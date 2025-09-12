La tajante respuesta de Xabi Alonso ante la chance de ceder a Franco Mastantuono a la selección argentina para el Mundial Sub 20

Franco Mastantuono empieza a ganarse lentamente un espacio en la selección argentina que el próximo año buscará defender el título en el Mundial que organizarán en conjunto Canadá, México y Estados Unidos. Las distintas muestras de confianza que lanzó Lionel Scaloni en las últimas citaciones dejan en claro que es uno de los grandes candidatos a unirse al plantel que buscará dar batalla a mediados del 2026. El futbolista que acaba de cumplir 18 años también se adueñó rápidamente de un lugar en el Real Madrid que comanda Xabi Alonso.

En todo este contexto, la edad lo coloca como una de las figuras que podría disputar el Mundial Sub 20 que se desarrollará desde finales de este mes en Chile. Sin embargo, hoy en día esa posibilidad parece una misión imposible.

El entrenador del Merengue dejó en claro en las últimas horas que no están dispuestos a cederlo, cerrando la puerta casi de manera definitiva para su presencia en el equipo juvenil que lidera Diego Placente. “Argentina quiere llevarse a Mastantuono al Mundial Sub 20. En caso de irse podría llegar a perderse hasta siete partidos, no sé si lo valoráis o está la puerta totalmente cerrada que Franco se vaya”, planteó el periodista de El Chiringuito en la rueda de prensa que realizó Real Madrid antes del choque de este sábado (desde las 11.15) ante Real Sociedad por la 4ª fecha de La Liga de España.

Xabi Alonso no dio lugar a dudas: respondió de manera sintética y contundente. “Por nosotros, si depende de nosotros, se queda con nosotros”, afirmó y dio paso a la siguiente pregunta.

Mastantuono ya suma dos titularidades en Real Madrid (Foto: AP Photo/Manu Fernandez)

Los clubes no están obligados a prestar sus jugadores para el Mundial Sub 20, por lo que esta postura inflexible del Madrid transforma en casi nulas las oportunidades de ver a Mastantuono en la Copa del Mundo juvenil.

La semana pasada, en las horas previas al duelo de Argentina ante Venezuela por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Scaloni había sido consultado por las gestiones que haría la AFA para tratar de tener a las principales estrellas en el Mundial Sub 20. El DT oriundo de Pujato reconoció que sería un trabajo complejo, pero aseguró que buscarían alcanzar un acuerdo con los clubes.

“Yo, que tuve la posibilidad de jugar Mundial Sub 20, es un recuerdo inolvidable. Ojalá formen parte porque para su carrera sería espectacular. En este Mundial está la particularidad que se juega en Fecha FIFA. Los equipos no perderían tanto a los jugadores. A ver si por ese lado podemos hacer algo de fuerza para que los clubes los cedan. Intentar que los clubes entiendan la situación. Se podría haber buscado otro momento, pero no es fácil. Estos chicos están en niveles tan altos que los clubes pagaron por ellos y perderlos un mes es complicado. Pero al haber una Fecha FIFA entre medio quizás se pueda hacer algo. Haremos el esfuerzo, pero los clubes no tienen obligación, es la realidad”, advirtió en ese entonces Scaloni.

Mastantuono fue parte a fines del 2023 del plantel Sub 17 de Argentina que se quedó con el cuarto lugar del Mundial de la categoría tras la derrota 0-3 ante Mali en el duelo por el tercer puesto. Franco, que disputó ese certamen como uno de los más chicos del plantel, vivió desde entonces un meteórico crecimiento: debutó en River Plate, se ganó el lugar como titular, recibió el llamado de la selección mayor, fue vendido al Real Madrid y se erigió en sus primeras semanas como una pieza importante para Xabi Alonso en España. Todo en menos de dos años.

Con todos estos sucesos, y tras vestir por primera vez la 10 de la selección argentina ante la ausencia de Lionel Messi, aparece como una misión casi imposible tener a Mastantuono como parte del plantel Sub 20 que entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre buscará la séptima corona en la categoría para Argentina.

Los de Diego Placente se estrenarán el domingo 28 de septiembre en Valparaíso ante Cuba por el duelo inaugural del Grupo D. Luego, buscarán el pase a la siguiente instancia ante Australia (miércoles 1 de octubre) y contra Italia (sábado 4 de octubre).

Desde que fue presentado oficialmente como refuerzo del Merengue hace un mes, Mastantuono ya sumó tres presentaciones formales vestido de merengue. Debutó el pasado 19 de agosto durante el triunfo 1-0 sobre Osasuna por La Liga de España al ingresar en el complemento por Brahim Díaz. Xabi Alonso volvió a darle confianza y lo lanzó al campo como titular al siguiente duelo del torneo que terminó con una goleada 3-0 sobre Real Oviedo. Antes de la Fecha FIFA, Mastan también estuvo desde el inicio en la victoria sobre Mallorca.

Mastantuono viene de lucir la "10" de la selección mayor ante la ausencia de Messi (Foto: Reuters/Cristina Vega)