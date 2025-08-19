Así fue el histórico debut de Mastantuono en el Real Madrid: ovación del Bernabéu, quites y la pared que le tapó el arquero

El estadio Santiago Bernabéu vivió una jornada especial durante el debut oficial de Franco Mastantuono con la camiseta del Real Madrid frente al Osasuna en la primera fecha de la Liga Española. El juvenil argentino de 18 años ingresó en la segunda mitad y recibió una notable ovación del público local.

La reacción del Santiago Bernabéu cuando nombran a Franco Mastantuono

El encuentro se resolvió por la mínima diferencia tras el penal convertido por Kylian Mbappé a los 50 minutos. El equipo dirigido por Xabi Alonso controló el trámite durante la segunda etapa, pese a la presión de Osasuna, que sufrió la expulsión de Abel Bretones en tiempo de descuento por una falta sobre Gonzalo García.

A partir del calentamiento previo, los altoparlantes del estadio destacaron la presencia de Mastantuono, generando una respuesta inmediata de los aficionados. El ambiente aumentó de intensidad a los 63 minutos, momento en el que el entrenador Xabi Alonso lo llamó para ingresar al campo. “Franco Franco”, corearon los asistentes, y al ingresar en el minuto 67 en reemplazo de Brahim Díaz, el estadio respondió con aplausos de pie.

El juvenil del Real Madrid lleva a cabo el precalentamiento en un costado de la cancha

En sus primeros minutos, Mastantuono se posicionó sobre el sector derecho, donde intentó asociarse y generar peligro con su habitual zurda. Su primera acción destacada ocurrió en un intercambio con Federico Valverde, mostrando iniciativa al pedir el balón y buscar protagonismo en ataque. Tuvo participación activa y buscó constantemente la pelota, aunque enfrentó la presión de la defensa rival al perder una posesión ante dos marcadores.

El ex hombre de River hace su debut con la Casa Blanca

A los 72 minutos, Vinicius Junior desbordó por izquierda y envió un centro que Mastantuono buscó conectar de cabeza, pero fue anticipado por la defensa de Osasuna. Un minuto después, ejecutó un tiro de esquina con gran precisión hacia Aurélien Tchouaméni, generando una ocasión clara que se perdió apenas afuera del arco. Durante la fase final del partido, el exjugador de River Plate solicitó la pelota insistentemente y mantuvo diálogo con figuras como Kylian Mbappé para ajustar aspectos tácticos.

Tchouaméni resolvió el avance con un cabezazo desviado

En los últimos minutos, Mastantuono dispuso de una de las oportunidades más claras del encuentro. Tras un desborde y centro de Gonzalo García, el argentino remató de zurda aprovechando un rebote defensivo, pero el arquero Sergio Herrera desvió el balón sobre la línea.

El hombre del Real Madrid obligó a una tapada de Sergio Herrera

El cierre de su actuación dejó varias recuperaciones defensivas y la participación en una contra que no pudo finalizar en gol. Al concluir el encuentro, Mastantuono recibió el saludo de sus compañeros y el reconocimiento explícito del entrenador Xabi Alonso, quien le otorgó una muestra de confianza clave en su primer partido en la máxima categoría del fútbol español.

El desarrollo y desempeño de Franco Mastantuono posicionó al juvenil argentino dentro de las principales figuras emergentes del inicio de temporada, con la mirada puesta en nuevas oportunidades dentro del plantel del Real Madrid. Luego de esta presentación, no se descarta que en la próxima jornada el ex delantero del Millonario pueda salir de entrada.

El conjunto de Xabi Alonso afrontará la segunda fecha del torneo doméstico este domingo desde las 16:30 (hora argentina) ante Real Oviedo como visitante. Por otro lado, Osasuna buscará la recuperación el mismo día a partir de las 12 contra Valencia en condición de local.