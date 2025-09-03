La conferencia de Lionel Scaloni, en vivo: el entrenador de la selección argentina hablará antes del partido con Venezuela

Las perlitas de la entrevista más relajada a Scaloni: el cambio radical después de Qatar y el accidente que sufrió en bicicleta El entrenador de la selección argentina mostró cómo es su vida en Pujato, habló de la importancia de su padre en su carrera y de su pasión por el ciclismo

El Mundial de Qatar fue un sube y baja de emociones constantes para el público argentino. De la incertidumbre por la clasificación a octavos a las atajadas memorables de Emiliano Dibu Martínez y la descollante actuación de Lionel Messi hasta la final contra Francia en el Estadio Lusail. ¿Y después qué? Para Lionel Scaloni, fue darse cuenta de que había algo en su vida que debía modificarse para aligerar su trabajo como seleccionador de la Albiceleste, un cambio radical que lo llevó a priorizar su familia.