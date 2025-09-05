El emotivo mensaje de Anto Roccuzzo dedicado a Lionel Messi: “Que suerte la nuestra de acompañarte”

El posteo de Antonela Roccuzzo (Foto: @antonelaroccuzzo)

No fue una jornada más para Lionel Messi en el Estadio Mas Monumental. La victoria 3-0 de Argentina sobre Venezuela no cambia nada ya del seleccionado en las Eliminatorias Sudamericanas, pero sin dudas que será un encuentro recordado por siempre. Leo anotó dos goles en el duelo que fijó su despedida oficial del país, con la mira ya puesta en la preparación rumbo al Mundial 2026 que se desarrollará el año próximo en Canadá, México y Estados Unidos.

El capitán, de 38 años, estuvo acompañado por la mayor parte de su familia en el recinto de Núñez y su esposa, Antonela Roccuzzo, le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales. “Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo. Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino!!! Te amamos Leo Messi”, escribió en su Instagram seguido por más de 40 millones de personas.

La tierna foto que eligió Anto en su posteo (Foto: @antonelaroccuzzo)

La rosarina eligió cuatro fotos para acompañar su posteo: tres de ellas fueron de Leo con Thiago (12 años), Mateo (9) y Ciro (7), sus hijos, durante el himno. La restante fue una del menor de los Messi caminando por el césped del estadio.

Entre los comentarios sobresalió el de Daniella Semaan, pareja de Cesc Fábregas y amiga de la familia, con un mensaje de tres emojis de corazón. Pero también aparecieron personalidades de distintos ámbitos como la estrella del hockey Agustina Albertario o el conductor Andy Kusnetzoff.

Otra de las postales que subió Antonela (Foto: @antonelaroccuzzo)

Sus compañeros también quisieron dejar un mensaje para acompañar al futbolista del Inter Miami en esta emotiva jornada. Rodrigo De Paul, quien se sumó en las últimas semanas al equipo de la MLS para militar junto con Messi, escribió: “No sé hasta cuándo, pero hasta el último día te voy a disfrutar como el primero. GRACIAS MAESTRO”. Ese posteo del mediocampista tuvo el comentario de David Beckham, propietario de las Garzas de Miami: “Number one”.

Leandro Paredes también dedicó un posteo a Messi en el que escogió una foto abrazandolo: puso un “10″ junto con la bandera de Argentina y un emoji de corazón celeste. Nicolás Otamendi, quien también anunció que fue su última aparición en el país por Eliminatorias, subió una foto con Messi y firmó: “El show debe continuar enano”.

Roccuzzo y la familia Messi siguieron el partido desde el palco (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

La decisión de Lionel Scaloni de excluir a Lionel Messi del próximo partido de la selección argentina en las Eliminatorias Sudamericanas marcó el cierre de una noche cargada de emociones en el Monumental. El entrenador confirmó que el capitán no viajará a Ecuador para disputar la última jornada, tras haber protagonizado una actuación sobresaliente ante Venezuela y despedirse oficialmente de las Eliminatorias en suelo argentino. “No va a viajar a Ecuador, ha terminado cansado. La verdad que tendría que haber salido y no lo hizo por la emotividad del partido. Más o menos ya lo habíamos hablado de que juegue todo el partido, pero tendría que haber salido. Ha terminado bastante cargado, así que a Ecuador no va a ir. Merecido tiene pasar unos días con su familia”, explicó Scaloni al término del encuentro.

El mensaje que le dedicó Rodrigo De Paul a Messi

La noche en el Monumental quedó grabada en la memoria de los aficionados por el doblete de Messi, quien alcanzó su gol número 134 con la camiseta nacional y sumó su tanto 36 en Eliminatorias, además del octavo en la presente edición del certamen.

La jornada estuvo marcada por la emotividad desde el inicio. Antes del partido, Messi recibió una ovación ensordecedora al salir al campo para el calentamiento. Consciente de que se trataba de su despedida oficial en territorio argentino, el capitán no pudo contener las lágrimas y permaneció visiblemente conmovido durante varios minutos. En las tribunas, Anto Roccuzzo siguió cada instante con emoción, mientras el público reconocía la trayectoria del capitán, que incluye la conquista del Mundial 2022, dos Copas América, la Finalissima, el Mundial Sub 20 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2008.

