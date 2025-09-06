Así quedó la tabla de posiciones del Rugby Championship tras la agónica derrota de Los Pumas contra los Wallabies en Australia

Los Pumas afrontaron el primer partido contra Australia de la edición 2025 del Rugby Championship con el duelo que se desarrolló en el Queensland Country Bank Stadium por la tercera fecha del torneo.

En un encuentro cargado de intensidad y alternancia en el marcador, los dirigidos por Felipe Contepomi cayeron 28-24 en Townsville. El seleccionado argentino comenzó sólido, capitalizando las infracciones rivales mediante la efectividad a los palos de Santiago Carreras y apoyando tries clave a través de Bautista Delguy y Mateo Carreras. Argentina supo sostener la ventaja durante buena parte del partido, pero sufrió ante la reacción australiana y la presión física de los Wallabies, especialmente en el cierre.

Australia revirtió el marcador en la última jugada del partido con un try de Angus Bell, sellando una victoria sobre el final que dejó sin premio a un equipo argentino que había mostrado orden y decisión.

El representativo argentino de rugby había comenzado este certamen con dos presentaciones en casa ante los All Blacks. En el duelo que disputaron en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, perdieron 41-24 ante los neozelandeses. Sin embargo, una semana más tarde hicieron historia al superar a uno de los equipos más poderosos del mundo por primera vez en Argentina: se impusieron 29-23 en el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires.

Australia superó por 28 a 24 a los Pumas en la última jugada del partido

Del otro lado, los australianos lograron una victoria histórica en el estreno del torneo tras vencer por 38-22 a Sudáfrica en Johannesburgo. Sin embargo, los Springboks se tomaron revancha una semana más tarde y se impusieron por 30-22 en Ciudad del Cabo.

Hay que tener en cuenta que esta tercera fecha también tendrá el duelo entre Sudáfrica y Nueva Zelanda en el Eden Park de Auckland a partir de las 4 de la mañana de este sábado.

El representativo albiceleste saldrá a la cancha nuevamente el próximo sábado 13 de septiembre en el Sydney Football Stadium para jugar la cuarta fecha del Rugby Championship: el duelo comenzará a la 1 de la mañana.

La agenda marca que los dirigidos por Felipe Contepomi visitarán el sábado 27 de septiembre a Sudáfrica en el Kings Park Stadium de la ciudad de Durban y tendrán la revancha una semana más tarde, el sábado 4 de octubre, en el Twickenham Stadium de Londres, Inglaterra.

Australia es un rival especial para el seleccionado argentino en el Rugby Championship. Contra este país obtuvo su primera victoria en el certamen en 2014 (21-17) en Mendoza y luego lo superó otras cuatro veces: 23-19 en Gold Coast en 2018, 48-17 en San Juan en 2022, 34-31 en Sydney durante 2023 y 67-27 en Santa Fe por la edición 2024.

TABLA DE POSICIONES DEL RUGBY CHAMPIONSHIP 2025

EL FIXTURE DE LOS PUMAS EN EL RUGBY CHAMPIONSHIP 2025

• Fecha 1: 24-41 vs. Nueva Zelanda en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba (Argentina)

• Fecha 2: 29-23 vs. Nueva Zelanda en el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires (Argentina)

• Fecha 3: 24-28 vs. Australia en el North Queensland Stadium de Queensland (Australia)

• Fecha 4: vs. Australia (sábado 13/9, 01.00) en el Allianz Stadium de Sydney (Australia)

• Fecha 5: vs Sudáfrica (sábado 27/9, 12.10) en el Kings Park Stadium de Durban (Sudáfrica)

• Fecha 6: vs Sudáfrica (sábado 4/10, 10.00) en el Twickenham Stadium de Londres (Inglaterra).