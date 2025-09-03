Deportes

La conferencia de Lionel Scaloni, en vivo: el entrenador de la selección argentina hablará antes del partido con Venezuela

El estratega albiceleste hablará este mediodía antes del cruce de mañana ante la Vinotinto

14:02 hsHoy

La lista de convocados de la selección argentina para enfrentar a Venezuela y Ecuador:

13:34 hsHoy

Las perlitas de la entrevista más relajada a Scaloni: el cambio radical después de Qatar y el accidente que sufrió en bicicleta

El entrenador de la selección argentina mostró cómo es su vida en Pujato, habló de la importancia de su padre en su carrera y de su pasión por el ciclismo

El Mundial de Qatar fue un sube y baja de emociones constantes para el público argentino. De la incertidumbre por la clasificación a octavos a las atajadas memorables de Emiliano Dibu Martínez y la descollante actuación de Lionel Messi hasta la final contra Francia en el Estadio Lusail. ¿Y después qué? Para Lionel Scaloni, fue darse cuenta de que había algo en su vida que debía modificarse para aligerar su trabajo como seleccionador de la Albiceleste, un cambio radical que lo llevó a priorizar su familia.

Leer la nota completa
13:01 hsHoy

Lionel Scaloni dejó afuera a dos futbolistas y dio a conocer la lista definitiva de Argentina para la doble fecha de Eliminatorias

El entrenador el DT desafectó a Facundo Medina y Ángel Correa de la nomina preliminar y confirmó a los 29 citados para los encuentros ante Venezuela y Ecuador

Lionel Scaloni dio la lista
Lionel Scaloni dio la lista de convocados para los partidos ante Venezuela y Ecuador (REUTERS/Andres Cuenca)

Lionel Scaloni confirmó la lista definitiva de la selección argentina para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y Ecuador. El entrenador dio de baja a dos futbolistas de la lista preliminar y la AFA publicó los 29 citados que concentrarán en el predio de Ezeiza.

Leer la nota completa
12:36 hsHoy

Por qué prefiere no jugar contra España, qué le dijo a De Paul por su pase al Inter Miami y el futuro de Messi: 10 frases de Scaloni

El entrenador de la selección argentina brindó una extensa charla antes del cierre de las Eliminatorias

Scaloni y su postura sobre jugar la Finalissima antes del Mundial

Lionel Scaloni ofreció una profunda entrevista en la que puntualizó en importantes temas respecto al futuro de la selección argentina. Además de hacer hincapié en el próximo Mundial 2026 y en la fecha en la que se jugará la Finalissima, se refirió a los retornos de Ángel Di María y Leandro Paredes al fútbol argentino. También dejó una tajante reflexión sobre las especulaciones que rodean a Lionel Messi y su futuro en el combinado nacional.

Leer la nota completa
12:34 hsHoy

El itinerario de la selección argentina:

Hoy 12.00: Conferencia de Lionel Scaloni

Hoy 17.00: Entrenamiento (cerrado)

Mañana 20.30: Argentina-Venezuela en el estadio Antonio Vespucio Liberti de River Plate

Viernes 5 de septiembre 11.00: Entrenamiento (cerrado)

Próximo partido: martes 9/9 en Ecuador

12:32 hsHoy

Habla el líder de La Scaloneta:

A partir de las 12, en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, Lionel Scaloni tomará la palabra en vísperas del encuentro que se disputará mañana entre Argentina y Venezuela por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial 2026.

12:30 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la conferencia de Lionel Scaloni!

(REUTERS/Agustin Marcarian)
(REUTERS/Agustin Marcarian)

