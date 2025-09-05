Independiente hizo un fuerte descargo tras la descalificación de la Sudamericana y pidió que devuelvan los objetos que entregó para el museo de Conmebol

Un fanático de la U de Chile lanza una butaca durante el duelo en Avellaneda ante Independiente (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Conmebol difundió durante la tarde del jueves la decisión de la Comisión Disciplinaria: descalificó a Independiente de la Copa Sudamericana y optó por imponerle a la Universidad de Chile una sanción económica y de restricción de espectadores.

La decisión del máximo organismo no cayó para nada bien en el Rojo, que dejó en claro durante todos sus descargos que los fanáticos chilenos estuvieron durante horas lanzando proyectiles y realizando destrozos en el Estadio Libertadores de América, lo que provocó la suspensión de la llave de octavos de final antes de la vil agresión de los barras locales en la tribuna visitante.

Con ese parámetro como eje, la entidad de Avellaneda expuso en redes sociales el fuerte descargo y el pedido que realizó ante el máximo organismo del fútbol de la región. “Compartimos con nuestras socias, socios e hinchas la nota que el Club Atlético Independiente le presentó hoy al Presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez”, informaron desde las redes sociales en el posteo que subieron para compartir la carta en cuestión.

La entidad de Avellaneda llevó a cabo un contundente descargo criticando la decisión de Conmebol y exigiendo “que se restituyan en forma inmediata todos los elementos entregados por Independiente al Museo de la Conmebol”. “No admitimos que se exhiban en un ámbito que contradice los valores que los hicieron posibles”, argumentaron en el extenso mensaje que firmaron el presidente Néstor Grindetti y el Secretario General Daniel Seoane.

Entre otras cosas, la directiva del Rojo argumenta que “la decisión de la Conmebol sienta un precedente nefasto” y remarca: “Un equipo que estaba en ventaja en la serie, pero que enfrentaba la posibilidad concreta de ser superado en cancha, recurre a la violencia más brutal contra hinchas rivales, logra la cancelación del partido y recibe como “premio” la clasificación desde un escritorio. En otras palabras, la violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final“.

La agresión de barras de Independiente a hinchas chilenos (Foto: AP/Gustavo Garello)

En esa línea, aseguran que el fallo “envía un mensaje devastador y contradictorio a toda Sudamérica: los violentos de siempre pueden salirse con la suya”. Este enfoque deriva en un pedido a Conmebol: “Resulta inaceptable, entonces, que se pretenda utilizar la historia y la gloria de Independiente -con nuestros títulos, nuestros jugadores y hasta nuestros aportes materiales al Museo de la Conmebol- para seguir legitimando una conducción que ha abandonado el espíritu del fútbol sudamericano”.

Independiente es el máximo ganador de Copas Libertadores en la historia con 7 títulos y también es uno de los cinco clubes con más trofeos de la Sudamericana (2) junto con Boca Juniors, Liga de Quito de Ecuador, Athletico Paranaense de Brasil e Independiente del Valle de Ecuador.

La institución de Avellaneda insistió con terminar el partido que se había “cancelado” el miércoles 20 de agosto, pero la Conmebol optó por descalificarlo y darle el pase a cuartos de final a la U de Chile, que se medirá con Alianza Lima de Perú. “Los partidos deben definirse dentro del campo de juego y nunca bajo la presión de quienes intentan torcer la historia a los golpes”, sentenciaron desde el club argentino.

Michael Clark, presidente de U de Chile, aseguró que el público de su equipo tuvo un "comportamiento ejemplar" (Foto: AP Photo/Gustavo Garello)

Al mismo tiempo, desde la U de Chile hubo también un descargo en el que mostraron su conformidad por avanzar a los cuartos de final del torneo, pero plantearon su desacuerdo por la sanción al público: “Lamentamos profundamente que este fallo afecte por siete partidos a nuestro público local, que ha tenido un comportamiento ejemplar durante los duelos disputados este año en las copas Libertadores y Sudamericana”, sentenció Michael Clark, presidente del Directorio que maneja el club chileno. Hay que tener en cuenta que el combinado chileno había tenido este año sanciones previas por diferentes situaciones que se desarrollaron en los duelos contra Botafogo de Brasil por la Copa Libertadores y contra Guaraní de Paraguay por la Sudamericana.

