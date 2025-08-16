Deportes

Los Pumas iniciarán su camino en el Rugby Championship ante los All Blacks en Córdoba: hora, TV y formaciones

El combinado argentino debutará en la competencia que reúne a los mejores conjuntos de hemisferio sur ante su par de Nueva Zelanda. Desde las 18.10, por ESPN 2 y Disney+

Horario y dónde ver Pumas-All Blacks:

El partido se podrá ver a través de ESPN 2 y la plataforma de streaming Disney+

18.10 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

17.10 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

16.10 Ecuador, Colombia y Perú

15.10 México

Formación de los All Blacks:

Formación de los Pumas:

Los Pumas y los All Blacks se verán las caras este sábado 16 de agosto, desde las 18.10, en el estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba). El árbitro principal será el francés Pierre Brousst, mientras que sus asistentes serán Nic Berry y Morné Ferreira. El encargado del TMO será Marius van der Westhuizen y el FPRO estará Damon Murphy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Pumas y All Blacks, correspondiente a la fecha 1 del Rugby Championship 2025.

Los Pumas recibirán en Córdoba
Los Pumas recibirán en Córdoba a los All Blacks

