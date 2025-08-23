Otra gran actuación del argentino Valentín Perrone en Moto3: largará segundo el Gran Premio de Hungría

Valentín Perrone sigue exponiendo su enorme progreso en el Moto3, divisional que está en la antesala del MotoGP, la competencia más importante en el mundo del motociclismo. Tras lograr la pole por primera vez en su carrera dentro de esta categoría el fin de semana anterior, el representante argentino volvió a mostrar su velocidad en pista en la clasificación del Gran Premio de Hungría: largará segundo la carrera a 20 vueltas, que comenzará el domingo a las 6 de la mañana de Argentina y será transmitida por ESPN.

El Coyote, que si bien nació en Barcelona lleva la bandera argentina en el torneo por su padre, tuvo su mejor giro en 1:46.120, que lo dejó apenas 0.060 detrás del dueño de la pole, el español Máximo Quiles, pero por delante por 0.030 de Ángel Piqueras, que iniciará tercero.

Perrone, de 17 años, se expresó tras firmar su segunda mejor clasificación de la temporada en este nuevo circuito de Balaton que alberga la 14ª fecha del calendario. “La primera vuelta de la clasificación fue un poco loca; estaba demasiado emocionado y casi me caigo, así que me dije a mí mismo que mantuviera la calma. Intenté ser inteligente en la clasificación y usar a los demás pilotos, ya que Quiles ha sido rapidísimo todo el fin de semana”, analizó Valentín en palabras que replicó ESPN.

El corredor de Tech3 KTM aclaró: “Cuando intenté hacer un último ataque, por desgracia, cometí un error en la última chicana. En fin, estamos contentos; el segundo puesto es muy importante aquí, porque la primera vuelta de la carrera será, sin duda, frenética, ya que las curvas son muy cerradas. Habrá mucho tráfico en las primeras curvas, así que tenemos una pequeña ventaja de cara a la carrera”.

El corredor argentino viene de sufrir una increíble complicación en el cierre de la competencia pasada que le impidió conseguir su primer triunfo tras ser el poleman por primera vez en la divisional. Tras permanecer en el lote de punteros toda la carrera, una batalla entre David Muñoz y Quiles terminó con un toque a su motocicleta que lo sacó de la pista y lo alejó de la lucha: quedó 7°.

Con nueve carreras para sumar puntos por delante, Perrone se ubica 12° en el Campeonato de Pilotos con 72 unidades en un torneo que lidera el español José Rueda (239 puntos), seguido por sus compatriotas Piqueras (168), David Muñoz (139), Quiles (139) y Álvaro Carpe (139).

El joven piloto del equipo KTM Tech3 debió retirarse en las primeras tres carreras del año, incluyendo en ese tramo un duro accidente en la segunda fecha durante el Gran Premio de Argentina que se celebró en Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) en marzo pasado. Quedó 15° en Qatar, 10° en España y Francia para dar los primeros síntomas de gran progreso con el 5° lugar en Gran Bretaña.

Tras ubicarse 13° en Aragón y 8° en Italia, Valen logró su resultado más sobresaliente hasta el momento con un tercer puesto que le permitió subir al podio por primera vez en el Gran Premio de Países Bajos de la 10ª fecha del Campeonato. Luego de quedar 12° en Alemania y 8° en República Checa, Perrone cruzó la meta en la 7ª ubicación el fin de semana pasado en el Red Bull Ring de la ciudad austriaca de Spielberg.