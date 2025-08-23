Los Pumas buscarán un triunfo histórico ante los All Blacks en la segunda fecha del Rugby Championship: hora, TV y formaciones

Jordie Barrett, de Nueva Zelanda, conduce el balón en un partido del campeonato de rugby ante Argentina, el sábado 16 de agosto de 2025, en Córdoba (AP Foto/Nicolás Aguilera)

Argentina busca hacer historia con su primer triunfo ante Nueva Zelanda como local en el Estadio José Amalfitani de Liniers, por la segunda fecha del Rugby Championship. El seleccionado que conduce Felipe Contepomi llega a este duelo lleno de expectativas, tras confirmar solo dos modificaciones respecto al primer partido: el ingreso de Mateo Carreras y Juan Martín González por Rodrigo Isgró y Marcos Kremer. La mira está puesta en dar el golpe y conseguir una victoria inédita ante los All Blacks en casa.

Los Pumas vienen de caer ante el mismo rival el sábado pasado, en Córdoba, por 41-22. Esta vez, el equipo buscará potenciar la obtención y aprovechar la explosión de Carreras en las puntas, un factor que el staff considera decisivo frente a un adversario de máxima exigencia. El antecedente bajo el cielo de Buenos Aires es alentador, ya que el último compromiso de Argentina en este escenario fue con festejo nacional: triunfo ante Francia en 2024 por 33-25. Estirar la racha positiva en Vélez es uno de los objetivos que refuerzan la motivación del plantel.

Will Jordan irá de la partida el sábado (REUTERS/Stephanie Lecocq/File Photo)

La formación inicial exhibe continuidad y confianza en la base que inauguró el torneo, con la esperanza puesta en que los ajustes aporten mayor velocidad y precisión.

Enfrente, Nueva Zelanda se presenta como un escollo tan temible como habitual. El conjunto dirigido por Scott Robertson nunca perdió un test match en tierras argentinas y viene de imponerse con claridad en el primer partido del torneo. Entre las novedades principales aparece el debut de Simon Parker como octavo titular, reemplazando a Du’Plessis Kirifi, lo que implica además el movimiento de Ardie Savea como ala. La presencia de Wallace Sititi entre los relevos añade más variantes de impacto para el visitante.

La estadística alimenta la ilusión argentina: Los Pumas vencieron a los neozelandeses en tres ocasiones en los últimos años, pero nunca lo lograron en su propia casa. Un escenario repleto en Vélez Sarsfield y un rival sin fisuras potencian el atractivo de un choque que promete intensidad.

La cita está pactada para las 18:10, con arbitraje del australiano Nic Berry y transmisión en vivo de ESPN y Disney+. El segundo duelo sudamericano de la jornada tendrá a Sudáfrica enfrentando a Australia desde las 12:10, completando el panorama de la fecha.

Mateo Carreras hará su debut en el Rugby Championship 2025 (REUTERS/Christian Hartmann)

La principal duda para Contepomi giró en torno al pack de forwards y la elección de los extremos, donde Carreras se ganó la confianza tras los entrenamientos modificados por la intensa lluvia en Buenos Aires. Los dos seleccionados llegan en etapa de ajustes, con objetivos claros y la premisa de sumar puntos vitales para la clasificación en el torneo.

Horario : 18.10

Estadio : José Amalfitani (Buenos Aires)

Árbitro : Nic Berry

Asistente 1 : Pierre Brousset (FFR)

Asistente 2 : Morné Ferreira (SARU)

TMO : Marius van der Westhuizen (SARU)

FPRO : Damon Murphy (RA)

Transmisión: ESPN y Disney+

ALINEACIONES

Argentina : Mayco Vivas, Julián Montoya (C), Pedro Delgado, Franco Molina, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16- Ignacio Ruiz, 17- Nahuel Tetaz Chaparro, 18- Joel Sclavi, 19- Guido Petti, 20- Marcos Kremer, 21- Simón Benítez Cruz, 22- Santiago Carreras, 23- Justo Piccardo.

Nueva Zelanda : Ethan de Groot, Codie Taylor, Fletcher Newell, Scott Barrett (C), Fabian Holland, Tupou Vaa’i, Ardie Savea, Simon Parker, Cortez Ratima, Beauden Barrett, Rieko Ioane, Jordie Barrett, Billy Proctor, Sevu Reece, Will Jordan.

Suplentes: 16- Samisoni Taukei’aho, 17- Tamaiti Williams, 18- Pasilio Tosi, 19- Josh Lord, 20- Wallace Sititi, 21- Finlay Christie, 22- Quinn Tupaea, 23- Damian McKenzie.