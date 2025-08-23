Deportes

Otra gran actuación del argentino Valentín Perrone en Moto3: largará segundo el Gran Premio de Hungría

El corredor de 17 años que nació en Barcelona pero representa a Argentina quedó a 0.060 de la pole

Guardar

Valentín Perrone sigue exponiendo su enorme progreso en el Moto3, divisional que está en la antesala del MotoGP, la competencia más importante en el mundo del motociclismo. Tras lograr la pole por primera vez en su carrera dentro de esta categoría el fin de semana anterior, el representante argentino volvió a mostrar su velocidad en pista en la clasificación del Gran Premio de Hungría: largará segundo la carrera a 20 vueltas, que comenzará el domingo a las 6 de la mañana de Argentina y será transmitida por ESPN.

El Coyote, que si bien nació en Barcelona lleva la bandera argentina en el torneo por su padre, tuvo su mejor giro en 1:46.120, que lo dejó apenas 0.060 detrás del dueño de la pole, el español Máximo Quiles, pero por delante por 0.030 de Ángel Piqueras, que iniciará tercero.

Perrone, de 17 años, se expresó tras firmar su segunda mejor clasificación de la temporada en este nuevo circuito de Balaton que alberga la 14ª fecha del calendario. “La primera vuelta de la clasificación fue un poco loca; estaba demasiado emocionado y casi me caigo, así que me dije a mí mismo que mantuviera la calma. Intenté ser inteligente en la clasificación y usar a los demás pilotos, ya que Quiles ha sido rapidísimo todo el fin de semana”, analizó Valentín en palabras que replicó ESPN.

El corredor de Tech3 KTM aclaró: “Cuando intenté hacer un último ataque, por desgracia, cometí un error en la última chicana. En fin, estamos contentos; el segundo puesto es muy importante aquí, porque la primera vuelta de la carrera será, sin duda, frenética, ya que las curvas son muy cerradas. Habrá mucho tráfico en las primeras curvas, así que tenemos una pequeña ventaja de cara a la carrera”.

El corredor argentino viene de sufrir una increíble complicación en el cierre de la competencia pasada que le impidió conseguir su primer triunfo tras ser el poleman por primera vez en la divisional. Tras permanecer en el lote de punteros toda la carrera, una batalla entre David Muñoz y Quiles terminó con un toque a su motocicleta que lo sacó de la pista y lo alejó de la lucha: quedó 7°.

Con nueve carreras para sumar puntos por delante, Perrone se ubica 12° en el Campeonato de Pilotos con 72 unidades en un torneo que lidera el español José Rueda (239 puntos), seguido por sus compatriotas Piqueras (168), David Muñoz (139), Quiles (139) y Álvaro Carpe (139).

El joven piloto del equipo KTM Tech3 debió retirarse en las primeras tres carreras del año, incluyendo en ese tramo un duro accidente en la segunda fecha durante el Gran Premio de Argentina que se celebró en Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) en marzo pasado. Quedó 15° en Qatar, 10° en España y Francia para dar los primeros síntomas de gran progreso con el 5° lugar en Gran Bretaña.

Tras ubicarse 13° en Aragón y 8° en Italia, Valen logró su resultado más sobresaliente hasta el momento con un tercer puesto que le permitió subir al podio por primera vez en el Gran Premio de Países Bajos de la 10ª fecha del Campeonato. Luego de quedar 12° en Alemania y 8° en República Checa, Perrone cruzó la meta en la 7ª ubicación el fin de semana pasado en el Red Bull Ring de la ciudad austriaca de Spielberg.

Temas Relacionados

Moto 3Valentin PerroneMoto3MotociclismoMotoGP

Últimas Noticias

El Diablito Echeverri debutó en el Bayer Leverkusen a dos días de ser presentado como nuevo refuerzo

El juvenil argentino sumó sus primeros minutos en la Bundesliga durante la derrota contra Hoffenheim. Arribó al país el miércoles y el jueves tuvo su oficialización

El Diablito Echeverri debutó en

Con la presencia estelar de Ángel Di María, Central y Newell’s animarán una nueva edición del clásico rosarino: hora, TV y formaciones

Se jugará a partir de las 17:30 en el Gigante de Arroyito. Dirigirá Darío Herrera (televisará ESPN Premium)

Con la presencia estelar de

Espeluznante accidente en MotoGP: se cayó, la moto salió despedida por el aire y pegó contra un camarógrafo

Pedro Acosta perdió el control en el circuito Balaton Park y su motocicleta terminó impactando contra el artefacto de grabación, que evitó un mayor problema

Espeluznante accidente en MotoGP: se

Cadillac cerró el acuerdo con dos experimentados pilotos para su dupla titular en el desembarco a la Fórmula 1

Según reportes de medios especializados, el nuevo equipo de la Máxima que debutará en 2026 ya firmó los acuerdos con Valtteri Bottas y Checo Pérez

Cadillac cerró el acuerdo con

Dibu Martínez volvió a la titularidad en la derrota 1-0 del Aston Villa: el drástico giro en medio de los rumores sobre su futuro

En la segunda fecha de la Premier League, los Villanos cayeron ante Brentford. El mercado de pases todavía está abierto y el argentino podría marcharse

Dibu Martínez volvió a la
ÚLTIMAS NOTICIAS
La verdad detrás de los

La verdad detrás de los huracanes: cómo se forman y qué zonas de América Latina están en riesgo

Le tendieron una trampa, lo secuestraron y lo torturaron: la forma que encontró para escapar

Encontraron a un turista perdido en El Bolsón que pasó la noche en el bosque: “Presentaba mucho frío”

Guillermo Francos vinculó el escándalo de la ANDIS con una maniobra política y afirmó que el Gobierno está “tranquilo”

JP Morgan recortó su proyección de crecimiento para Argentina por la incertidumbre electoral y la volatilidad de tasas de interés

INFOBAE AMÉRICA
Reino Unido postergó la autorización

Reino Unido postergó la autorización para la construcción de una nueva embajada china en Londres ante la falta de transparencia del proyecto

Colin Farrell protagoniza la nueva película de Edward Berger sobre el juego compulsivo

Alexander Stubb, presidente de Finlandia, afirmó que a Donald Trump se le está “agotando la paciencia” con Vladimir Putin

De los viajes en colectivo de ocho horas a tocar en Wembley: la historia de la violinista venezolana que brilla con Coldplay

Los familiares de los rehenes israelíes secuestrados por el grupo terrorista Hamas volvieron a marchar para pedir su liberación

TELESHOW
Los saludos a Cris Morena

Los saludos a Cris Morena en uno de sus cumpleaños más dolorosos: “Guerrera de la luz”

La tarde de playa de la China Suárez sin Mauro Icardi: poco maquillaje, sol a pleno y relax a orillas del mar

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia celebraron los 8 años de su hija con fotos inéditas: “Tu sonrisa me derrite”

La reflexión de Jimena Barón por la primera fiesta de su hijo Momo: “Nada es más hermoso que esto”

Cayetano anunció el fin de una etapa en la FM Metro: “Se termina la radio que conocimos todos”