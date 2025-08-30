Deportes

Aporte en el empate, genial gambeta en una baldosa y festejo especial con Güler: el partido de Mastantuono en el triunfo de Real Madrid

El argentino de 18 años volvió a ser titular y redondeó una buena presentación en la victoria sobre Mallorca en el Bernabéu

El festejo de Mastantuono y Arda Guler en el gol anulado a Real Madrid: la ovación cuando fue reemplazado el argentino

Franco Mastantuono consiguió hacerse un lugar rápidamente en el Real Madrid. El argentino, que arribó formalmente hace apenas unos días, fue titular nuevamente en el triunfo sobre Mallorca y completó una buena jornada en la 3ª fecha de La Liga de España. Fue partícipe del gol del empate y protagonizó una destacada jugada dentro del área que derivó en gol, aunque luego el juez lo anuló. Eso no impidió una imagen más que particular: el festejo ensayado con el turco Arda Güler.

Inició el partido por el extremo derecho, con Vinicius Jr. en el carril opuesto, Güler en el corazón del campo y Kylian Mbappé como referencia de la ofensiva. Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde ocuparon la zona de contención.

A los 24 minutos del primer tiempo, ya con el marcador 0-1 en contra, Mastantuono intentó nivelar el partido: conectó con Vinicius Jr., recibió en la puerta del área y sacó un zurdazo rasante que pasó cerca del poste. Si bien el árbitro no pitó el córner, la pelota se había desviado en el capitán Antonio Raíllo.

El gol del empate de Arda Güler a los 36 minutos, tuvo la participación del argentino, quien estuvo involucrado en la conexión del equipo durante la salida del córner que derivó en un lanzamiento al área. El posterior cabezazo de Álvaro Carreras, que encontró al turco solo debajo del arco, tenía a Mastantuono ingresando también en soledad por detrás.

En el complemento, Mastan abrió la actividad con una interesante combinación en la puerta del área con Kylian Mbappé: el francés le pivoteó la pelota y el argentino intentó de primera, pero su remate desde afuera del área se fue muy por arriba del travesaño.

Una de las grandes perlitas de la jornada llegó a los 54 minutos del complemento cuando el ex River Plate expuso en cancha toda su calidad en una baldosa: recibió un pase de Mbappé en el área grande, dejó parado a Sergi Darder con un enganche y sacó un remate rasante que el arquero Leo Román sacó con su pie.

En el rebote, Güler ponía el 3-1. Invitó a Mastantuono a un festejo especial: simularon que el argentino le cebaba un mate y el turco lo tomaba. Sin embargo, todo esto fue en vano: el juez José Sánchez analizó la maniobra en el VAR y decidió anular el tanto por considerar que Güler tocó con la mano la pelota antes de definir.

¿El detalle? Fue el tercer gol anulado a Real Madrid, ya que previamente se habían invalidado dos anotaciones de Mbappé por estar fuera de juego.

Esa fue la última participación del argentino en el Bernabéu, ya que Xabi Alonso decidió quitarlo cuando el reloj señaló los 65 minutos: se retiró entre aplausos para dejarle su sitio a Brahim Diaz.

El futbolista argentino, que cumplió 18 años en los últimos días, sumó en el Santiago Bernabéu su tercera presentación formal vestido de merengue. Debutó el pasado 19 de agosto durante el triunfo 1-0 sobre Osasuna por La Liga de España al ingresar en el complemento por Brahim Díaz. Xabi Alonso volvió a darle confianza y lo lanzó al campo como titular al siguiente duelo del torneo que terminó con una goleada 3-0 sobre Real Oviedo.

Mastantuono vive horas soñadas, ya que tras su histórico estreno con la selección argentina mayor en la pasada fecha de Eliminatorias, Lionel Scaloni volvió a incluirlo en la citación de cara a los últimos dos partidos de la Albiceleste: recibirá el jueves 4 de septiembre a Venezuela y visitará el martes 9 a Ecuador en Guayaquil.

Tras este duelo con Mallorca, la actividad para Real Madrid continuará el domingo 14 de septiembre como visitante de la Real Sociedad por la 4ª fecha de la Liga. Igualmente, el Merengue ya conoce el camino en su gran objetivo: la Champions League. El sorteo indicó que deberá enfrentar al Manchester City (Local), Liverpool (Visitante), Juventus (L), Benfica (V), Olympique Marsella (L), Olympiacos (V), Monaco (L) y Kairat Almaty (V).

LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE ESPAÑA