En Argentina, el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, emitió su opinión sobre el fallo en redes sociales: “Eligieron la más fácil, muy difícil de entender cómo llegaron a tomar una decisión así. Y no justifico ningún tipo de violencia eh. Pero muy injusto todo”, escribió la máxima autoridad del elenco del Pincha en respaldo a Independiente.

Hay que tener en cuenta que el Museo Conmebol, inaugurado en 2009, está en la sede de Asunción (Paraguay) y exhibe distintos elementos representativos de los clubes más importantes de la región.

EL TEXTO COMPLETO DE LA CARTA QUE ENVIÓ INDEPENDIENTE A LA CONMEBOL

Al Señor Presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Sr. Alejandro Domínguez.

De nuestra mayor consideración:

El Club Atlético Independiente, asociación civil sin fines de lucro con más de 120 años de historia y más de 170.000 socias y socios, se dirige a usted para manifestar su más enérgico repudio frente a la decisión dictada por la entidad que preside, la cual ignora sus reglamentos vigentes y condena injustamente a nuestra Institución.

El contraste es evidente: mientras Independiente representa la esencia del fútbol sudamericano como institución social y deportiva, sostenida por sus socios y socias, la Universidad de Chile ha mutado hacia un modelo de sociedad anónima, orientado a la rentabilidad y especulación empresarial. Al fallar en su favor, la Conmebol no solo violenta su propio estatuto y jurisprudencia, sino que confirma un rumbo en el que las utilidades pesan más que la verdad deportiva.

Esta resolución no es un error jurídico de un tribunal: es una decisión política que desnuda la preferencia por aquellas estructuras privadas con las que resulta más sencillo proyectar convenios, negocios y beneficios futuros. El fútbol es de los clubes con el modelo de asociación civil, sostenido durante más de un siglo por el sacrificio de millones de hinchas, queda así relegado por un modelo ajeno a los valores sociales que dieron origen a nuestras instituciones.

La decisión de la Conmebol sienta un precedente nefasto: un equipo que estaba en ventaja en la serie, pero que enfrentaba la posibilidad concreta de ser superado en cancha, recurre a la violencia más brutal contra hinchas rivales, logra la cancelación del partido y recibe como “premio” la clasificación desde un escritorio. En otras palabras, la violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final.

Independiente siempre defendió una convicción irrenunciable: los partidos deben definirse dentro del campo de juego y nunca bajo la presión de quienes intentan torcer la historia a los golpes. Resulta increíble que sus propias palabras en otro momento de la historia hayan sido: “el fútbol no se gana con piedras ni agresiones, la ganan los jugadores en la cancha”. Este fallo contradice esa versión y envía un mensaje devastador y contradictorio a toda Sudamérica: los violentos de siempre pueden salirse con la suya.

Resulta inaceptable, entonces, que se pretenda utilizar la historia y la gloria de Independiente -con nuestros títulos, nuestros jugadores y hasta nuestros aportes materiales al Museo de la Conmebol- para seguir legitimando una conducción que ha abandonado el espíritu del fútbol sudamericano.

Por ello, exigimos de manera inmediata:

- Que se elimine toda referencia a nuestra Institución en el marco del Museo de la Conmebol mientras usted continúe en la presidencia.

- Que se restituyan en forma inmediata todos los elementos entregados por Independiente al Museo de la Conmebol, pues no admitimos que se exhiban en un ámbito que contradice los valores que los hicieron posibles.

Independiente defenderá siempre el lugar de las asociaciones civiles sin fines de lucro en el fútbol sudamericano. Los clubes no nacieron como sociedades comerciales: nacieron como espacios de encuentro, cultura y pertenencia. Esa es la verdad que se pretende borrar, y esa es la verdad que nunca dejaremos de defender.

Y lo decimos con toda la claridad: el fallo emitido es una afrenta al espíritu del deporte, una violación a su propio reglamento y un insulto a la memoria de millones de hinchas que construyeron la grandeza de este continente con sacrificio y pasión. No es sólo Independiente el que ha sido condenado: es la justicia deportiva la que ha sido pisoteada. Están matando al fútbol.

La historia será implacable con quienes eligieron el camino de la conveniencia por sobre el de la verdad. En Independiente estamos seguros de que la gloria se busca siempre con las manos limpias y los brazos en alto.

La primera página de la carta que Independiente envió a Conmebol

La segunda página de la carta que Independiente envió a Conmebol