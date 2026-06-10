Crimen y Justicia

Intento de femicidio en Salta: prendió fuego a su pareja tras ser liberado y ahora está prófugo

La víctima fue atacada días después de que el sospechoso quedara en libertad pese a antecedentes de violencia de género y es buscado por la policía provincial

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Las condenas alcanzan a jefes policiales por planificar robos mientras ocupaban sus cargos
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Un hombre de 27 años prendió fuego a su pareja en un intento de femicidio el 22 de mayo en San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta. El atacante permanece prófugo, mientras que la víctima sufrió graves quemaduras en el rostro y cuello. Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo para encontrarlo, mientras organizaciones y familiares alertaron por la situación crítica en la que quedó la joven.

Su pareja, identificado como Jorge Fernando Carrizo, había sido liberado semanas antes por la Justicia, pese a los antecedentes de violencia de género y a un pedido de prisión preventiva formulado por la fiscalía. Tras protagonizar el intento de femicidio, el hombre se fugo y actualmente continúan con la intensa búsqueda para dar con su paradero.

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De acuerdo con El Tribuno, el presunto agresor, había sido previamente imputado por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Orán por lesiones leves doblemente agravadas, coacción y desobediencia. La fiscal Claudia Carreras había solicitado su prisión preventiva, pero el 16 de abril el juez de Garantías 1 de Orán, Francisco Oyarzú, rechazó el pedido y dictó su liberación.

Por su parte, la mujer, también de 27 años, sufrió graves consecuencias luego del brutal epusodio donde su pareja la roció con un líquido inflamable y le prendió fuego. Los familiares de la víctima denunciaron que la víctima no estaba en su domicilio y evadió la custodia dispuesta para su protección, motivo por el cual las autoridades trabajan también en su localización.

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La situación de absoluta vulnerabilidad de la joven motivó un pedido a la comunidad para que aporte cualquier dato sobre su paradero o el del sospechoso, comunicándose con la dependencia policial más próxima o al Sistema de Emergencia 911.

El caso quedó bajo investigación de la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, quien coordinó las medidas para esclarecer el hecho. Las tareas de campo están a cargo de la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. El 8 de junio la Sala II del Tribunal de Impugnación, encabezada por el juez Guillermo Poliotto, revocó la decisión inicial y ordenó la detención inmediata de Carrizo, declarándolo en rebeldía.

Otro intento de femicidio en Salta

A fines de abril, la provincia de Salta también se vio conmocionada por un intento de femicidio cuando un hombre atacó a su pareja en presencia de sus hijos en una vivienda del barrio Ampliación Solís Pizarro. El hecho se produjo ocurrió el 21 de abril, cuando el agresor infligió tres puñaladas a la mujer tras una discusión.

En un intento de femicidio en Salta, un hombre atacó a su pareja y luego huyó
En un intento de femicidio en Salta, un hombre atacó a su pareja y luego huyó

Los gritos de auxilio de los hijos alertaron a los vecinos, quienes avisaron de inmediato a la Policía. Los menores lograron salir de la casa y pedir ayuda mientras la mujer quedaba gravemente herida. Los efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar y hallaron a la víctima en estado crítico. Fue trasladada de urgencia primero a una salita barrial y luego al hospital San Bernardo.

La intervención médica resultó fundamental para estabilizar a la mujer ante la gravedad de las lesiones sufridas. En paralelo, el agresor huyó de la vivienda, pero fue localizado poco después en el barrio Ceferino, a poca distancia del lugar del ataque. Al verse acorralado por la policía, el hombre intentó quitarse la vida causándose lesiones leves, por lo que también recibió atención médica y quedó detenido, a disposición de la Justicia.

La investigación determinó que la víctima ya había sido objeto de violencia previa, situación que un familiar denunció el año anterior ante las autoridades. Ambos casos reflejan un patrón de violencia reiterada y la insuficiencia de las medidas de protección judicial para mujeres en situación de riesgo, aun cuando existían antecedentes y denuncias formales.

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