El video del fuerte comunicado del plantel de Independiente tras la descalificación de la Copa Sudamericana: “Dolor e injusticia”

Los futbolistas del Rojo pidieron el apoyo de los equipos del fútbol argentino y señalaron que el fallo que clasificó a la U de Chile “es peligroso, sienta un precedente y nos guía hacia un lugar oscuro”

Luego de que Independiente fuera sancionado con la descalificación de la Copa Sudamericana tras los graves incidentes ante la Universidad de Chile, por los cuartos de final de la competencia, el plantel del Rojo grabó un video de poco más de cuatro minutos, en el que expresó su “tristeza e impotencia” por la decisión de la Unidad Disciplinaria de la Conmebol, que optó por otorgarles el pasaje a los trasandinos, que como pena recibieron una multa y restricción de espectadores.

El encargado de comenzar y cerrar el discurso en el video fueron el arquero Rodrigo Rey, Iván Marcone y Federico Mancuello las otras voces cantantes, con el resto de sus compañeros de fondo.

“Estamos reunidos como equipo, atravesando igual que nuestros hinchas el mismo sentimiento de dolor e injusticia. En medio de la tristeza e impotencia no es fácil expresarnos, así como tampoco es fácil poner en palabras todo lo que nos tocó vivir en el transcurso de estos días y lo que sentimos con la resolución final”, comenzaron.

“Injusticia es el sentimiento que nos invade, porque no tuvimos la posibilidad de disputar la clasificación dentro de un campo de juego, sino que nos toca ver y sentir cómo un grupo de hinchas visitantes, que vinieron a nuestro estadio con la clara intención de agredir a nuestra gente, hoy seguramente estén festejando que sus actos de violencia les dan como resultado la clasificación a su equipo", continuaron.

“Sin duda, esto es peligroso para el fútbol, un deporte que fomenta la competencia sana, limpia y que trata de ser un espectáculo familiar. Nosotros mismos, dentro de la cancha y durante un largo rato, les insistimos a las autoridades del partido que lo suspendieran y tomaran acción porque todo se estaba descontrolando, pero no tuvimos respuesta ni hubo accionar a ese pedido. Sólo se extendió todo en el tiempo, lo que terminó acrecentando más el grado de violencia, desesperación e inseguridad en las tribunas”, rezó otra parte de la alocución.

“Nos da impotencia saber que, desde nuestro lugar de jugadores hicimos, insistimos, y desde el campo de juego buscamos la forma de que esto se controlara a tiempo. No sucedió así, y ahora el único eliminado es Independiente por haber sido el equipo organizador del partido. Creemos que había un camino posible para impartir justicia, mismo castigo, incluyendo la descalificación para ambos, o disputando dentro del campo de juego los 45 minutos restantes. Como deportistas, entendemos que era la manera más justa y sana de darle una resolución a esta situación que nos superó a todos. Beneficiar solo a una de las partes deja un mensaje peligroso, debido a la magnitud de la violencia en los hechos. Es por eso que queremos pedir a los clubes argentinos y sus jugadores el apoyo que algún día podrán necesitar, porque este precedente, y ojalá nos equivoquemos, nos guía hacia un lugar oscuro de cara a un futuro en una competición limpia. Lo que creen que hubo un solo ganador, están totalmente equivocados. Acá perdió el fútbol", plantea uno de los retazos más fuertes del discurso.

Los violentos incidentes que derivaron en la suspensión de Independiente-Universidad de Chile en la Copa Sudamericana

“Para finalizar, queremos hablarle a la familia de Independiente. Esta resolución que beneficia a solo una de las partes fue un golpe que no merecíamos, pero no tenemos que dejar que eso nos divida y nos detenga. Al contrario, tenemos que construirnos más fuertes, más unidos y más comprometidos que nunca. Cada uno de nosotros tiene un rol en esta reconstrucción, desde el que alienta hasta el que organiza, desde el más chico hasta el más grande. Este club es nuestra casa y la tenemos que cuidar entre todos. Y ahora, en este momento tan delicado, más que nunca tenemos que dejar las diferencias de lado y empujar para adelante, enfocarnos en lo que viene y en los objetivos que todavía tenemos por cumplir, esto se logra con trabajo, compromiso y con algo que nunca nos puede faltar, el apoyo incondicional de ustedes, nuestra gente. Porque la historia de grandeza de este club ha sido marca, cuando estamos unidos, estamos más fuertes. De parte de todo el plantel de Independiente, agradecemos mucho este espacio para poder expresarnos. Gracias”, concluyó otra vez Rey como vocero.

Hace unos días, la dirigencia también había emitido un comunicado cuestionando el fallo. En la carta, dirigida al presidente Alejandro Domínguez, manifestó su "más enérgico repudio frente a la decisión dictada por la entidad que preside, la cual ignora sus reglamentos vigentes y condena injustamente a nuestra Institución".

Además, el club exigió “que se elimine toda referencia a nuestra Institución en el marco del Museo de la Conmebol mientras usted continúe en la presidencia y que se restituyan en forma inmediata todos los elementos entregados por Independiente al Museo de la Conmebol, pues no admitimos que se exhiban en un ámbito que contradice los valores que los hicieron posibles".

Noticia en desarrollo...

