La conferencia de Lionel Scaloni, en vivo: el entrenador de la selección argentina hablará antes del partido con Venezuela

La lista de convocados de la selección argentina para enfrentar a Venezuela y Ecuador:
El Mundial de Qatar fue un sube y baja de emociones constantes para el público argentino. De la incertidumbre por la clasificación a octavos a las atajadas memorables de Emiliano Dibu Martínez y la descollante actuación de Lionel Messi hasta la final contra Francia en el Estadio Lusail. ¿Y después qué? Para Lionel Scaloni, fue darse cuenta de que había algo en su vida que debía modificarse para aligerar su trabajo como seleccionador de la Albiceleste, un cambio radical que lo llevó a priorizar su familia.
Lionel Scaloni confirmó la lista definitiva de la selección argentina para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y Ecuador. El entrenador dio de baja a dos futbolistas de la lista preliminar y la AFA publicó los 29 citados que concentrarán en el predio de Ezeiza.
Lionel Scaloni ofreció una profunda entrevista en la que puntualizó en importantes temas respecto al futuro de la selección argentina. Además de hacer hincapié en el próximo Mundial 2026 y en la fecha en la que se jugará la Finalissima, se refirió a los retornos de Ángel Di María y Leandro Paredes al fútbol argentino. También dejó una tajante reflexión sobre las especulaciones que rodean a Lionel Messi y su futuro en el combinado nacional.
El itinerario de la selección argentina:
Hoy 12.00: Conferencia de Lionel Scaloni
Hoy 17.00: Entrenamiento (cerrado)
Mañana 20.30: Argentina-Venezuela en el estadio Antonio Vespucio Liberti de River Plate
Viernes 5 de septiembre 11.00: Entrenamiento (cerrado)
Próximo partido: martes 9/9 en Ecuador
Habla el líder de La Scaloneta:
A partir de las 12, en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, Lionel Scaloni tomará la palabra en vísperas del encuentro que se disputará mañana entre Argentina y Venezuela por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial 2026.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la conferencia de Lionel Scaloni!