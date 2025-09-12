Deportes

El gesto de Franco Mastantuono que impresionó al Real Madrid: sería titular ante Real Sociedad

El joven argentino busca mantenerse dentro del 11 de la Casa Blanca en su visita a Anoeta

Franco Mastantuono podría ser titular
Franco Mastantuono podría ser titular en el choque contra Real Sociedad (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Franco Mastantuono sorprendió al cuerpo técnico del Real Madrid al renunciar a un día de descanso y presentarse a entrenar tras regresar de sus compromisos internacionales con la selección argentina, lo que le permite perfilarse como titular en el próximo encuentro frente a la Real Sociedad. La actitud del futbolista argentino fue ampliamente destacada por el diario As, que subrayó el impacto positivo de su decisión en el club.

El plantel dirigido por Xabi Alonso tiene previstos ejercicios en Valdebebas esta tarde, tras una jornada en la que se esperaba la reincorporación de todos los internacionales. Según informó el diario de la capital española, “ya estuvieron todos los internacionales ayer en la Ciudad Real Madrid, si bien algunos se quedaron en el gimnasio tras haber llegado de largos vuelos transoceánicos”. Varios jugadores se limitaron a realizar ejercicios regenerativos en instalaciones cubiertas, caso de Federico Valverde, pero el argentino optó por realizar trabajo completo sobre el césped.

El regreso de Mastantuono se produjo después de un receso internacional especialmente productivo en lo personal. El jugador fue titular en el primer partido de la Fecha FIFA, disputado ante la selección de Venezuela. En el segundo compromiso, ingresó en la segunda mitad y se le dio el gusto de portar el dorsal número 10, habitualmente asociado a Lionel Messi. “Fue el madridista el agraciado; es solo un gesto simbólico, pero uno que da cuenta de la importancia que le dan a Mastantuono en su país y de la dimensión que está alcanzando ahora que juega en el Real Madrid”, añadieron.

El hecho de que Mastantuono decidiera entrenar de forma normal, a diferencia de otros integrantes del plantel que permanecieron en el gimnasio, generó una impresión positiva entre los responsables del club. Personas del entorno del equipo expresaron que esta elección demuestra el nivel de compromiso y la ambición profesional que trae el juvenil argentino, reforzando su imagen ante el cuerpo técnico y la directiva. Vale recordar que el surgido de la cantera de River Plate ingresó a falta de 22 minutos en la victoria contra Osasuna y luego fue de la partida contra Real Oviedo y Mallorca.

“Mastantuono lo quiere todo”, tituló el mencionado medio. Luego, en el artículo escrito por el periodista Manu de Juan, añadieron: “El argentino renuncia a un día de descanso y aspira a mantener su puesto en el once ante la Real Sociedad mientras espera que llegue su primer gol con el Real Madrid”. El jugador, que compite por la banda derecha del ataque, sumó puntos en la consideración del entrenador de cara al enfrentamiento ante la Real Sociedad en Anoeta, programado para este sábado.

Franco Mastantuono decidió no descansar tras su participación con la selección argentina y presiona para continuar en el 11 de Xabi Alonso

La plantilla blanca se encuentra ante un contexto particular: Vinicius Junior y Rodrygo permanecerían en Madrid y no viajarán para este compromiso, aunque ambos habitualmente ocupan la banda izquierda. El enfrentamiento en el sector derecho, donde Mastantuono compite con Brahim Díaz, toma relevancia.

“Le toca ahora volver a la rutina de su club y su aparición ayer le da muchas opciones para mantenerse en el once titular para el duelo de mañana ante la Real Sociedad en Anoeta”, remarcaron en la capital española.

El Real Madrid viajará hacia San Sebastián con la expectativa de mantener el liderazgo en la liga, optando por un equipo con variantes frescas y jóvenes en posiciones clave. El ejemplo de Mastantuono refuerza el mensaje que pretende enviar el vestuario respecto al esfuerzo y la predisposición, factores que suelen definir la confianza de los entrenadores en partidos de alto requerimiento físico.

Real Madrid, que este sábado viajará a la casa de la Real Sociedad por La Liga y el 16 de septiembre recibirá al Olympique Marsella de Francia en su estreno en la Champions League, inició su camino en el torneo local con un andar perfecto: 1-0 ante Osasuna, goleada 3-0 contra Real Oviedo y triunfo 2-1 versus Mallorca.

