficial.

Según informó El Doce.tv, la principal hipótesis que maneja la fiscalía es la de homicidio en ocasión de riña. Los oficiales desplegaron un operativo para dar con el agresor que ya había sido identificado.

Temas Relacionados

La PlataCity BellhomicidiodocenteÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Intento de femicidio en Salta: prendió fuego a su pareja tras ser liberado y ahora está prófugo

La víctima fue atacada días después de que el sospechoso quedara en libertad pese a antecedentes de violencia de género y es buscado por la policía provincial

Intento de femicidio en Salta: prendió fuego a su pareja tras ser liberado y ahora está prófugo

Un ex policía fue declarado culpable de abuso sexual por un jurado popular en Mar del Plata

La sentencia será definida tras la audiencia de cesura la próxima semana. Dos de las víctimas denunciaron haber sido drogadas por el hombre

Un ex policía fue declarado culpable de abuso sexual por un jurado popular en Mar del Plata

Fraude en la Legislatura de Neuquén: imputaron a otras tres personas y la ex vicegobernadora sumó nuevos cargos

Entre las personas imputadas, se encuentran dos personas que habrían tenido un rol “indispensable” para llevar a cabo las maniobras que le endilgaron a Ruiz

Fraude en la Legislatura de Neuquén: imputaron a otras tres personas y la ex vicegobernadora sumó nuevos cargos

Crimen de Diego Fernández Lima: ordenaron analizar los restos recuperados durante las últimas excavaciones en la casa de Coghlan

El fiscal Martín López Perrando pidió que el Cuerpo Médico Forense determine el origen del material recuperado en los procedimientos realizados a fines de mayo en la vivienda de Cristian Graf. Por el momento, sigue vigente la prohibición de realizar modificaciones en el terreno

Crimen de Diego Fernández Lima: ordenaron analizar los restos recuperados durante las últimas excavaciones en la casa de Coghlan

Más de 30 horas, un megaoperativo y una casa abandonada en Jesús María: la principal hipótesis sobre la desaparición de L.

La adolescente fue hallada sana y salva tras una intensa búsqueda que incluyó casi 100 policías, un helicóptero y la activación del Alerta Sofía. Qué creen los investigadores que ocurrió desde que salió de la escuela

Más de 30 horas, un megaoperativo y una casa abandonada en Jesús María: la principal hipótesis sobre la desaparición de L.

DEPORTES

El gol con el que Messi rompió un récord que llevaba 69 años intacto en la selección argentina

El gol con el que Messi rompió un récord que llevaba 69 años intacto en la selección argentina

Las perlitas de la goleada Argentina: de la predicción de Barco y la reacción de Messi en su gol al mate del Dibu Martínez

Con un gol de Messi, Argentina venció 3-0 a Islandia en su último amistoso antes del Mundial 2026

Atención River Plate: el poderoso competidor que le apareció para llevarse a Thiago Almada

Gran gesto técnico y remate inatajable: el golazo del Colo Barco con el que Argentina abrió el marcador ante Islandia

TELESHOW

Santiago del Moro explotó tras los rumores de arreglos en Gran Hermano: “Esto es mentira además de un delirio”

Santiago del Moro explotó tras los rumores de arreglos en Gran Hermano: “Esto es mentira además de un delirio”

El radical cambio físico de un exparticipante de Cuestión de Peso: de ser asistido por los bomberos a bajar 135 kilos

Se conoció la última foto del Indio Solari un día antes de su muerte: “Te extraño y te amo tanto”

La tajante decisión de Felipe Fort que impactó a sus seguidores: “Cualquier cosa al Whatsapp”

Darío Barassi reveló que le gustaría agrandar la familia: el sutil mensaje que le envió a su esposa

INFOBAE AMÉRICA

EEUU aseguró que el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz registra una recuperación significativa pese al bloqueo iraní

EEUU aseguró que el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz registra una recuperación significativa pese al bloqueo iraní

‘Trainspotting’ cumple 30 años: Ewan McGregor y Danny Boyle reviven la locura de la película que cambió sus vidas

La escuela como último refugio para niños que no quieren que lleguen las vacaciones

La Selecta femenina de El Salvador goleó 5-1 a Guatemala y cerró la fecha FIFA con una victoria

El Tribunal Constitucional valida la fusión de Hacienda y Economía en República Dominicana