Los emotivos mensajes dedicados a Messi de sus compañeros de Selección: “Te voy a disfrutar hasta el último día como el primero”

Los principales futbolistas de la selección argentina utilizaron las redes sociales para despedir con afecto a Lionel Messi de los partidos por los puntos con la Albiceleste en suelo nacional. Anoche, ante Venezuela, el capitán dio su última función en la que se despachó con un doblete para encaminar al equipo dirigido por Lionel Scaloni al 3-0 definitivo.

Fue una noche emotiva de principio a fin. Porque Messi se emocionó durante la entrada en calor, ya en el campo de juego, seguramente repasando rápidamente todos los momentos que acontecieron con la camiseta celeste y blanca. Y la emotividad se replicó por miles en las tribunas, que le hicieron reverencia en varios momentos del encuentro y corearon su apellido en incontables oportunidades. Después del match, todo se hizo más fuerte: puertas adentro y en las redes sociales.

“El show debe continuar, Enano”, fue el mensaje de Nicolás Otamendi, el otro futbolista que confirmó que también disputó su último partido con la Selección por los puntos en condición de local. El defensor de 37 años fijó al Mundial 2026 como el último compromiso que afrontará con el conjunto nacional en su carrera. A su posteo en Instagram se sumaron los corazones que escribió Ángel Di María, un “Claro pa” del Dibu Martínez, que acompañó con el emoji de un fueguito y un corazón, y los corazones de la cuenta de AFA.

El mensaje más elaborado fue el de Rodrigo De Paul, fiel ladero de Messi (hoy hasta en Inter Miami cubriendo su espalda). “No sé hasta cuándo, pero hasta el último día te voy a disfrutar como el primero. GRACIAS MAESTRO”, fue el recado de flamante refuerzo de la franquicia rosa. Y a eso justamente hizo alusión el Dibu Martínez, quien también comentó su publicación: “Motor pink”, fue el juego de palabras en inglés por el apodo de De Paul (Motorcito) y los nuevos colores que viste con su club en Estados Unidos.

Otros futbolistas fueron más contundentes y simplemente compartiron imágenes personales con el número 10 y emblema albiceleste. Fueron los casos de Leandro Paredes, Lautaro Martínez, Thiago Almada, Exequiel Palacios y Julián Álvarez, que hizo su breve descargo: “Una vez más, el fútbol regalando momentos históricos”. El Cuti Romero, quien quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y no podrá jugar la última fecha ante Ecuador en Guayaquil, hasta ofreció un tono melancólico: “Ojalá sean eternos. Qué hermoso compartir estos momentos con ustedes”.

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni también le dedicó algunas palabras a su capitán y hasta confirmó que lo dio de baja para embarcarse para la última jornada: “El partido de Leohay poco que comentar. No va a viajar a Ecuador, tendría que haber salido, no salió por la emotividad del partido. Terminó bastante cargado. Tiene merecido pasar unos días con su familia”.

“Fueron muchas emociones, sabía que era el último acá por los puntos. Es lo mejor poder terminar de esta manera acá. Por muchos años tuve el cariño en Barcelona, y mi sueño era tenerlo acá en el país, con mi gente”, dijo Lionel. Su agenda indica que quedará liberado para disfrutar unos días con su familia antes de reintegrarse a Inter Miami.

El calendario internacional prevé que los equipos nacionales retomen la actividad en las ventanas FIFA de octubre y noviembre. Según información oficial de la AFA, el plantel dirigido por Scaloni realizará una gira por Estados Unidos entre el 6 y el 14 de octubre, con partidos programados ante Venezuela y Puerto Rico (rivales todavía no confirmados oficialmente). Las sedes iniciales serían el Hard Rock Stadium de Miami y el Soldier Field de Chicago. Posteriormente, en noviembre, la selección campeona del mundo tiene previsto viajar a Luanda (Angola) y luego a Kerala (India), en el marco de la ventana FIFA del 10 al 18 de ese mes.

La siguiente ocasión en la que Messi podría vestir oficialmente la camiseta argentina será en la Finalissima frente a España, una final que enfrenta a los campeones de la Copa América y la Eurocopa. Este encuentro está programado para la ventana FIFA de marzo de 2026 (del 23 al 31 de marzo), aunque la fecha y la sede aún deben definirse, decisión que se tomará entre septiembre y noviembre de este año durante las Eliminatorias Europeas. Entre las ciudades candidatas para albergar el evento figuran Londres, Qatar y Arabia Saudita. En la edición anterior, celebrada en 2022, Argentina venció a Italia por 3-0 en Wembley (Inglaterra). Durante esa ventana de marzo, la selección podría disputar un amistoso adicional.

Antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, la Selección Argentina afrontaría dos amistosos entre el 1° y el 9 de junio, fechas estipuladas por la FIFA para partidos internacionales. El sorteo de los grupos del Mundial se celebrará el 5 de diciembre de 2025. El torneo, que por primera vez contará con 48 equipos y 104 partidos, comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y concluirá el 19 de julio en Nueva York.

OTROS POSTEOS DE LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN PARA MESSI