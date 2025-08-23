Deportes

Los Pumas buscarán un triunfo histórico ante los All Blacks en la segunda fecha del Rugby Championship: hora, TV y formaciones

El seleccionado argentino enfrenta a Nueva Zelanda por la segunda fecha del torneo tras la derrota del sábado pasado. Jugarán en el José Amalfitani desde las 18.10

Por Pablo Deluca

Guardar
Jordie Barrett, de Nueva Zelanda,
Jordie Barrett, de Nueva Zelanda, conduce el balón en un partido del campeonato de rugby ante Argentina, el sábado 16 de agosto de 2025, en Córdoba (AP Foto/Nicolás Aguilera)

Argentina busca hacer historia con su primer triunfo ante Nueva Zelanda como local en el Estadio José Amalfitani de Liniers, por la segunda fecha del Rugby Championship. El seleccionado que conduce Felipe Contepomi llega a este duelo lleno de expectativas, tras confirmar solo dos modificaciones respecto al primer partido: el ingreso de Mateo Carreras y Juan Martín González por Rodrigo Isgró y Marcos Kremer. La mira está puesta en dar el golpe y conseguir una victoria inédita ante los All Blacks en casa.

Los Pumas vienen de caer ante el mismo rival el sábado pasado, en Córdoba, por 41-22. Esta vez, el equipo buscará potenciar la obtención y aprovechar la explosión de Carreras en las puntas, un factor que el staff considera decisivo frente a un adversario de máxima exigencia. El antecedente bajo el cielo de Buenos Aires es alentador, ya que el último compromiso de Argentina en este escenario fue con festejo nacional: triunfo ante Francia en 2024 por 33-25. Estirar la racha positiva en Vélez es uno de los objetivos que refuerzan la motivación del plantel.

Will Jordan irá de
Will Jordan irá de la partida el sábado (REUTERS/Stephanie Lecocq/File Photo)

La formación inicial exhibe continuidad y confianza en la base que inauguró el torneo, con la esperanza puesta en que los ajustes aporten mayor velocidad y precisión.

Enfrente, Nueva Zelanda se presenta como un escollo tan temible como habitual. El conjunto dirigido por Scott Robertson nunca perdió un test match en tierras argentinas y viene de imponerse con claridad en el primer partido del torneo. Entre las novedades principales aparece el debut de Simon Parker como octavo titular, reemplazando a Du’Plessis Kirifi, lo que implica además el movimiento de Ardie Savea como ala. La presencia de Wallace Sititi entre los relevos añade más variantes de impacto para el visitante.

La estadística alimenta la ilusión argentina: Los Pumas vencieron a los neozelandeses en tres ocasiones en los últimos años, pero nunca lo lograron en su propia casa. Un escenario repleto en Vélez Sarsfield y un rival sin fisuras potencian el atractivo de un choque que promete intensidad.

La cita está pactada para las 18:10, con arbitraje del australiano Nic Berry y transmisión en vivo de ESPN y Disney+. El segundo duelo sudamericano de la jornada tendrá a Sudáfrica enfrentando a Australia desde las 12:10, completando el panorama de la fecha.

Mateo Carreras hará su debut
Mateo Carreras hará su debut en el Rugby Championship 2025 (REUTERS/Christian Hartmann)

La principal duda para Contepomi giró en torno al pack de forwards y la elección de los extremos, donde Carreras se ganó la confianza tras los entrenamientos modificados por la intensa lluvia en Buenos Aires. Los dos seleccionados llegan en etapa de ajustes, con objetivos claros y la premisa de sumar puntos vitales para la clasificación en el torneo.

