Los dramáticos 4 minutos finales que dejaron a Los Pumas con las manos vacías ante los Wallabies: “Es una derrota difícil de digerir”

La definición del partido se produjo en los instantes finales, cuando Australia logró revertir el marcador y selló una victoria por 28-24 sobre Los Pumas en el Queensland Country Bank Stadium de Townsville. Este resultado, correspondiente a la tercera jornada del Rugby Championship 2025, dejó al seleccionado argentino sin la posibilidad de consolidarse en la pelea por el título, tras un desenlace marcado por la alternancia en el tanteador y la tensión hasta el último minuto.

El momento decisivo del complemento llegó en el minuto 21, cuando una infracción de Mateo Carreras derivó en tarjeta amarilla por offside, dejando a Los Pumas con 14 jugadores durante diez minutos. Australia aprovechó la superioridad numérica y, nuevamente a través de Sua’ali’i, igualó el marcador en 21-21 tras la conversión. Con el regreso de Carreras, el equipo argentino recuperó la paridad numérica, aunque atravesó su tramo más complicado ante la presión local.

A dos minutos del final, Juan Cruz Mallía sumó un penal que devolvió la ventaja a Los Pumas por 24-21. En los últimos compases, Australia optó por el line-out en lugar de buscar el empate con un penal, intensificando su apuesta ofensiva. En tiempo adicional, tras varios intentos cerca del in-goal argentino, Angus Bell logró vulnerar la defensa y apoyó el try decisivo. La conversión posterior selló el 28-24 definitivo, dejando a Argentina sin el resultado que buscaba en el Rugby Championship.

Tras el encuentro, el entrenador Felipe Contepomi analizó el final: “Es difícil hacerlo en caliente, pero creo que habrá mucho para aprender, en el segundo tiempo cometimos muchos errores individuales y colectivos. Es para aprender. Por momentos hicimos lo que queríamos, sacamos eso de positivo. Hay que entender por qué no nos salieron las cosas bien. Duele perder al último minuto, pero felicitaciones a Australia, lo fueron a buscar, lo quisieron más que nosotros y a veces en el rugby se resuelve con cosas muy simples, el que quiere más, lo tiene”.

El estratega albiceleste fue muy autocrítico con el rendimiento de su equipo: “En el segundo tiempo no es que fueron todas cosas malas, pero hubo errores individuales que nos cuestan muy caro. Hay que entender la responsabilidad individual para entender lo colectivo. Estás ganando un partido y lo perdés faltando un minuto, cómo no va a doler”.

Antes del descanso, la supremacía argentina en el contacto y la gestión de los tiempos generó nuevas infracciones del local. Santiago Carreras acertó un penal desde una posición favorable y llevó el marcador a 21-7, consolidando la eficacia de Los Pumas en la capitalización de los errores rivales. El primer tiempo concluyó con una actuación consistente de los visitantes, sostenida por la disciplina y la potencia de sus backs.

El segundo tiempo presentó un panorama completamente distinto. Australia mostró mayor determinación y, a los seis minutos, una jugada colectiva permitió a Joseph-Aukuso Sua’ali’i apoyar un try, convertido por Lynagh, que redujo la diferencia a 21-14. El cuerpo técnico argentino respondió con una serie de cambios tácticos, incorporando a Joaquín Oviedo, Guido Petti Pagadizábal, Francisco Coria Marchetti y Benjamín Elizalde para refrescar el equipo. El partido entró en una fase de mayor paridad, sin un claro dominador y con el marcador inalterado durante varios minutos, interrumpido nuevamente por una pausa para hidratarse debido al calor en Townsville.

“Va a ser una derrota difícil de digerir, tenemos todo el día de hoy, mañana hay que pasar la página. Tenemos mucho que aprender de este partido. En el primer tiempo hicimos lo que habíamos preparado, en el segundo nos desprendimos mucho de la pelota. Como equipo en general estuvimos bien, pero tuvimos muchos errores individuales evitables que son los que tenemos que corregir para crecer como equipo. Es responsabilidad de cada uno repasar lo que fue el partido a nivel individual y qué le aportó uno al equipo para ser mejor para la semana que viene y crecer como equipo”, comentó Juanchi Mallía.

La tabla de posiciones, tras la victoria 24-17 de los All Blacks sobre los Springboks en el Eden Park de Auckland, muestra a Australia en el segundo lugar con 9 unidades, mientras que Nueva Zelanda lidera con 10. Argentina comparte el tercer puesto con Sudáfrica, ambos con 5 puntos. El próximo compromiso de Los Pumas será el sábado 13 de septiembre en el Sydney Football Stadium, donde disputarán la cuarta fecha del torneo a la 1 de la mañana (hora argentina).