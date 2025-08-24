Las perlitas del debut como titular de Mastantuono en el Real Madrid: un tiro que pasó cerca, sociedad con Güler y un pedido de penal

El debut como titular de Franco Mastantuono en el Real Madrid se convirtió en uno de los focos de atención del encuentro ante el Real Oviedo, en el que el conjunto dirigido por Xabi Alonso se impuso por 3-0 en condición de visitante. El joven argentino, en su segundo partido con la camiseta blanca, formó parte del once inicial y dejó una impresión positiva en el circuito de juego, especialmente por su conexión con Arda Güler.

El desarrollo del primer tiempo mostró a un Madrid dominante, instalado en campo rival y forzando al Oviedo a replegarse cerca de su área. El equipo local, dirigido por Veljko Paunovic, apostó por cerrar los espacios y buscar oportunidades a través del contragolpe.

Por su parte, Mastantuono, quien comenzó jugando por la banda derecha y luego se centralizó, tuvo su primera gran aparición en el encuentro a los 15 minutos. Tras una férrea marca que lo derribó, el argentino de 18 años reclamó un penal, pero el árbitro dio continuidad al partido. El zurdo surgido de River Plate se había filtrado entre dos defensores durante una dinámica asociación de pases de la ofensiva del Merengue.

Diez minutos más tarde, Mastantuono remató por primera vez al arco en el partido. El azuleño recibió el balón de parte del uruguayo Federico Valverde, se acomodó y sacó un zurdazo que se fue apenas por arriba del travesaño, tras haberse desviado en el serbio Luka Ilic.

Poco tiempo después, tuvo una clara chance que no pudo aprovechar. Luego de un centro al segundo palo por parte de Güler, el juvenil argentino no pudo conectar con precisión y se perdió el primer gol de la noche.

La insistencia del conjunto madrileño tuvo su recompensa a los 37 minutos, cuando Kylian Mbappé ejecutó una media vuelta precisa y definió cruzado para vencer al arquero Aarón Escandell, estableciendo el 1-0 en el marcador.

Durante la primera mitad, Mastantuono se destacó por su participación activa en la generación de juego, asociándose con Güler y facilitando la circulación del balón en la zona ofensiva, mientras que el Real mantuvo la presión sobre el arco rival, obligando a Escandell a intervenir en varias.

A medida que avanzó la segunda parte, el Real Oviedo logró equilibrar la tenencia del balón, aunque sin traducir ese dominio en situaciones claras frente al arco de Thibaut Courtois. En el minuto 62, Brahim Díaz reemplazó a Mastantuono, mientras que Vinícius Júnior ingresó por Rodrygo, renovando el ataque del Merengue.

La respuesta del equipo madrileño no se hizo esperar: a los 82 minutos, una presión efectiva de Vinícius en la mitad de la cancha permitió recuperar el balón y habilitar a Mbappé, quien marcó el segundo gol de la noche. El propio Vinícius selló el resultado en el tiempo de descuento, tras una jugada individual que culminó con el tercer tanto para los visitantes.

Con este resultado, el Real Madrid llegó a los seis puntos en el certamen doméstico y se prepara para recibir al Mallorca en la próxima jornada, programada para el sábado 30 de agosto a las 16:30 (hora argentina). Por su parte, el Real Oviedo volverá a ser local en el Estadio Carlos Tartiere, donde enfrentará a la Real Sociedad el mismo día a las 14.