La Policía no pudo encontrar a los barras de Independiente imputados por los violentos incidentes y pidieron su captura local e internacional

Se realizaron nueve allanamientos y no lograron localizar a los ocho imputados (Foto: AP Photo/Gustavo Garello)

A ocho días de la violenta jornada en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda, todavía no hay detenidos que respondan por los desmanes que se extendieron por varias horas en el recinto. Luego de la liberación de los más de 100 simpatizantes chilenos que habían sido detenidos apenas se desarrollaron los hechos, las autoridades realizaron nueve procedimientos para tratar de dar con algunos de los barras que llevaron a cabo una vil agresión contra hinchas de la U de Chile, pero no lograron localizar a ninguno de los apuntados por la Justicia.

El juez José Luis Arabito, a cargo del Juzgado de Garantías N° 3 de Avellaneda, le dio curso al pedido que hizo el fiscal Mariano Zitto el martes y ordenó los procedimientos este miércoles para iniciar una serie de allanamientos con el fin de detener a los ocho imputados por los graves hechos que ocurrieron en el duelo de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana. Los que están en el ojo de la Justicia son los ocho identificados que están más comprometidos, ya que seis son investigados por el intento de homicidio de los simpatizantes chilenos y los otros dos por lesiones graves.

En total, durante la madrugada de este jueves, se produjeron nueve procedimientos con efectivos de la Policía Bonaerense y de la policía porteña: tanto en la Provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma dieron negativo y no se encontró a ninguno de los buscados.

Algunas de las prendas que se secuestraron para la investigación

Dos de los allanamientos se produjeron en Barrio Norte y otros dos en Barracas y La Boca. En total, cuatro inspecciones fueron en provincia de Buenos Aires y otras cinco en CABA. En el operativo secuestraron una campera deportiva azul, otro pantalón azul de la marca que viste a Independiente, unas zapatillas de color rojo y una gorra negra y con el logo rojo que son de importancia para la investigación de los apuntados. Además, se secuestraron tres celulares y variada indumentaria del club. Frente a este resultado inconcluso, se emitieron las órdenes de capturas nacionales e internacionales de los ocho barras.

Fuentes judiciales confirmaron la apertura de 19 causas tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Libertadores de América. Entre los expedientes, cuatro investigaciones destacan: una por lesiones graves, dos por tentativa de homicidio y robo en poblado y en banda, y una más por intento de homicidio; todas agravadas por haberse producido en el marco de un espectáculo deportivo, según pudo saber Infobae.

Las prendas de Independiente que se secuestraron en uno de los allanamientos

“Hace minutos terminaron los allanamientos, encontramos prendas similares a las que se usaron ese día, encontramos armas de fuego. Las personas no estaban, algo que nosotros esperábamos que no estuvieran, porque fue tan público todo que era notorio que íbamos a ir a buscarlos. Todos se vieron en la tele, imagino que cuando fueron al barrio habrán presumido también. Hay ocho barras identificados, que tienen pedido de captura, que están siendo imputados por intento de homicidio”, reconoció en una entrevista con De acá en Más, por Urbana Play, el ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso.

La Conmebol inició un expediente para determinar las responsabilidades y evaluar posibles sanciones, que se anticipan serán severas. El club Independiente ya presentó su descargo ante el organismo, que deberá decidir tanto en el ámbito deportivo como disciplinario. El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, se expresó sobre este tema en la exposición ante la prensa que protagonizó el miércoles: “Las acciones continuaron sin cesar incluso después que la voz del estadio le advirtiera a la hinchada visitante que se retirara de la tribuna para evitar sanciones. Sólo después de la cancelación del partido y de la evacuación parcial de la tribuna visitante, se produjeron hechos de violencia protagonizados por un grupo de delincuentes disfrazados de hinchas de nuestro club. Los condenamos enérgicamente y vamos a exigir que esas personas nunca más pisen una cancha de fútbol”.

El fiscal Zitto, a cargo de la investigación, señaló que la seguridad interna del estadio, gestionada por una empresa privada contratada por el club, fue insuficiente para contener los disturbios. Además, remarcó la falta de coordinación con la Policía Bonaerense y subrayó que “las fuerzas de seguridad privada nada pudieron hacer para prevenir tamaño desmadre”.

En declaraciones radiales, el fiscal describió la magnitud de los hechos: “El bombardeo de imágenes que nos llegaron es incontable. Acá había familias, uno de los motivos para pedir la clausura (del estadio) es considerar el tenor, la fuerza de estas imágenes. Esta persona desnuda en la tribuna, golpes a más no poder o incluso personas que estaban arrodilladas haciéndoles pedir perdón...”.

Zitto también advirtió que la violencia comenzó horas antes del partido, cuando ingresaron los hinchas chilenos, y que la situación se agravó con la rotura de cámaras y la caída de objetos desde la tribuna visitante. “Esto se podría haber evitado y la violencia que escala antes del partido ya debería haber alertado a los organizadores”, afirmó.

El partido correspondía a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La resolución de la llave definirá el rival de Alianza Lima, dirigido por Néstor Pipo Gorosito, en una llave de cuartos de final pautada para desarrollarse entre el 18 y el 25 de septiembre.