  • Horario: 18.10
  • EstadioJosé Amalfitani (Buenos Aires)
  • Árbitro: Nic Berry
  • Asistente 1: Pierre Brousset (FFR)
  • Asistente 2: Morné Ferreira (SARU)
  • TMO: Marius van der Westhuizen (SARU)
  • FPRO: Damon Murphy (RA)
  • TransmisiónESPN y Disney+

ALINEACIONES

  • Argentina : Mayco Vivas, Julián Montoya (C), Pedro Delgado, Franco Molina, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Juan Cruz Mallía.
  • Suplentes: 16- Ignacio Ruiz, 17- Nahuel Tetaz Chaparro, 18- Joel Sclavi, 19- Guido Petti, 20- Marcos Kremer, 21- Simón Benítez Cruz, 22- Santiago Carreras, 23- Justo Piccardo.
  • Nueva Zelanda : Ethan de Groot, Codie Taylor, Fletcher Newell, Scott Barrett (C), Fabian Holland, Tupou Vaa’i, Ardie Savea, Simon Parker, Cortez Ratima, Beauden Barrett, Rieko Ioane, Jordie Barrett, Billy Proctor, Sevu Reece, Will Jordan.
  • Suplentes: 16- Samisoni Taukei’aho, 17- Tamaiti Williams, 18- Pasilio Tosi, 19- Josh Lord, 20- Wallace Sititi, 21- Finlay Christie, 22- Quinn Tupaea, 23- Damian McKenzie.

Temas Relacionados

Los PumasAll BlacksRugbyDeportes-argentinaseleccion argentina de rugbyseleccion de nueva zelanda de rugby

Últimas Noticias

Sin Messi, el Inter Miami chocará con el DC United por la MLS: hora, TV y formaciones

Las Garzas visitarán al elenco de Washington desde las 20:30. Transmitirá Apple TV

Infobae

San Lorenzo recibirá a Instituto en busca de retomar el liderazgo de su zona en el Clausura: hora, TV y formaciones

Además del duelo en el Nuevo Gasómetro que comenzará a las 14.30, jugarán Atlético Tucumán-Talleres y San Martín-Gimnasia (ambos desde las 20)

San Lorenzo recibirá a Instituto

En un final con polémica, Tigre empató 1-1 contra Independiente Rivadavia por la sexta fecha del Torneo Clausura

El Matador y la Lepra repartieron puntos en Victoria. En primer turno, Barracas Central también igualó por el mismo resultado ante Defensa y Justicia y se mantiene en la cima de la zona A

En un final con polémica,

De las tragedias de Heysel y Hillsborough al Informe Taylor: la transformación del fútbol inglés

Las catástrofes de los años ochenta expusieron la falta de control en los estadios británicos y llevaron a una reforma integral que modernizó las canchas, erradicó la violencia organizada y redefinió la experiencia del hincha

De las tragedias de Heysel

La Liga Profesional confirmó la postergación del partido entre Independiente y Platense por el Torneo Clausura

Tras una disposición de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, el encuentro que debía disputarse el domingo 24 de agosto fue suspendido

La Liga Profesional confirmó la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Clima primaveral en Buenos Aires:

Clima primaveral en Buenos Aires: así estarán el fin de semana y el inicio de la semana

Secuestraron más de 50 kilos de cocaína que estaban escondidos en el tanque de un camión: hay tres detenidos

Volvieron a detener al financista Daniel Casanovas y a su esposa por presuntos negocios irregulares

Así opera una red de más de mil voluntarios ucranianos que unen fuerzas para apoyar a los militares en el frente

Cómo es el truco de la cebolla para limpiar la parrilla

INFOBAE AMÉRICA
El régimen norcoreano amenazó a

El régimen norcoreano amenazó a Seúl con una “confrontación” tras un incidente con disparos de advertencia en la frontera

Así opera una red de más de mil voluntarios ucranianos que unen fuerzas para apoyar a los militares en el frente

El día que una fanática intentó secuestrar a Al Pacino, el Bronx como refugio y la noche que casi termina en tragedia

La vida de lujos y excesos de Laureano Ortega, el delfín de la dictadura de Nicaragua

Sánchez Berzaín: “Paz o Quiroga, si deciden por el continuismo, tienen los días contados”

TELESHOW
Nath Aponte: “A los 14

Nath Aponte: “A los 14 años me independicé”

Lizardo Ponce: “Piensan que soy amigo de todos”

El orgullo de Pampita: su hija Anita la acompañó durante las grabaciones de Los 8 escalones

Rocío Guirao Díaz y sus hijas asistieron al show de Emilia Mernes en Miami: el encuentro íntimo con la cantante

Es artista callejero, perdió a sus padres, cría a su hermana y se luce en La Voz Argentina: “Me identifico con Ale Sergi”