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EEUU aseguró que el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz registra una recuperación significativa pese al bloqueo iraní

Durante una conferencia en Washington, el secretario de Energía, Chris Wright, afirmó que el movimiento de embarcaciones en la vía marítima aumentó en las últimas semanas, aunque advirtió que la recuperación plena de los flujos comerciales y energéticos demandará varios meses de estabilidad

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EEUU aseguró que el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz registra una recuperación significativa pese al bloqueo iraní (REUTERS)
EEUU aseguró que el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz registra una recuperación significativa pese al bloqueo iraní (REUTERS)

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró este martes que el tránsito de petróleo a través del estrecho de Ormuz muestra una recuperación significativa pese al bloqueo impuesto por Irán, aunque advirtió que la normalización completa de los flujos comerciales y energéticos requerirá varios meses de estabilidad.

Durante una conferencia organizada por el centro de pensamiento Atlantic Council en Washington, el funcionario sostuvo que el movimiento de embarcaciones en la zona estratégica aumentó en las últimas semanas, en medio de un escenario marcado por más de tres meses de enfrentamiento entre Washington y Teherán.

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“Pasarán muchos meses hasta recuperar los flujos energéticos normales”, afirmó Wright al referirse a la situación del comercio marítimo en uno de los corredores energéticos más importantes del mundo.

Según explicó el secretario de Energía, el tránsito de buques crece “de forma significativa” a pesar de las restricciones que afectan al estrecho de Ormuz desde el inicio del conflicto que comenzó el 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel y la República Islámica de Irán.

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Wright señaló que la recuperación del tráfico marítimo no se limita al petróleo. También mencionó otras materias primas consideradas esenciales para distintos sectores industriales, entre ellas el azufre, el helio y los lubricantes, cuyos envíos también resultaron afectados por la crisis en la región.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright (REUTERS)
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright (REUTERS)

Además, Wright consideró que las consecuencias económicas derivadas del conflicto fueron menores a las previsiones iniciales. “Mucho más moderado” fue la expresión que utilizó para describir el impacto de la guerra sobre la economía, en comparación con los escenarios que se evaluaban al comienzo de las hostilidades.

Las declaraciones del secretario tuvieron repercusiones inmediatas en los mercados energéticos internacionales. Tras sus comentarios, los futuros del crudo estadounidense registraron una caída cercana al 4,9%, mientras que el petróleo Brent retrocedió alrededor de un 3% hasta ubicarse en los 91 dólares por barril.

La reacción de los inversores reflejó una percepción de menor riesgo sobre el suministro energético mundial. Los mercados siguieron de cerca la evolución del estrecho de Ormuz desde el comienzo de la crisis debido a la importancia estratégica de ese paso marítimo para el comercio internacional de hidrocarburos.

Sin embargo, Wright no presentó cifras concretas sobre el incremento del tránsito de petróleo a través del estrecho ni detalló el volumen actual de embarcaciones que atraviesan la zona. Tampoco especificó cuánto se encuentra por debajo de los niveles previos al conflicto.

El estrecho de Ormuz constituye uno de los puntos neurálgicos del sistema energético global. Antes de la interrupción provocada por la guerra, por esa vía transitaba cerca del 20% del petróleo consumido en el mundo, además de una parte significativa del suministro internacional de gas natural licuado.

El estrecho de Ormuz constituye uno de los puntos neurálgicos del sistema energético global (REUTERS)
El estrecho de Ormuz constituye uno de los puntos neurálgicos del sistema energético global (REUTERS)

Pese al bloqueo iraní, algunos buques continúan atravesando la zona. De acuerdo con la información disponible, determinadas embarcaciones logran cruzar el estrecho durante la noche con las luces apagadas para evitar ser detectadas y así eludir las restricciones impuestas por la República Islámica.

(Con información de EFE)

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