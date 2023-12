La selección argentina enfrenta a Malí en busca del tercer lugar en el Mundial Sub 17: hora, TV y formaciones

La selección argentina busca subirse al podio en Indonesia (Robertus Pudyanto - FIFA/FIFA via Getty Images)

La selección argentina cierra su participación en el Mundial Sub 17 este viernes en el cruce ante Malí en busca de alcanzar el tercer lugar de la competición por cuarta vez en la historia. El encuentro iniciará desde las 9 (hora argentina) en el Estadio Manahan con arbitraje del chino Fu Ming y transmisión de TyC Sports y DSports.

El equipo liderado por Diego Placente estuvo a un paso de disputar su primera final en Copas del Mundo de esta categoría, pero la caída por penales ante Alemania (igualaron 3-3 en los 90 minutos) disipó las ilusiones de uno de los favoritos a llevarse la corona mundial, que buscaba replicar lo hecho en Mayores durante el Mundial de Qatar. La Albiceleste cerró el trío de premiados en tres ocasiones hasta el momento (1991, 1995 y 2003), mientras que terminó en el cuarto lugar en 2001 y 2013.

Además, Agustín Ruberto tiene la gran posibilidad de comenzar a cerrar la pelea por el premio a máximo goleador del torneo, ya que el delantero de River Plate acumula 8 tantos y su inmediato perseguidor es su compañero, Claudio Echeverri, con 5 tantos. Justamente, el Diablito es uno de los nombres que pica en punta para elegir al mejor jugador del Mundial, más allá que la final será dirimida entre Alemania y Francia.

En la previa al duelo contra Malí, Echeverri sufrió una triste noticia por el fallecimiento de su abuela y exteriorizó su pesar en distintas publicaciones en redes sociales: “Todavía no lo puedo creer que te nos fuiste abuelita. Que en paz descanses. Te amo mucho. Mándanos muchas fuerzas para seguir”. La cuenta oficial de la Selección le extendió sus condolencias y se espera que pueda ser titular ante el equipo africano.

La principal novedad de la delegación pasa por el regreso de Santiago López al elenco titular. El futbolista de Independiente se había quedado al margen de las semifinales por haber llegado al límite de amonestaciones en los cuartos de final ante Brasil y es una carta ofensiva destacada entre las alternativas de Placente.

Agustin Ruberto es el goleador del Mundial Sub 17 con 8 goles (Robertus Pudyanto - FIFA/FIFA via Getty Images)

La Celeste y Blanca llegó a esta instancia después de ser líder del Grupo D, imponiéndose a rivales como Senegal, Japón y Polonia. En octavos de final, despachó 5-0 a Venezuela seguido de una goleada 3-0 a la Verdeamarela para dar el paso entre los cuatro mejores. El próximo escollo fue Die Mannschaft y, a pesar de haber empatado el trámite en los últimos segundos a través de Ruberto, perdió en los penales por 4-2.

La actuación destacada de los jóvenes argentinos mereció los elogios del entrenador de la Mayor, Lionel Scaloni: “Qué orgullo verlos jugar, todo un país detrás de ustedes, han dejado un hermoso mensaje”. Y añadió: “El resultado es lo de menos, lo más importante es cómo representaron al país y cómo se comportaron en la victoria y en la derrota, estoy seguro que nos darán más alegrías en el futuro”.

Por otro lado, el arquero titular, Jeremías Florentín, desactivó los comentarios en su cuenta personal de la red social Instagram después de recibir insultos y reacciones negativas por su labor bajo los tres postes ante el combinado europeo. Frente a esto, Diego Placente respaldó al guardameta de Talleres en charla con TyC Sports: “Estuvo bueno que fue visible para que vean y no se olvide la gente de que son chicos. Tienen entre 16 y 17 años, es el momento en el que se pueden equivocar. Por ahí uno no perdona esas cosas, saber que es el momento que tienen que aprender. No se olviden que son chicos y que todo les afecta”.

El DT manifestó este jueves que no guardará titulares con el foco puesto en terminar la participación de la mejor manera: “Veré como están y después armaré el equipo. Si están bien, la mayoría repetirá, pero depende de la situación de algunos jugadores que estaban cansados. (Valentino) Acuña tenía una molestia ante Alemania. Tenemos que ver quién está mejor. Puede jugar cualquiera, desde ese lado no hay drama”.

En distinta sintonía, Malí clasificó a los octavos de final como segundo del Grupo B, por detrás de España y por delante de Uzbekistán y Canadá. Su victoria por 5-0 frente a México lo catapultó a los cuartos de final, instancia en la que sacó a Marruecos por un escueto 1-0 y viene de perder 2-1 ante Francia en semifinales. No podrá contar en el último partido con Souleymane Sanogo, quien se marchó expulsado contra los Galos.

Probables formaciones:

Argentina: Jeremías Florentín, Dylan Gorosito, Juan Giménez, Tobías Palacio, Octavio Ontivero; Valentino Acuña, Mariano Gerez; Santiago López, Claudio Echeverri, Ian Subiabre; y Agustín Ruberto. DT: Diego Placente.

Malí: Bourama Koné; Gaoussou Kone, Baye Coulibaly, Issa Traoré, Moussa Traoré; Sékou Koné, Hamidou Makalou; Ibrahim Diarra, Ange Martial Tia, Mahamoud Barry; y Ibrahim Kanate. DT: Soumaila Coulibaly.

Árbitro: Fu Ming (China).

VAR: Rob Dieperink (Países Bajos).

Hora: 9 (hora argentina).

Estadio: Manahan.

TV: TyC Sports y DSports.