Leandro Paredes también le dedicó un mensaje a Messi

El ingreso al campo junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro precedió un himno nacional que Messi apenas pudo cantar, conteniendo las lágrimas. Una vez iniciado el partido, el capitán se enfocó en el juego y sumó un nuevo récord: igualó al ecuatoriano Iván Hurtado como el futbolista con más presencias en Eliminatorias, con 72 partidos. Detrás quedaron el paraguayo Paulo Da Silva (66), el uruguayo Diego Godín (65) y el boliviano Marcelo Moreno Martins (64).

Tras el encuentro, el propio Messi compartió sus sensaciones: “Son muchas emociones, sabía que era el último partido acá por los puntos, viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero siempre es una alegría jugar con nuestra gente, más después de ganar. Hace varios años que disfrutamos partido tras partido. Feliz”. Consultado sobre la posibilidad de prolongar su ciclo con la Albiceleste, el capitán fue claro: “Es lo mejor poder terminar de esta manera acá. Por muchos años tuve el cariño en Barcelona, y mi sueño era tenerlo acá en el país, con mi gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con todo lo bueno, lo que viví es muy fuerte, hermoso”.

Respecto a su futuro en la selección y la posibilidad de disputar el próximo Mundial, Messi adoptó una postura cauta: “Lo dije después del Mundial pasado: por edad, lo más lógico es que no llegue. Ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas, pero es día a día, partido a partido. Tuvimos una seguidilla de partidos este año. Estuve parado unos días y volví, me resentí. Ahora pude jugar tres partidos seguidos. Es día a día, sintiendo sensaciones. Tenía claro que era el último por los puntos acá. Estoy tratando de sentirme bien y de ser sincero conmigo mismo. Cuando yo me siento bien, disfruto. Si no estoy bien, la paso mal y prefiero no estar. Voy a ir día a día”.

En la zona mixta, el capitán amplió sobre la decisión de no viajar a Ecuador: “Hablé con Leo (Scaloni) y él decidió que descanse porque vengo de una lesión y si bien estoy bien, preferimos evitar el viaje y tener que jugar otro partido. La idea es descansar bien y preparame para lo que se viene, que tendremos una seguidilla importantes. Nos jugamos la MLS (con Inter Miami) que la queremos ganar y es el objetivo. Espero estar bien y en octubre nos volvemos a encontrar para los amistosos”.

El calendario de la selección argentina contempla un viaje a Guayaquil para enfrentar a Ecuador este martes 9 de septiembre a las 20 (hora argentina), en el cierre de las Eliminatorias. Posteriormente, la AFA anunció que el equipo dirigido por Scaloni realizará una gira por Estados Unidos entre el 6 y el 14 de octubre, con partidos previstos ante Venezuela y Puerto Rico (aún no confirmados oficialmente). Las sedes iniciales serían el Hard Rock Stadium de Miami y el Soldier Field de Chicago. En noviembre, la selección campeona del mundo tiene programados encuentros en Luanda (Angola) y Kerala (India), dentro de la ventana FIFA del 10 al 18 de ese mes.

La próxima ocasión en la que Messi podría vestir oficialmente la camiseta argentina será en la Finalissima frente a España, torneo que enfrenta a los campeones de la Copa América y la Eurocopa. Este partido está previsto para la ventana FIFA de marzo de 2026 (del 23 al 31 de marzo), aunque la fecha y la sede aún no han sido definidas; la decisión se tomará entre septiembre y noviembre de este año durante las Eliminatorias Europeas. Entre las ciudades candidatas figuran Londres, Qatar y Arabia Saudita. En la edición anterior, celebrada en 2022, Argentina venció a Italia por 3-0 en Wembley (Inglaterra). Durante esa misma ventana de marzo, la selección podría disputar un amistoso adicional.

Antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, la selección argentina afrontaría dos amistosos entre el 1 y el 9 de junio, fechas estipuladas por la FIFA para partidos internacionales. El sorteo de los grupos del Mundial se celebrará el 5 de diciembre de 2025. El torneo, que por primera vez contará con 48 equipos y 104 partidos, comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y concluirá el 19 de julio en Nueva York.