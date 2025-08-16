Los Pumas iniciarán su camino en el Rugby Championship ante los All Blacks en Córdoba: hora, TV y formaciones

Horario y dónde ver Pumas-All Blacks:
El partido se podrá ver a través de ESPN 2 y la plataforma de streaming Disney+
18.10 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay
17.10 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)
16.10 Ecuador, Colombia y Perú
15.10 México
Los Pumas y los All Blacks se verán las caras este sábado 16 de agosto, desde las 18.10, en el estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba). El árbitro principal será el francés Pierre Brousst, mientras que sus asistentes serán Nic Berry y Morné Ferreira. El encargado del TMO será Marius van der Westhuizen y el FPRO estará Damon Murphy
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Pumas y All Blacks, correspondiente a la fecha 1 del Rugby Championship 2025.