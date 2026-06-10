La familia del hombre asesinado a puñaladas en La Plata contradijo la versión de uno de los detenidos

Vista de la calle en City Bell, La Plata, donde se investiga el asesinato de un hombre y la detención de su pareja y un amigo. (Google Maps)

Un día después de que las autoridades encontraran el cuerpo sin vida de Santiago Correa en una vivienda de City Bell, La Plata, su familia reveló información que contradijo la versión manifestada por uno de los hombres detenidos como sospechoso en la investigación.

Desde el entorno más cercano al hombre de 33 años asesinado a puñaladas aseguraron que la víctima no tenía pareja y que días antes del homicidio les había dicho que iba a encontrarse con una mujer que lo había citado.

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El dato, al que accedió El Día, complicó a J. G. B., el docente que reside en la vivienda donde ocurrió el hecho, quien declaró ante la Policía que mantenía una relación sentimental con Correa. Tanto el hombre de 41 años como R. A. G., de 49 años, se encuentran detenidos. Este último afirmó ser amigo de J. G. B. y dijo que había ido al domicilio después de que se desatara una discusión de pareja.

El cuerpo de Correa, domiciliado en el barrio Villa Elvira, fue hallado en el patio delantero de la casa ubicada en la calle 454 entre 24 y 25 de City Bell el lunes por la noche, luego de que un llamado de emergencia alertara a la Policía. Los oficiales del Comando de Patrullas Base Norte llegaron al lugar y lo encontraron sin signos vitales y con múltiples heridas cortantes en la zona del cuello. En el interior de la vivienda estaba todo desordenado con manchas de sangre distribuidas entre las habitaciones y objetos tirados en el suelo. La escena demostraba que había existido una pelea violenta previa al desenlace fatal.

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Ambos hombres quedaron detenidos de inmediato a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de La Plata, a cargo del fiscal Patricio Barraza, luego de que los investigadores detectaran contradicciones en sus relatos sobre los horarios y la secuencia de los hechos. En el procedimiento se secuestraron sus teléfonos celulares para peritaje y una tijera de 10 centímetros con mango negro y plateado presuntamente vinculada al ataque.

La nueva información aportada por el entorno de la víctima podría generar un giro en la causa. Según reconstruyeron familiares y amigos, Santiago solía mantener encuentros ocasionales, por lo que no les llamó la atención cuando mencionó que debía ver a una mujer en City Bell.

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La causa quedó caratulada como “Homicidio”. El fiscal Barraza dispuso la preservación de la escena para el trabajo de la Policía Científica, mientras efectivos del Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata analizaban las cámaras de vigilancia de la zona.

La UFI N° 6 aguarda además los resultados de la autopsia, que permitirán precisar la mecánica de las lesiones y el tiempo estimado del deceso. Según publicó el mismo portal local, Correa era hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata y ex alumno de la Escuela Media N° 26.

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Mataron a un hombre a puñaladas en Córdoba

El hecho ocurrió en una calle de Las Varillas, Córdoba (Radio Regional Las Varillas)

Un hombre murió apuñalado en plena vía pública en Las Varillas, localidad del departamento San Justo, en la provincia de Córdoba, tras una pelea que tuvo lugar el lunes por la tarde en la calle San Martín al 600. La víctima presentaba una herida punzante en el pecho y ya no tenía signos vitales cuando llegaron los paramédicos al lugar.

El episodio se desencadenó poco después de las 17, cuando los vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia y a la Policía de Córdoba sobre una pelea entre dos personas en esa dirección. Los efectivos llegaron al lugar y constataron el fallecimiento del hombre, cuya identidad no fue difundida de manera oficial.

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Según informó El Doce.tv, la principal hipótesis que maneja la fiscalía es la de homicidio en ocasión de riña. Los oficiales desplegaron un operativo para dar con el agresor que ya había sido identificado.